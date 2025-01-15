УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини
308 2

Польща готова провести у 2026 році наступну конференцію з відновлення України, - Туск

Туск пропонує провести в Польщі конференцію з відновлення України

Польща готова організувати конференцію з відновлення України 2026 року.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що польські підприємства будуть пліч-о-пліч співпрацювати з Україною для відбудови зруйнованих війною обʼєктів.

"Польща буде одним з головних партнерів у цьому процесі відбудови... Ми готові організувати саміт з відбудови України. Найближчий відбудеться в Римі. Я сподіваюся, ми спільно переконаємо наших партнерів у тому, що Польща – це відповідний партнер у цьому процесі", - сказав очільниу польського уряду.

Своєю чергою президент Зеленський подякував Туску за пропозицію провести наступну конференцію по відбудові України у 2026 році у Польщі.

Читайте також: Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення електромережі України

"Я хочу подякувати також за пропозицію Дональда Туска провести наступну конференцію по відбудові України у 2026 році у Польщі. Україна приймає це запрошення, і для нас дуже важливо, що у відбудові України Польща буде одним із ключових наших партнерів", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що цьогорічна конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.

Перша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у Лугано (Швейцарія), 2023 року – у Лондоні (Велика Британія). У 2024 році конференція відбулась у Берліні (Німеччина).

Читайте також: Шмигаль і Домбровскіс обговорили створення механізму відновлення за принципом плану Маршалла

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) конференція (175) Польща (8750) Туск Дональд (560) відновлення (649)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби щось патякати.
показати весь коментар
15.01.2025 16:50 Відповісти
Що воно верзе?
показати весь коментар
15.01.2025 17:27 Відповісти
 
 