Україна не визнаватиме Кавелашвілі президентом Грузії, поділяючи позицію ЄС, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не визнає Михеїла Кавелашвілі президентом Грузії та дотримуватиметься позиції Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо рішення щодо призупинення євроінтеграції, ми засуджуємо численні порушення під час парламентських виборів, ми засуджуємо непропорційні репресії грузинської влади щодо своїх же громадян. Ми уважно вивчили звіт ОБСЄ, який чітко вказує на ці численні порушення. Головна його рекомендація - провести нові вибори, щоб усунути першопричину проблем. Підкреслю: жодна країна, а особливо Росія, не має права вето щодо геополітичного вибору народу, щодо участі країни у міжнародних союзах і альянсах", - зазначив Сибіга.

Сибіга також підтвердив, що Україна запровадила санкції проти осіб, причетних до порушень прав громадян Грузії. За його словами, підтримка євроатлантичних прагнень грузинського народу є ключовою позицією Києва.

На запитання, чи буде Україна ставитись до Кавелашвілі так само, як до Лукашенка, Сибіга відповів: "Можу лише додати, що наш підхід буде побудований на підході Європейського Союзу. Ми, як держава, яка прагне набути повноправного членства в ЄС, зобов'язані приєднуватись до політичних оцінок і заяв Євросоюзу".

Раніше Сибіга зазначив, що Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

