УКР
Новини
1 303 14

Глави МЗС України та Сомалі обговорили встановлення дипломатичних відносин

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм сомалійським колегою, міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Ахмедом Моаллім Фігі.

Про це він повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з Ахмедом Моаллім Фігі я подякував Сомалі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також участь її президента в Першому саміті миру. Ми наголосили на необхідності встановлення дипломатичних відносин і розширення двосторонньої співпраці", - зазначив Сибіга.

На сьогодні дипломатичні відносини між Україною та Сомалі офіційно не встановлені. Права та інтереси громадян України в Сомалі представляє посольство України в Кенії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не визнаватиме Кавелашвілі президентом Грузії, поділяючи позицію ЄС, - Сибіга

Автор: 

Сомалі (18) Сибіга Андрій (612)
Топ коментарі
+9
Сомалійських піратів мобілізували? Ні? То нахрін дзвонив тоді?
показати весь коментар
15.01.2025 16:51 Відповісти
+7
Оце потужно. 👍
показати весь коментар
15.01.2025 16:52 Відповісти
+5
Це *******! Мораторій на космічні війни вже прийняли?
показати весь коментар
15.01.2025 16:53 Відповісти
Українець і матумбу - браття навік?
показати весь коментар
15.01.2025 16:53 Відповісти
Ось воно, відбулося!!!! Кацапи запросили повоювати кімових корейців, а сибіга сомалійських піратів.
показати весь коментар
15.01.2025 16:53 Відповісти
Ще ні, їде аукціон на місце глави укркосмосу
показати весь коментар
15.01.2025 17:53 Відповісти
комусь місце просла готують..тепер це дефіцит.
показати весь коментар
15.01.2025 16:54 Відповісти
Наконец-то! Дождались!
показати весь коментар
15.01.2025 16:58 Відповісти
Це перемога! Вливайтесь в ряды Сомалийских пиратов! Министр иностранных дел-ЦЕ потужний крок, высокопрофессиональный, он выведет Украину на новый уровень! Более высокий?
показати весь коментар
15.01.2025 17:32 Відповісти
Ну хоть щось для перемоги зробили, пірати будуть поставляти нам банани, а ми їм зброю і продукти.
показати весь коментар
15.01.2025 17:52 Відповісти
Зеленский вже репетирує підписання з Сомалі Договору Нечуваних Безпекових Гарантій.
показати весь коментар
15.01.2025 17:56 Відповісти
"рівень зеленої дипломатії"
показати весь коментар
15.01.2025 18:01 Відповісти
головне обмін досвідом як завести країну в дупу
показати весь коментар
15.01.2025 18:10 Відповісти
Оце ''неймовірні успіхи'' команди Єрмака-Зеленського на міжнародній арені.
Найближчим часом будемо мати ''безвіз'' з піратами.
А там і до спільного виробництва - списів, луків і стріл не далеко...
Ураааааааа.........
показати весь коментар
15.01.2025 19:33 Відповісти
 
 