Наш національний інтерес - спільно з Молдовою стати частиною ЄС, - Сибіга

Національний інтерес України полягає в одночасному вступі разом із Молдовою до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цей крок є частиною національних інтересів України.

"Ми разом отримували рішення і щодо кандидатського статусу, і щодо початку перемовин. Ми з Молдовою координуємося та спільно прямуємо цією дорогою. Я вважаю, що це наш національний інтерес - спільно досягти цієї мети, стати частиною Євросоюзу", - наголосив Сибіга.

Раніше Сибіга зазначив, що Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

