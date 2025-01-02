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Словаччина готова скоротити допомогу українським біженцям у відповідь на "саботаж Зеленського" щодо транзиту газу, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини "саботажем Зеленського". За його словами, через це збитки для його країни становлять 500 мільйонів євро на рік.

Він підтвердив, що представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі наступного вівторка, 7 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо про зупинку транзиту газу через Україну: Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ

За словами Фіцо, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

Від імені Smer (партія Фіцо - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та значного скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.

Після переговорів у Брюсселі словацький прем'єр обіцяє скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

Читайте також: Єврокомісія повідомила про забезпечення постачання газу після зупинки транзиту через Україну 

Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

Автор: 
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Топ коментарі
+59
Гроші на допомогу біженцям надає ЄС - Фіцо не гунди
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02.01.2025 20:04
+43
Дурне якесь…закінчився котракт й все… пролонгації не було, аріведерчі…
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02.01.2025 20:01
+36
Гнида цебе це врятує вже ...
думав потиснеш руку фашисту, педофілу і вбивці , військовосу злодію і станеш сильніше ? Не станеш , бо ти книжок падло не читало правильних
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02.01.2025 20:02
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Дурне якесь…закінчився котракт й все… пролонгації не було, аріведерчі…
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02.01.2025 20:01 Відповісти
Да, видно хорошо жлоба зацепило, бабки то мимо корма на поплыли. Да и задание от Вовки провалено. Есть от чего впасть в уныние.
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02.01.2025 21:55 Відповісти
Хвіцо мафіозі і продажна політична шлюха...!
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03.01.2025 07:33 Відповісти
Пішов в рознос?
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02.01.2025 20:02 Відповісти
Гроші на допомогу біженцям надає ЄС - Фіцо не гунди
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02.01.2025 20:04 Відповісти
саботаж по-фіцковські - це купити квиток на автобус і назло кондуктору піти пішком 😂
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02.01.2025 20:32 Відповісти
Отримав завдання від путлєра!
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02.01.2025 20:46 Відповісти
"Мелко, Хоботов !"

а ще й ницо - відігруватись на жінках та дітях, які ховаються від війни

.
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02.01.2025 21:35 Відповісти
Фіцо - епічний довб..б.
Но не нам так казати маючи у себе на першому посту епічного довбня.
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02.01.2025 21:47 Відповісти
Гнида цебе це врятує вже ...
думав потиснеш руку фашисту, педофілу і вбивці , військовосу злодію і станеш сильніше ? Не станеш , бо ти книжок падло не читало правильних
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02.01.2025 20:02 Відповісти
Яка смердюча Фіца
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02.01.2025 20:02 Відповісти
мужчіна, кому ви це адресуєте ?

тим, хто за нього голосував ? Так вони амебні і нічого змінити нездатні.

А тих, хто проти нього, меншість навіть зараз.

Україна вже двічі припиняла своє існування, як самостійна держава. Ми зараз на третьому колі.
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02.01.2025 20:50 Відповісти
фіцо, йди за узьким кораблем!
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02.01.2025 20:03 Відповісти
Для позитивного вирішення цього питання треба:
- переоріентувати словацькі військові заводи на випуск необхідного Україні обладнанная та зброї
- вивіситі поруч зі словацьким прапором стяг України
і все, газове питання буде остаточно розв'язано.
p.s. Ні, це ще не все, забув. Останне завдання: під час візиту Фіцо до москви той повинен на прес-конференції виголосити "Слава Україні!".
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02.01.2025 20:04 Відповісти
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02.01.2025 20:09 Відповісти
і найголовніше! треба вирішити подальшу долю Прешовського краю у відповідності з історичною справедливістю....
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02.01.2025 20:12 Відповісти
І ляснути фуйла по лисині! Інакше газу не буде.
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02.01.2025 20:41 Відповісти
Пожизненное стрельцу, за то что промазал
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02.01.2025 20:04 Відповісти
питання винесено на пленум Спілки письменників Словаччини -

