880 тис. військових нині в армії. Вони захищають всю територію України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників.

Про це заявив глава держави за підсумками зустрічі із прем'єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз 600 тисяч представників російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, на сьогодні вона – 880 тисяч. Але 880 тисяч – захищають всю територію. Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це, - наголосив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.

Він додав, що частиною домовленостей має бути те, як зберегти велику українську армію, яку президент назвав нині "єдиною гарантією безпеки".