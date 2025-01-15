УКР
Новини
2 733 17

Україна не відмовиться від зупинки транзиту газу з РФ навіть для "примирення" з Фіцо, - Сибіга

Україна не відмовиться від зупинки транзиту російського газу

Україна не розглядає поступок Словаччині та згоди на відновлення транзитної угоди з "Газпромом" для того, щоб налагодити відносини із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Транзит газу з 1 січня завершений, про що українська сторона неодноразово на найвищому рівні повідомляла. І він не планується до відновлення. Ми дійсно повідомили європейську сторону (на саміті ЄС. - Ред.) про нашу позицію. Ця позиція незмінна", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що співпраця України і Словаччини не зводиться до газового питання, та натякнув, що Київ вважає за краще стояти на своєму і "перетерпіти" складний період у відносинах задля того, щоб Словаччина більше не залежала від російського газу.

"Це ж не секрет, що Росія використовує енергію як зброю. І ті рішення, які сьогодні комусь видаються болючими, у подальшому відіграватимуть позитивну роль. Залежність від Росії у газовому питанні не завершується нічим добрим – ми це проходили і знаємо, що рахунок, який потім виставляє Росія, в рази вищий. Часом за нього доводиться розплачуватися часткою суверенітету… Для цього й існують добросусідські відносини, щоб називати речі своїми іменами", - пояснив глава МЗС.

Він гадав, що Австрія, для якої припинення транзиту також було неприємною новиною, знайшла альтернативних постачальників і зараз не залежить від російського газу.

Також він прокоментував можливість того, що Словаччина може блокувати відкриття перших розділів у переговорах України про вступ до ЄС через зупинку транзиту газу.

"Не можна робити український рух до ЄС залежним від якихось непорозумінь, і ми будемо дуже жорстко реагувати, якщо таке буде. Це неприпустимо. І не тільки з боку Словаччини.

Не можна зловживати своїм статусом члена ЄС і НАТО і узалежнювати такі рішення від поточних непорозумінь, які ми рано чи пізно подолаємо. Зрештою, ці країни колись теж проходили цей шлях. І в них теж є болісні травми", - підсумував Сибіга.

Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Автор: 

Словаччина (1170) Фіцо Роберт (244) Сибіга Андрій (612) транзит газу (1014)
Топ коментарі
+7
А зачем вообще Украине "мириться" с ху#ловской шестёркой?
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
+6
Не так страшні московські воші, як словацькі і угорські гниди.
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
+5
Сказав-як відрізав? А що скаже на це дЄрмак, ще вказівки з кремля не отримав?
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Не так страшні московські воші, як словацькі і угорські гниди.
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
А зачем вообще Украине "мириться" с ху#ловской шестёркой?
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
fico свій вибір зробив...
показати весь коментар
15.01.2025 14:16 Відповісти
А як же тепер, отим прикоритним з тимошенчихою та фірташем, харчеваться без транзитного прутіна?
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Сказав-як відрізав? А що скаже на це дЄрмак, ще вказівки з кремля не отримав?
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Ух, який незламний Сибіга! А з нафтою так само можна? Чи "ета ж другоє"?
показати весь коментар
15.01.2025 13:45 Відповісти
Контракт закінчився по газу, але Сибіга про це не згадує, а контракт по транспортуванню нафти ще дійсний..
показати весь коментар
15.01.2025 13:48 Відповісти
Так і я ж про то. Якщо по росії лупане астероїд, то Сибіга скаже, що то його потужне досягнення?
показати весь коментар
15.01.2025 13:54 Відповісти
Без вказівки партнерів, ніхто б і не подумав нічого перекривати...
показати весь коментар
15.01.2025 13:57 Відповісти
А Україна щось перекривала? Кажись то просто закінчився контракт і росія перестала по трубах качати газ.

Це так само, якби ви перестали платити за опалення і вам його відрізали. То це ви його відрізали, чи постачальник комунальних послуг?
показати весь коментар
15.01.2025 14:01 Відповісти
А поц Фіцо намагається пропіаритися на цьому питанні перед паРашкою..
показати весь коментар
15.01.2025 14:05 Відповісти
Так звучить наче примирення з ************** Фіксою у нас мрія всього життя. Навпаки потрібно показати що Фікса ніхто і щоб словаки вибирали собі адекватну владу
показати весь коментар
15.01.2025 13:45 Відповісти
Фіцо прочухав шо иому з газом нігуя не світить - от і не приіхав в Украіну
показати весь коментар
15.01.2025 13:46 Відповісти
Сибіга тупо триндить, ніби він знає, що завтра скаже робити Єрмак.
показати весь коментар
15.01.2025 13:54 Відповісти
ПЕРЕКРИЛИ ГАЗ ! ПЕРЕКРИВАЄМО І НАФТУ!
показати весь коментар
15.01.2025 14:18 Відповісти
У 2029-му точно перекриємо. А поки на ній росія зароблятиме гроші, щоб потім за них робити ракети. Але потужно кричати ж можна вже, не чекаючи 2029-го.
показати весь коментар
15.01.2025 14:34 Відповісти
Маючи захмарні відкати від прокачки нафти, можете стати в позу по газу))) Дебільні 73% від 40% що прийшли на вибори, ви все ще ржете?
показати весь коментар
15.01.2025 14:30 Відповісти
 
 