посилення стрілецької підготовки поетів та прозаїків
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02.01.2025 21:39 Відповісти
який він мерзенний. А нашим біженцям немає чого робити в неадекватних країнах, типу польші чи словакії
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02.01.2025 20:04 Відповісти
Словаки добре ставляться до наших біженців. А Фіцо - не словак, а такий саме мадяр, як і Орбан.
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02.01.2025 21:22 Відповісти
Залежить. Особливо добре почали ставитись як тільки їм держава стала більше платити за компенсацію аренди для 'біженців'.
Але хто розмовляв з ними той знає що кожен третій принаймні словак як тільки заходить про війну, починає розказувать що цю війну влаштувала Америка щоб посоріть брацькі народи і забрати їх ресурси. Пояснюєш їм- горохом об стіну. Максимум можуть визнати що це все путін винуватий, але росіяни в них все одно хороші.
Там сукупність факторів- раша тв, російський бізнес, і російські туристи.
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03.01.2025 00:59 Відповісти
Взагалі,я думаю,допомогу платить не фіцо і навіть не Словаччина,платить ЄС...
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02.01.2025 20:05 Відповісти
Так зелений саме цього і просив недавно. Виходить, що "якщо не перестенете допомогати біженцям - відключим газ"
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02.01.2025 20:05 Відповісти
Вкусив би себе за сраку, може допоможе заспокоїтися, та і газу нанюхається.
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02.01.2025 20:06 Відповісти
Шо, оліціальноє фіцо, ф попє больно?
Це дуже харашо!
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02.01.2025 20:07 Відповісти
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02.01.2025 20:10 Відповісти
Міністр закордонних та європейських справ СР Юрай Бланар заявив, що за 20 років членства у Євросоюзі Словаччини набула у вигляді дотацій та грантів понад 30 мільярдів євро. Завдяки членству в ЄС Словаччина отримала можливість бути учасницею спільного економічного простору ЄС, а після вступу до Шенгенської зони відкрила свої кордони на 94% (крім 90 км з Україною). Ці слова пролунали на конференції, присвяченій 20-річчю вступу Словаччини до Європейського Союзу. Конференція проходила в університеті у місті Жиліна. Джерело: TASR
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02.01.2025 20:10 Відповісти
Плюс, їм ще на поселення циган дали грантів
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03.01.2025 01:01 Відповісти
Усі автобани Словаччини і Угорщини побудовані за ЕВРОПЕЙСЬКі гроши.
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03.01.2025 01:18 Відповісти
Недобиток!
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02.01.2025 20:11 Відповісти
Зашевелився як вуж на пательні , тепер до біженців домахався . фіцо ти з орбаном живете на острові і слухай що старші дяді скажуть .
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02.01.2025 20:11 Відповісти
Чмо дотационное, чем ты можешь помочь.
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02.01.2025 20:11 Відповісти
А постійні препони щодо допомоги Україні від ЄС у скільки % оцінете?
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02.01.2025 20:22 Відповісти
А чому в цій диво математиці дві 🐕 більше за півтора 🐘?
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02.01.2025 20:36 Відповісти
6000>>800, вчись порівнювати, довбень.
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02.01.2025 20:39 Відповісти
Важливі відсотки. 800 грамів від кита - боляче, 800 грамів від кота - смертельно.
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02.01.2025 20:56 Відповісти
800 млн від сотні міліардів допомоги Заходу - НЕ смертельні втрати

але ми принесли волю угорському та словацькому народам !
звільнивши їх від рашиської газової нарко-голки !

