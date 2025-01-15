Скандал з будівництвом у ботсаду ім. Гришка: керівництво установи заявляє, що розірве угоду з інвестором

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві, планує найближчим часом розірвати з інвестором угоду щодо реконструкції. Національна академія наук України підготувала відповідну постанову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це 14 січня, під час брифінгу повідомила директорка ботсаду Наталія Заіменко.

За її словами, керівництво ботсаду готові оприлюднити договір, в якому, як вона запевняє, не йдеться про виділення землі під забудову. Утім, поки не може цього зробити через те, що документ є конфіденційним. Ботсад звернувся до інвестора з листом, щоб той дозволив оприлюднити угоду.

Також Заіменко сказала, що договір "можна вважати таким, який не відбувся".

"Інвестор мав після 12 місяців після підписання договору надати інформацію, які саме об'єкти будуть підлягати реконструкції. Такої інформації нам не було надано. Додаткової угоди не було. Інвестор мав надати нам проєктну документацію, яку ми теж не бачили. Тому ми вважаємо, що цей договір, відповідно до чинного законодавства, вважається таким, що не відбувся. І постановою президії НАН цей договір буде розриватися", - зазначила Заіменко.

Вона наголосила, що на території ботанічного саду нічого не планували будувати. В договорі з інвестором йшлося виключно про реконструкцію, зокрема, першого корпусу, в якому планували розмістити банк насіннєвого фонду, адміністративного корпусу, гуртожитку, а також гаражних приміщень.

"Один корпус у нас взагалі без даху, інший у нас в аварійному стані, там ситуація критична. Головне - пошук інвесторів, щоб ми могли реалізувати певні сподівання на банк насіння. Сподівалися, що інвестор залучить міжнародні організації, які дозволять нам виконати певний обсяг робіт, в першу чергу зосередитися на створенні насіннєвого банку. Інвестору планувалося надати частину приміщень під оренду, під офісні приміщення", - сказала директорка ботсаду імені Гришка.

Що передувало?

Землю Національного ботанічного саду імені Гришка в Києві попри заборону передали під житлову забудову.

Мер Віталій Кличко зазначив, що столична влада вимагає від Кабміну втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову ботсаду та впорядкувати його територію.

"Раніше Київ звертався до НАН, щоб передати ботсад в управління міста. Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані і місто хотіло впорядкувати її", - наголосив очільник міста.

Глава КМВА Тимур Ткаченко звернувся до керівництва ботанічного саду та НАН із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

"Національний ботанічний сад - надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь", - додав він.

14 січня стало відомо, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка у Києві. Він займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.