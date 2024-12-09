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Естонія продовжить спрямовувати 0,25% від свого ВВП на підтримку України, - прем’єр-міністр Міхал

прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Естонія продовжить підтримувати Україну, зокрема зобов'язується виділити 0,25% від свого ВВП.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зобов'язуємося виділити 0,25% від нашого ВВП. І якщо ми зможемо зробити більше, скажімо, у кіберпросторі - сьогодні в нас тут кіберделегація - або, скажімо, в опаленні чи енергетиці, ми зробимо це, тому що розуміємо, що зима і весна будуть дуже важкими.

І з ЄС і НАТО ми також гранично ясно дали зрозуміти: Україна є частиною Європи і має бути частиною НАТО", - сказав Міхал під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Естонії Міхал прибув до Києва: обговорюватимуть шлях до ЄС та НАТО. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

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Естонці надзвичайно круті в своїй рішучості підтримувати Україну.
Респект вам, хлопці.
Всі анекдоти про повільність естонців придумані кацапами, ІМХО.
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09.12.2024 18:16 Відповісти
0,25% від ВВП США = 70 мільярдів
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09.12.2024 18:27 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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09.12.2024 18:42 Відповісти
 
 