.
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02.01.2025 22:01 Відповісти
ты уже здесь нарисовался со своими дилетантскими подсчетами? какого хрена тычешь транзит в экспорт?
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02.01.2025 20:47 Відповісти
Транзит це експорт послуг, я вже пояснював.
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02.01.2025 20:57 Відповісти
нет такого понятия по отношению к транзиту
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02.01.2025 21:00 Відповісти
Отримання оплати за транзит товарів - експорт послуг.
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02.01.2025 21:06 Відповісти
оплата за транзит - это оплата за транзит, не имеет никакого отношения к экспорту, гугл в руки.
и сравнивать несравнимое так себе занятие, прилепил в одной части уравнения транзит и экспорт, в другой экспорт и экспорт. кг+метр=литр. в школе на уроках математики в туалете курил?
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02.01.2025 21:11 Відповісти
Будь-який платний транзит - експорт послуг. Google на допомогу.
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02.01.2025 21:14 Відповісти
международный транзит априори не может быть бесплатным, амортизацию и аренду никто не отменял, но к экспорту это не имеет никакого отношения, ни поставляющая сторона, ни получающая, ни транзитирующая не включает транзит в экспорт-импорт, услуги за транзит включаются в стоимость товара. хватит флудить.
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02.01.2025 21:26 Відповісти
він відмінив всі виплати ще рік назад. забув грьобаний-смішний.
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02.01.2025 20:12 Відповісти
А міг би щє заручників взяти... Кретин... повний... В Європі та США навіть кретинів во владу вибирать...
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02.01.2025 20:14 Відповісти
Нам в Україні більше повезло, у нас вибирають чесних, розумних та патріотичних політиків. Так і треба тій Європі та США !!!!!
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02.01.2025 20:19 Відповісти
А це тут до чого?! Фіцо мерзавець, покидьок... просто вдається до шантажу і використання заручників. Дармоїди і крадії у ВР тут нідочого. Не плутай мухи з мітболами Колі Тищенко..
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02.01.2025 20:27 Відповісти
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02.01.2025 20:31 Відповісти
Насососет ещё.
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02.01.2025 20:16 Відповісти
фіця, залишишся без 500 млн. євро і без 200 млн. євро за електроенергію які сплачує Україна.
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02.01.2025 20:16 Відповісти
Словаки можуть купляти газ на загальних умовах ЄС. Та фіцо тоді не матиме кремлівського козиря на виборах, і не буде вічним президентом Словаччини - ось в чому причина його істерики. А росія, в свою чергу, не матиме власного холуя в ЄС.
А Україна позбудеться відразу двох проблем: 1) Словаччину, яка блокує всі питання в ЄС що до України. 2) Прибуток від газу на зброю путіну, та впливу путіна на ЄС.
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02.01.2025 20:19 Відповісти
Мадярів це також стосується
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02.01.2025 20:45 Відповісти
Мадяри виявилися умнішими за Словаків. Віктор Орбан бере гроші в ЕС, товарищує з Трампом, Путіним, а газ бере через Туреччину (російський). Що заважало Словаччині підготуватися так само, як і Угорщині!? Ну відповідь тільки одна - не чекали у пана Фіцо, що Україна доживе до того часу, коли контракт закінчиться !
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02.01.2025 21:31 Відповісти
Фіцо - премьер министр
Пеллегрини - президент
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03.01.2025 01:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=STE6zwcSbk8&t=338s Інша сторона словацького прем'єра Фіцо: ви ахнете
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02.01.2025 20:22 Відповісти
Я переглядав це відео. Жах! Наркота, вбивства, італійська каморра, комуняки ...
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02.01.2025 20:26 Відповісти
Я постійно про це писала. Українських журналістів ця тема не цикавила .
Але є цикавий ньюанс - ця італійська мафія зайнялась діяльністю ( якоби сг та будівельний бизнес) на кордоні з Україною( місто Михайловці) . І мабуть далеко би пішла, якби не застрелили Куцика і почався обвал влади.
А ось хто з боку України співпрацював з тою італійською мафією - наше СБУ мовчить ( хоча знає)
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03.01.2025 01:38 Відповісти
Козляра шукає як вкусити. Не вийде. У них мало наших біженців. Там нема що шукати. Одна з нерозвинутих країн ЄС. Якщо щось не влаштує, то виїдуть і ті біженці, що там живуть. Від ЄС і на біженців грошей не дістане. Понти.
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02.01.2025 20:22 Відповісти
Цей недобиток що має 0.5% населення ЄС та 0.4% ВВП ЄС ще має нахабство щось тявкати...піди вже добийся "ап стєну"
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02.01.2025 20:25 Відповісти
Напугав їжака голою сракою. Майже всі заробітчани "біженці" або в Німеччині або в Польщі інші "біженці" з батальйону Монако самі можуть собі купити свою особисту Словакію.
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02.01.2025 20:29 Відповісти
Як він може скоротити те чого немає? Було 0 стане 0.
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02.01.2025 20:32 Відповісти
З якої помийки словаки витягли це лайно?
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02.01.2025 20:38 Відповісти
Та і йух з ним!
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02.01.2025 20:38 Відповісти
Зеленский только рад.
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02.01.2025 20:44 Відповісти
2 раз будуть стріляти влучніше
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02.01.2025 20:52 Відповісти
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы!

(М. Зощенко)
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02.01.2025 20:56 Відповісти
Робіть, що хочете, лише не депортуйте
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02.01.2025 21:02 Відповісти
Які там біженці, нехай валять дододму!
Вони бачите біженці... а ми тут лохи чи що, сидіти безвилазно, де рівність прав громадян ??
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02.01.2025 21:06 Відповісти
Тонкий намек от первого стрелка Фицо не понял,надо повторить..
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02.01.2025 21:10 Відповісти
https://sud.ua/uk/news/ukraine/314418-prezident-zelenskiy-schitaet-chto-znachitelnaya-chast-ukraintsev-vernetsya-kogda-vyplaty-za-granitsey-ischeznut#google_vignette Президент Зеленський вважає, що значна частина українців повернеться, коли виплати за кордоном зникнуть.

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02.01.2025 21:10 Відповісти
Хтось ще думає, що стрільба в нього - це була не клоунада розрахована на лохів?
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02.01.2025 21:20 Відповісти
Чомусь не дивує що Словаччина та мадярщина виступали на стороні адіка шикльгрубера.
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02.01.2025 21:38 Відповісти
Фіцо хоче догратися як і Орбан...залишити Словаччину без бонусів від ЄС...
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02.01.2025 22:03 Відповісти
Був на Новий рік в Словаччині. Так привітання фіцо не було зовсім, так як би його не має.
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02.01.2025 22:20 Відповісти
Зелі тільки те і треба, щоб скоротили допомогу українським біженцям.
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02.01.2025 22:39 Відповісти
Ох , похоже этот ФицА - скоро до@и@дицЦА ... ( в ЕС такие заявы не проходят )
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03.01.2025 00:11 Відповісти
 
 