Словаччина готова скоротити допомогу українським біженцям у відповідь на "саботаж Зеленського" щодо транзиту газу, - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.
Фіцо назвав припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини "саботажем Зеленського". За його словами, через це збитки для його країни становлять 500 мільйонів євро на рік.
Він підтвердив, що представники словацького уряду обговорюватимуть питання припинення транзиту в Брюсселі наступного вівторка, 7 січня.
За словами Фіцо, Словаччина захотіла переговорів у Брюсселі, оскільки Україна "мала нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.
Від імені Smer (партія Фіцо - ред.) я оголошую, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та значного скорочення підтримки громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив Фіцо.
Після переговорів у Брюсселі словацький прем'єр обіцяє скликати раду коаліції, а потім засідання кабінету міністрів, на якому партнери по коаліції обговорять відповідні заходи.
Що передувало?
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
а ще й ницо - відігруватись на жінках та дітях, які ховаються від війни
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Но не нам так казати маючи у себе на першому посту епічного довбня.
думав потиснеш руку фашисту, педофілу і вбивці , військовосу злодію і станеш сильніше ? Не станеш , бо ти книжок падло не читало правильних
тим, хто за нього голосував ? Так вони амебні і нічого змінити нездатні.
А тих, хто проти нього, меншість навіть зараз.
Україна вже двічі припиняла своє існування, як самостійна держава. Ми зараз на третьому колі.
- переоріентувати словацькі військові заводи на випуск необхідного Україні обладнанная та зброї
- вивіситі поруч зі словацьким прапором стяг України
і все, газове питання буде остаточно розв'язано.
p.s. Ні, це ще не все, забув. Останне завдання: під час візиту Фіцо до москви той повинен на прес-конференції виголосити "Слава Україні!".
посилення стрілецької підготовки поетів та прозаїків
Але хто розмовляв з ними той знає що кожен третій принаймні словак як тільки заходить про війну, починає розказувать що цю війну влаштувала Америка щоб посоріть брацькі народи і забрати їх ресурси. Пояснюєш їм- горохом об стіну. Максимум можуть визнати що це все путін винуватий, але росіяни в них все одно хороші.
Там сукупність факторів- раша тв, російський бізнес, і російські туристи.
Це дуже харашо!
але ми принесли волю угорському та словацькому народам !
звільнивши їх від рашиської газової нарко-голки !
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и сравнивать несравнимое так себе занятие, прилепил в одной части уравнения транзит и экспорт, в другой экспорт и экспорт. кг+метр=литр. в школе на уроках математики в туалете курил?
А Україна позбудеться відразу двох проблем: 1) Словаччину, яка блокує всі питання в ЄС що до України. 2) Прибуток від газу на зброю путіну, та впливу путіна на ЄС.
Пеллегрини - президент
Але є цикавий ньюанс - ця італійська мафія зайнялась діяльністю ( якоби сг та будівельний бизнес) на кордоні з Україною( місто Михайловці) . І мабуть далеко би пішла, якби не застрелили Куцика і почався обвал влади.
А ось хто з боку України співпрацював з тою італійською мафією - наше СБУ мовчить ( хоча знає)
заробітчани"біженці" або в Німеччині або в Польщі інші "біженці" з батальйону Монако самі можуть собі купити свою особисту Словакію.
(М. Зощенко)
Вони бачите біженці... а ми тут лохи чи що, сидіти безвилазно, де рівність прав громадян ??