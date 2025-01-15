УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини
1 226 9

Україна не визнаватиме Кавелашвілі президентом Грузії, поділяючи позицію ЄС, - Сибіга

Сибіга незадоволений пасивністю послів в арабських та африканських країнах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не визнає Михеїла Кавелашвілі президентом Грузії та дотримуватиметься позиції Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо рішення щодо призупинення євроінтеграції, ми засуджуємо численні порушення під час парламентських виборів, ми засуджуємо непропорційні репресії грузинської влади щодо своїх же громадян. Ми уважно вивчили звіт ОБСЄ, який чітко вказує на ці численні порушення. Головна його рекомендація - провести нові вибори, щоб усунути першопричину проблем. Підкреслю: жодна країна, а особливо Росія, не має права вето щодо геополітичного вибору народу, щодо участі країни у міжнародних союзах і альянсах", - зазначив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наш національний інтерес - спільно з Молдовою стати частиною ЄС, - Сибіга

Сибіга також підтвердив, що Україна запровадила санкції проти осіб, причетних до порушень прав громадян Грузії. За його словами, підтримка євроатлантичних прагнень грузинського народу є ключовою позицією Києва.

На запитання, чи буде Україна ставитись до Кавелашвілі так само, як до Лукашенка, Сибіга відповів: "Можу лише додати, що наш підхід буде побудований на підході Європейського Союзу. Ми, як держава, яка прагне набути повноправного членства в ЄС, зобов'язані приєднуватись до політичних оцінок і заяв Євросоюзу".

Раніше Сибіга зазначив, що Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже отримала 80% обіцяних боєприпасів у рамках чеської ініціативи, - Сибіга

Автор: 

Грузія (1863) Євросоюз (14007) Сибіга Андрій (612)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Члєнограй про футболіста мовчить?
показати весь коментар
15.01.2025 16:03 Відповісти
На мою думку це правильно, бо ми маємо підтримувати грузинський народ, а не зграйку російських прислужників.
показати весь коментар
15.01.2025 16:05 Відповісти
Зеля це російський прислужник?
показати весь коментар
15.01.2025 17:42 Відповісти
Це тиск та втручання в політичну ситуацію в Грузії. Тільки грузинський народ має право визначати, что стане президентом, як і те потрібна їм інтеграція в ЄС чи ні. Огидна позиция!
показати весь коментар
15.01.2025 16:08 Відповісти
ти про що ??? цього "прі3,14здента" в Грузії вибрали в парламенті прокацапські шавки олігарха іванішвілі !!! Грузія по факту окупавана паРашею )(уйло, так само як і більбофюрія луки !!!
показати весь коментар
15.01.2025 16:11 Відповісти
Насправді політична палітра, уподобання виборців та світ набагато ширші, ніж шкарлупа ваших парадигм в якій існує лише пара налаштувань.
показати весь коментар
15.01.2025 16:15 Відповісти
ти ще забув написати: "путін асвабадітель навросії" ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:18 Відповісти
я взагалі не міг подумати що грузини виберуть собі таку владу але глянув на Януковича та Зеленського.
показати весь коментар
15.01.2025 16:16 Відповісти
Головне що його визнає ху...ло, безмежний постачальник бабла, і головне що воно йде йому любимому, а ні Грузії
показати весь коментар
15.01.2025 16:25 Відповісти
 
 