880 тис. військових нині в армії. Вони захищають всю територію України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Силам оборони на території країни протистоять 600 тисяч російських загарбників.
Про це заявив глава держави за підсумками зустрічі із прем'єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зараз 600 тисяч представників російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, на сьогодні вона – 880 тисяч. Але 880 тисяч – захищають всю територію. Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це, - наголосив Зеленський.
Крім того, президент зауважив, що Україна не гратиме в "ігри з меседжами про скорочення" своєї армії.
Він додав, що частиною домовленостей має бути те, як зберегти велику українську армію, яку президент назвав нині "єдиною гарантією безпеки".
Мали поперти з Донбасу на курськ,супроти наших,що там зайшли.
Та,щось забуксували,та хз
Не вірю! Де мапи з діслокацією частин, з'єднань та штабів?
Питання,як то
Хоча це утопія, бо жоден з тих, хто зараз біля корита, а не фронта, своє місце без бою не здасть.
в авіацій в бригаді 20 льотчиків, але щоб вони літали потрібно 500 чоловік в обслуговування
880 ЗСУ
90 Нацгвардіїя
75 Прикордонники
100 Нацполіція
30 СБУ
Поэтому, когда мы способны атаковать, мы должны выглядеть так, будто не способны, а когда мы задействуем силы, мы должны выглядеть неактивными; когда мы рядом, мы должны заставить врага поверить, что мы далеко, когда мы далеко, то должны заставить его поверить, что мы близко.
Разом - більше мільона чол ... Якщо кацапів 600 тис - про яку чисельну перевагу нам весь час розповідають ?!
Бутусов плюс
🔴 Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк (Тарнавський) та ОСУВ Хортиця (Гнатов) втратили управління, і ворог просувається майже щодня.
Ще чотири кілометри і ворог переріже ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ, бездарно та безвідповідально.
Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці, оператори дронів, вмотивованих людей у нас дуже багато, є ********** та техніка, і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога виключно нашими дронами та "пошуковими діями", обороною окремих точок у посадках не вдається.
Ставка Верховного головнокомандувача та головнокомандувач ЗСУ демонструють нездатність вплинути на хід подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни у Покровську абсолютно протилежної думки, і вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Просто досі нема спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші війська фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів, нема взаємодії дронів та РЕБ, відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація.
На тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні.
На даний момент врятувати Покровськ від швидкого оточення та захоплення можуть тільки зміни у командуванні ОТУ Донецьк. Наприклад, у військах є генерал, який має успішний досвід командування ОТУ та ОСУВ "Херсон", ОТУ "Харків", ОТУ "Луганськ", і який ефективно організовував оборону - це Михайло Драпатий. Драпатий вміє будувати довіру між командирами частин, взаємодію між дронами та засобами РЕБ, намагається слухати, у тому числі критичні оцінки, він намагається не брехати підлеглим, а це рідкість, і головне - бере відповідальність на себе. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому нема ніякого сенсу, Драпатий потрібен на фронті.
Якщо змін в управлінні не буде, Покровськ та Велику Новосілку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібне саме тут і зараз.
І звичайно, якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за входження росіян у центральну Україну будуть визнані в першу чергу В.Зеленський і О.Сирський.
Юрій Бутусов
Вже не буде ніяких змін !
70-75 000 - чоловіків мобілізаційного віку (заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич).
З них 90% - заброньовано (заявив Клименко).
Тобто поліцейських там максимум - 7 500.
Але основна причина: присутність козиря біля зе і відсутність свого козиря біля пу-як вагомий допоміжний чинник.
В реальності воює на фронті 25-30% від загальної чисельності армії.
Решта 70% безвилазно сидить у тилу.
Українська армія унікальна тим, що більшість військових ніколи не були на фронті за три роки війни.
Це світовий рекорд.
Такого ще світ не бачив за всю свою історію, коли війна йде в країні а більшість армії країни не бере участь у війні.
Сам солдат,сержант,лейтенант не керує сам по собі собою.
Так само комбриг: не поведе самостійно бригаду на Схід.
Очевидно,що є верховний,головнокомандувач,міністр оборони,ставка,які вирішують організаційні заходи для військових частин.
Чому не роблять правильні речі по управлінню військ-це до них питання.
А роблять те, що роблять-це путіну в поміч,свідомо чи несвідомо-це інше питання.
А краще не пиши,аніж маєш чіпатися до інших,щоб затикати рота.
якщо нах захотів то йди які претензії
В обороні практично те саме. Як тільки стає зрозуміло які ділянки фронту ворог визначив як основні (бажано знати це зазделегідь), з другорядних ділянок знімають надлишок сил (ворог там атакувати не буде, він не має ким) і перекидають на напрямок головного удару для посилення оборони. Але..
За словами Зеленського 880-тисячна ЗСУ розтягнула свої війська вздовж всього фронту і тому 600-тисячна армія РФ запросто концентрує сили на напрямках головних ударів і там створює критичну перевагу в силах. І взагалі не переймається про свої фланги, бо ЗСУ там їх не атакує"-
-https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWvWbq3c3UzLP452c7QAUW2HsWBMI1qgxvho14l2uc-7Dd3YMeBpqthQ2OQJgCfraYkWx-AvbexovtYtX_aOUkmMVkmSKN3qmACNeEwMeuDubATw4pH6uUBToyKS4q5JNfpHMHdchBLMxjaI7-Ze6GSXMg9BfWZfoPOzZaddu0ZANawLIxmn1ckWkmQN0oYRWXeKECfX9U2BGnv6z9jQmMiAhIYDJNRpJBeUBmm7JtAxw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко,письменник,військовий, ЧОМУ МИ ВІДСТУПАЄМ.
В нас же в цих 880 тисяч входить і ВПС і ППО і ВМС і жіночка, яка перекладає папки в одній з львівських військових частин
Артилерія в середньому 1 до 5, навіть в тих же дронах, поки не налагоджене у нас конвеєрне виробницвто аналога ланцета чи куба, наразі то все одиночне.
В зеботів коник-ти чому не воюєш.Ніби числом можна все взяти,а вони в тилу і налалі будуть дурити населення,щоб продовжити правління зебратви.
Чому відступаєм-детально розповів письменник,він же військовий.