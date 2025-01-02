Словаччина готова скоротити допомогу українським біженцям у відповідь на "саботаж Зеленського" щодо транзиту газу, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини "саботажем Зеленського". За його словами, через це збитки для його країни становлять 500 мільйонів євро на рік.

Він підтвердив, що представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі наступного вівторка, 7 січня.

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За словами Фіцо, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

Від імені Smer (партія Фіцо - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та значного скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.

Після переговорів у Брюсселі словацький прем'єр обіцяє скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.

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Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.