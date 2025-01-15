Україна не відмовиться від зупинки транзиту газу з РФ навіть для "примирення" з Фіцо, - Сибіга

Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Транзит газу з 1 січня завершений, про що українська сторона неодноразово на найвищому рівні повідомляла. І він не планується до відновлення. Ми дійсно повідомили європейську сторону (на саміті ЄС. - Ред.) про нашу позицію. Ця позиція незмінна", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що співпраця України і Словаччини не зводиться до газового питання, та натякнув, що Київ вважає за краще стояти на своєму і "перетерпіти" складний період у відносинах задля того, щоб Словаччина більше не залежала від російського газу.

"Це ж не секрет, що Росія використовує енергію як зброю. І ті рішення, які сьогодні комусь видаються болючими, у подальшому відіграватимуть позитивну роль. Залежність від Росії у газовому питанні не завершується нічим добрим – ми це проходили і знаємо, що рахунок, який потім виставляє Росія, в рази вищий. Часом за нього доводиться розплачуватися часткою суверенітету… Для цього й існують добросусідські відносини, щоб називати речі своїми іменами", - пояснив глава МЗС.

Він гадав, що Австрія, для якої припинення транзиту також було неприємною новиною, знайшла альтернативних постачальників і зараз не залежить від російського газу.

Також він прокоментував можливість того, що Словаччина може блокувати відкриття перших розділів у переговорах України про вступ до ЄС через зупинку транзиту газу.

"Не можна робити український рух до ЄС залежним від якихось непорозумінь, і ми будемо дуже жорстко реагувати, якщо таке буде. Це неприпустимо. І не тільки з боку Словаччини.

Не можна зловживати своїм статусом члена ЄС і НАТО і узалежнювати такі рішення від поточних непорозумінь, які ми рано чи пізно подолаємо. Зрештою, ці країни колись теж проходили цей шлях. І в них теж є болісні травми", - підсумував Сибіга.

Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

