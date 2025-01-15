Глави МЗС України та Сомалі обговорили встановлення дипломатичних відносин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм сомалійським колегою, міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Ахмедом Моаллім Фігі.

Про це він повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з Ахмедом Моаллім Фігі я подякував Сомалі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також участь її президента в Першому саміті миру. Ми наголосили на необхідності встановлення дипломатичних відносин і розширення двосторонньої співпраці", - зазначив Сибіга.

На сьогодні дипломатичні відносини між Україною та Сомалі офіційно не встановлені. Права та інтереси громадян України в Сомалі представляє посольство України в Кенії.

