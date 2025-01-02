Єврокомісія повідомила про забезпечення постачання газу після зупинки транзиту через Україну

Єврокомісія підтвердила, що постачання газу до ЄС було забезпечене через нові маршрути та з використанням європейських газових сховищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

2 січня 2025 року на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань обговорили ситуацію з постачанням газу в Європу після того, як Україна припинила транзит російського газу. У Єврокомісії зазначили, що європейська газова інфраструктура змогла забезпечити поставки через альтернативні маршрути.

"Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами (Німеччина, Італія) та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження", - йдеться у повідомленні.

Завдяки таким заходам постачання газу до країн ЄС не було порушено, і станом на початок 2025 року європейські газові сховища заповнені на рівні 72%, що навіть трохи вище середнього показника для цієї пори року.

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"Комісія здійснює регулярний моніторинг і підтримує зв'язок з державами-членами та учасниками ринку, щоб забезпечити безпеку поставок до найбільш постраждалих держав-членів і уникнути спекуляцій", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, з 2022 року значно збільшено потужності з імпорту скрапленого газу, що також допомогло зміцнити енергетичну безпеку.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

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