Наш національний інтерес - спільно з Молдовою стати частиною ЄС, - Сибіга

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Національний інтерес України полягає в одночасному вступі разом із Молдовою до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цей крок є частиною національних інтересів України.

"Ми разом отримували рішення і щодо кандидатського статусу, і щодо початку перемовин. Ми з Молдовою координуємося та спільно прямуємо цією дорогою. Я вважаю, що це наш національний інтерес - спільно досягти цієї мети, стати частиною Євросоюзу", - наголосив Сибіга.

Раніше Сибіга зазначив, що Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запросила нове керівництво США до Києва, сподівається також на візит Трампа, - Сибіга

***** де бкруться такі йолопи.До чого молдова до україни про вступ у єс чи нато. Чи ви ***** там курите чи нюхаєте що за влада кончана. Кожен відповідає за себе. Наприклад у молдові є закон про носіння та зберігання короткоствольної зброї пістолетів а ви ***** маєте такий закон йшльоаки їбані. Понажирали рила свинячі і верзе ***** ***** всяку. Одне чучало вже попередник їбаний вчителює в США а свого сосунка відмазав від призову. Що не так підари.
15.01.2025 14:21 Відповісти
Андрій, міністр, ще й дипломат повинен бути вдягнений в костюм з краваткою.
15.01.2025 14:26 Відповісти
Чесна непідкупна патріотична морда.
15.01.2025 14:18 Відповісти
НЕ СТАНЕТЕ ВИ ЧАСТИНОЮ ЕС. Для цього вас має затвердити наприклад Угорщина і Словаччина - чого скоро так точно не буде, я мовчу про все інше. Альо
15.01.2025 14:18 Відповісти
***** де бкруться такі йолопи.До чого молдова до україни про вступ у єс чи нато. Чи ви ***** там курите чи нюхаєте що за влада кончана. Кожен відповідає за себе. Наприклад у молдові є закон про носіння та зберігання короткоствольної зброї пістолетів а ви ***** маєте такий закон йшльоаки їбані. Понажирали рила свинячі і верзе ***** ***** всяку. Одне чучало вже попередник їбаний вчителює в США а свого сосунка відмазав від призову. Що не так підари.
15.01.2025 14:21 Відповісти
Та ніхто туди не бере і не візьме. Засцяна Європа ніколи не буде із-за цього напряму конфліктувати з кацапнею.
15.01.2025 14:23 Відповісти
Андрій, міністр, ще й дипломат повинен бути вдягнений в костюм з краваткою.
15.01.2025 14:26 Відповісти
А шо, без Молдови ніяк?
15.01.2025 14:34 Відповісти
гибіса, ви все робите щоб бути в расії, крадете і пздите хйню всяку. вибльдки зелені.
15.01.2025 14:35 Відповісти
Може досить брехати? Ви все робите для того, щоб Україну ніколи не прийняли ні в ЄС ні в НАТО!
15.01.2025 14:47 Відповісти
у вас інтерес - розграбити країну і вспіти втекти.
15.01.2025 14:51 Відповісти
 
 