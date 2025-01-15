УКР
880 тис. військових нині в армії. Вони захищають всю територію України, - Зеленський

Зеленський назвав чисельність української армії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників.

Про це заявив глава держави за підсумками зустрічі із прем'єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз 600 тисяч представників російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, на сьогодні вона – 880 тисяч. Але 880 тисяч – захищають всю територію. Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це, - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна прагне закінчити війну справедливим миром. Потрібні сильні гарантії безпеки, - Зеленський 

Крім того, президент зауважив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.

Він додав, що частиною домовленостей має бути те, як зберегти велику українську армію, яку президент назвав нині "єдиною гарантією безпеки".

армія (3790) Зеленський Володимир (25153) ЗСУ (7848) війна в Україні (5754)
+12
800тис не можуть зупинити 600тис - хтось бреше - бо хлопці з передка кажуть шо в кацапів перевага в людях в 3 -4 рази
15.01.2025 16:15
+12
У нас на передовій немає 800тис. Там хоч би 300тис.було. Крім того він же всіх до кучі скинув. І авіацію і ППО і флот і всіляких інженерів та понтонщиків.
15.01.2025 16:20
+12
І ось оборонців західних кордонів, охоронців військово-навчальних/лікувальних закладів і т.п. чудово б замінили призовники у віці 18÷25, вивільнивши 250÷300 тис. "тиловиків" для поповнення бойових частин.
Хоча це утопія, бо жоден з тих, хто зараз біля корита, а не фронта, своє місце без бою не здасть.
15.01.2025 16:31
Не фатає 95 кварталу та батальону монако
15.01.2025 16:08
А скільки піздоболів на чолі держави ?
15.01.2025 16:09
Майже рівно рік тому (29 січня 2024) зеленський назвав таку саму цифру (880 000) у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За рік нічого не змінилося?
15.01.2025 16:15
800тис не можуть зупинити 600тис - хтось бреше - бо хлопці з передка кажуть шо в кацапів перевага в людях в 3 -4 рази
15.01.2025 16:15
Касапи на осн.напрямок направляють основні сили,а не середнє арифметичне.
15.01.2025 16:18
А ми ні сном ні духом куди кацапи пруть
15.01.2025 16:23
сарказм ...?
15.01.2025 16:25
Так
15.01.2025 16:28
Чого ж це?
Мали поперти з Донбасу на курськ,супроти наших,що там зайшли.
Та,щось забуксували,та хз
15.01.2025 16:31
Вони знають шо з Курська вони рано чи пізно нас видавлять а захоплену землю Украіни вони ************ за собою
15.01.2025 16:35
Звісно
15.01.2025 16:38
У нас на передовій немає 800тис. Там хоч би 300тис.було. Крім того він же всіх до кучі скинув. І авіацію і ППО і флот і всіляких інженерів та понтонщиків.
15.01.2025 16:20
Вся армія РФ -2 мільони 200 тисяч, тому так...
показати весь коментар
15.01.2025 16:22
остальні ТЦКашніки
15.01.2025 16:51
тому що так написали, якби написали 880тис українська армія протистоїть 2.35млн армії рашистів, тоді б не було б дурних запитань
15.01.2025 21:50
На рашці може бути и 5млн - в Украіні 600 тис
15.01.2025 21:55
так і українська армія не може бути вся на фронті
15.01.2025 21:57
Не може -- але захисник має перевагу над нападником 1 до 3 і 1 до 4
15.01.2025 22:15
не вірне тулмачення радянської тактики, то для атакуючої сторони потрібна 3 кратна перевага, щоб мати успіх. вот зараз так і є десь 3 кратна перевага рашистів, а на тих участках де вони проводять активний наступ додатково підкидують до 5-6 кратної переваги
15.01.2025 23:03
"...чисельність української армії становить 880 тисяч осіб..."
Не вірю! Де мапи з діслокацією частин, з'єднань та штабів?
15.01.2025 16:15
"Козирь" уже все "скинув" ...
15.01.2025 16:27
Касапів менше,але наступають, диктують свої умови і на чужій території.
Питання,як то
15.01.2025 16:16
Творожніков руліт.
15.01.2025 16:21
Чи ним?
15.01.2025 16:32
Тому що 600 тисяч - це кількість, яку наразі направили рашисти зі своєї 2,2 млн армії, котра, виходячи з цифр Зелі - в 2,5 раз більша за нашу
15.01.2025 17:44
А на передку із 800 тисяч від сили третина, решта захищають західні кордони і тилові частини.
15.01.2025 16:20
І ось оборонців західних кордонів, охоронців військово-навчальних/лікувальних закладів і т.п. чудово б замінили призовники у віці 18÷25, вивільнивши 250÷300 тис. "тиловиків" для поповнення бойових частин.
Хоча це утопія, бо жоден з тих, хто зараз біля корита, а не фронта, своє місце без бою не здасть.
15.01.2025 16:31
взагалі так і потрібно бути, тритина завжди бойові частини, дві тритини частини забезпечення
в авіацій в бригаді 20 льотчиків, але щоб вони літали потрібно 500 чоловік в обслуговування
15.01.2025 22:11
Був же мільон 200 тисяч армія, чи шо?
15.01.2025 16:23
Ну то мабуть дебіли-командири успішно хлопців в землю поклали.
15.01.2025 16:33
Хто пише про безтолковість командування , той "агент *****" ...((
15.01.2025 16:38
Це всі сили оборони
880 ЗСУ
90 Нацгвардіїя
75 Прикордонники
100 Нацполіція
30 СБУ
15.01.2025 17:46
Приёмы ведения войны основаны на обмане.

Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко.
15.01.2025 16:26
А тепер давайте рахувати - Зеленський каже про ЗСУ , припустимо там 880 тис , але це ж не всі Сили Оборони . На фрогті є також - нацгвардія , поліція (в бригадах наступу ) , прикордонники , СБУ і т.д ...
Разом - більше мільона чол ... Якщо кацапів 600 тис - про яку чисельну перевагу нам весь час розповідають ?!
15.01.2025 16:28
https://t.me/ButusovPlus/16613
Бутусов плюс

🔴 Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк (Тарнавський) та ОСУВ Хортиця (Гнатов) втратили управління, і ворог просувається майже щодня.

Ще чотири кілометри і ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ, бездарно та безвідповідально.

Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці, оператори дронів, вмотивованих людей у нас дуже багато, є ********** та техніка, і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога виключно нашими дронами та "пошуковими діями", обороною окремих точок у посадках не вдається.

Ставка Верховного головнокомандувача та головнокомандувач ЗСУ демонструють нездатність вплинути на хід подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни у Покровську абсолютно протилежної думки, і вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Просто досі нема спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші війська фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів, нема взаємодії дронів та РЕБ, відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація.

На тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні.

На даний момент врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення можуть тільки зміни у командуванні ОТУ Донецьк. Наприклад, у військах є генерал, який має успішний досвід командування ОТУ та ОСУВ "Херсон", ОТУ "Харків", ОТУ "Луганськ", і який ефективно організовував оборону - це Михайло Драпатий. Драпатий вміє будувати довіру між командирами частин, взаємодію між дронами та засобами РЕБ, намагається слухати, у тому числі критичні оцінки, він намагається не брехати підлеглим, а це рідкість, і головне - бере відповідальність на себе. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому нема ніякого сенсу, Драпатий потрібен на фронті.

Якщо змін в управлінні не буде, Покровськ та Велику Новосілку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз.

І звичайно, якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за входження росіян у центральну Україну будуть визнані в першу чергу В.Зеленський і О.Сирський.

Юрій Бутусов
15.01.2025 16:37
Якщо змін в управлінні не буде ...
Вже не буде ніяких змін !
15.01.2025 16:41
А що буде? Капітуляція і захоплення України? Не хотілось би...
15.01.2025 17:05
Не буде захоплення всієї України ... Буде щось , що обидві сторони зможуть видати за свою перемогу
15.01.2025 18:03
Скільки там тої поліції? Нас запевняють, що поліцаїв зараз в Україні 100 000 (дуже сумнівно, але ok, повіримо).
70-75 000 - чоловіків мобілізаційного віку (заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич).
З них 90% - заброньовано (заявив Клименко).
Тобто поліцейських там максимум - 7 500.
15.01.2025 16:43
Армія кацапів не 600 тисяч, а 2,2 млн - серед яких 1,5 млн військовослужбовців. А з них вже 600 тисяч на фронті
15.01.2025 17:38
Знову ж таки: касапи вміють зосередити основні сили на осн.напрямку.
Але основна причина: присутність козиря біля зе і відсутність свого козиря біля пу-як вагомий допоміжний чинник.
15.01.2025 16:36
Питання, скільки з них на лінії боєзіткнення, а скільки відсижуються по тилам, будують будинки командирам продовжуючи отримувти таку ж зарплатню як Воїни котрі стримують кідарів на передку гинучи кожного дня.
15.01.2025 16:45
Армія на папері.
В реальності воює на фронті 25-30% від загальної чисельності армії.
Решта 70% безвилазно сидить у тилу.
Українська армія унікальна тим, що більшість військових ніколи не були на фронті за три роки війни.
Це світовий рекорд.
Такого ще світ не бачив за всю свою історію, коли війна йде в країні а більшість армії країни не бере участь у війні.
15.01.2025 16:52
Ну,як то?
Сам солдат,сержант,лейтенант не керує сам по собі собою.
Так само комбриг: не поведе самостійно бригаду на Схід.
Очевидно,що є верховний,головнокомандувач,міністр оборони,ставка,які вирішують організаційні заходи для військових частин.
Чому не роблять правильні речі по управлінню військ-це до них питання.
А роблять те, що роблять-це путіну в поміч,свідомо чи несвідомо-це інше питання.
15.01.2025 17:11
ти сам воював? ти в ЗСУ? якщо ні то звідки ти знаєш і навіщо пистиш з дивану?
15.01.2025 17:13
ти сам воював? ти в оп? якщо ні то звідки таке несеші навіщо пистиш з дивану?
15.01.2025 17:31
я сам воював. я в ЗСУ. пишу про те що бачив.
24.01.2025 17:48
Не все,що бачив-пишеш.
А краще не пиши,аніж маєш чіпатися до інших,щоб затикати рота.
24.01.2025 18:03
мені не потрібні поради від того хто ніхера не бачив і не знає зате думає що може патякати про все на світі. Ні. не можеш. закрив рота і нах звідси.
27.01.2025 14:27
хто тебе питає,зеботівець
якщо нах захотів то йди які претензії
27.01.2025 14:58
а хто мене може спитати? лох диванний? )) насмішив
20.02.2025 02:17
"Від часів Першої Світової війни армії не розмазують рівномірно по всьому фронту. Є напрямки основні, є другорядні. Так от для проведення наступу треба проводити зосередження сил (!!) на основних напрямках, за рахунок другорядних. На другорядних напрямках створюють фортифікації, аби втримувати їх можна було меншими силами, а надлишок сил знімають і перекидають на напрямок основний для посилення наступу.

В обороні практично те саме. Як тільки стає зрозуміло які ділянки фронту ворог визначив як основні (бажано знати це зазделегідь), з другорядних ділянок знімають надлишок сил (ворог там атакувати не буде, він не має ким) і перекидають на напрямок головного удару для посилення оборони. Але..
За словами Зеленського 880-тисячна ЗСУ розтягнула свої війська вздовж всього фронту і тому 600-тисячна армія РФ запросто концентрує сили на напрямках головних ударів і там створює критичну перевагу в силах. І взагалі не переймається про свої фланги, бо ЗСУ там їх не атакує"-
-https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWvWbq3c3UzLP452c7QAUW2HsWBMI1qgxvho14l2uc-7Dd3YMeBpqthQ2OQJgCfraYkWx-AvbexovtYtX_aOUkmMVkmSKN3qmACNeEwMeuDubATw4pH6uUBToyKS4q5JNfpHMHdchBLMxjaI7-Ze6GSXMg9BfWZfoPOzZaddu0ZANawLIxmn1ckWkmQN0oYRWXeKECfX9U2BGnv6z9jQmMiAhIYDJNRpJBeUBmm7JtAxw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко,письменник,військовий, ЧОМУ МИ ВІДСТУПАЄМ.
15.01.2025 17:21
Яка 600 тисячна армія? Армія рашки - 2,2 млн, з яких 1,5 млн військовослужбовців. Плюс на фронті є військовослужбовці росгвардії. Так що лише кожен третій їхній військовослужбовець на фронті.
В нас же в цих 880 тисяч входить і ВПС і ППО і ВМС і жіночка, яка перекладає папки в одній з львівських військових частин
15.01.2025 17:42
Тому що жива сила вже давно нічого не вирішує, відколи появилась артилерія. А у орків перевага не тільки в артилерії, а і в авіації, дронах та ракетах.
15.01.2025 17:58
У цьому , в них , немає такої визначальної переваги ... в них перевага в іншому ...
15.01.2025 18:05
В чому немає визначальної переваги, 2500-3000 кабів в місяць, це при кожному прилоті втрачена техніка, загиблі та важкі контузії.
Артилерія в середньому 1 до 5, навіть в тих же дронах, поки не налагоджене у нас конвеєрне виробницвто аналога ланцета чи куба, наразі то все одиночне.
15.01.2025 18:12
Не вирішує.
В зеботів коник-ти чому не воюєш.Ніби числом можна все взяти,а вони в тилу і налалі будуть дурити населення,щоб продовжити правління зебратви.
Чому відступаєм-детально розповів письменник,він же військовий.
15.01.2025 18:10
майже 100 млрд. на місяць на зарплати військовим згідно мінфіну, тоді всі мають отримувати в районі 100 тис, а куди йде решта грошей, якщо в тилу в середньому 30-50 тис, а на передовій де біля 400 тис воюють отримують в середньому біля 100,
15.01.2025 17:53
Мабуть в цю суму входить компенсації по загиблим і через утримання інвалідності у зв'язку з бойовими діями
15.01.2025 18:02
є така думка,що 25-30% складу ЗСУ перебуває в постійних відрядженнях....
15.01.2025 20:02
 
 