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Єврокомісія повідомила про забезпечення постачання газу після зупинки транзиту через Україну

Єврокомісія про забезпечення газових постачань після зупинки транзиту через Україну

Єврокомісія підтвердила, що постачання газу до ЄС було забезпечене через нові маршрути та з використанням європейських газових сховищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

2 січня 2025 року на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань обговорили ситуацію з постачанням газу в Європу після того, як Україна припинила транзит російського газу. У Єврокомісії зазначили, що європейська газова інфраструктура змогла забезпечити поставки через альтернативні маршрути.

"Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами (Німеччина, Італія) та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження", - йдеться у повідомленні.

Завдяки таким заходам постачання газу до країн ЄС не було порушено, і станом на початок 2025 року європейські газові сховища заповнені на рівні 72%, що навіть трохи вище середнього показника для цієї пори року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися, - Шмигаль

"Комісія здійснює регулярний моніторинг і підтримує зв'язок з державами-членами та учасниками ринку, щоб забезпечити безпеку поставок до найбільш постраждалих держав-членів і уникнути спекуляцій", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, з 2022 року значно збільшено потужності з імпорту скрапленого газу, що також допомогло зміцнити енергетичну безпеку.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейська газова інфраструктура - гнучка і готова до постачання неросійського газу, - Єврокомісія про зупинку транзиту через Україну

Автор: 
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Топ коментарі
+3
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02.01.2025 18:24
+1
Це фіцо що взагалі ухи наївся що цілому ЄС погрожує ?
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02.01.2025 18:15
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пуйло сьогодні не зможе заснути - всі його плани пішли Лаврову коню під хвіст
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02.01.2025 18:05 Відповісти
Це фіцо що взагалі ухи наївся що цілому ЄС погрожує ?
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02.01.2025 18:15 Відповісти
Наша ГТС теж має об'єм невеличкого газосховища, я так розумію.
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02.01.2025 18:18 Відповісти
звичайно має і не невеличкого,
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03.01.2025 07:02 Відповісти
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02.01.2025 18:24 Відповісти
І раптом все стало по своїх місцях...
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02.01.2025 18:25 Відповісти
Всі цифри дуже приблизно, але... Експорт України в 2024 ~ $ 41 мільярд, РФ ~ $ 400 мільярдів. Транзит приносив Україні ~ $ 800 мільйонів, РФ отримувала від експорту через Україну ~$5-6 мільярдів. Порівнюємо втрати:
800/41000*100 ~2%
6000/400000*100 ~1,5%
2>1,5
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02.01.2025 18:31 Відповісти
каким боком транзит к экспорту?
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02.01.2025 18:39 Відповісти
Транзит це експорт послуг. Але це не важливо.
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02.01.2025 18:42 Відповісти
что за экспорт услуг? транзит это транзит, т.е. транспортный процесс, который не регистрируется как экспорт или импорт. Экспорт - это продажа товаров и услуг, которые регистрируются как экспорт-импорт. Сравниваются равные по значению категории.
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02.01.2025 18:59 Відповісти
Це не важливо. Важливо хто втратив більше.
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02.01.2025 19:02 Відповісти
я Вам поэтому и написал, что Вы не правильно посчитали, сравнивая разные категории, да и в данном случае надо не в процентах считать, а в абсолютных цифрах, в них раша потеряла в семь раз больше
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02.01.2025 19:12 Відповісти
Україна втратила 2% від усіх надходжень з-за кордону, рф - 1,5%. $ 5 мільярдів для РФ копійки, $800 мільйонів для України - серйозна сума, яка дуже допомогла б фронту.
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02.01.2025 19:17 Відповісти
копейки рф в семь раз больше серьезной суммы для Украины. в семь раз! странный у Вас подход, 800 млн. поможет Украине, а 5 млрд. рф не поможет
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02.01.2025 19:33 Відповісти
а 5 лярдів не допомжуть кацапам фінансувати війну?
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03.01.2025 07:05 Відповісти
Експорт послуг - це надання послуг іноземним компаніям або фізичним особам без безпосереднього переміщення товарів за кордон
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03.01.2025 07:04 Відповісти
"Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами (Німеччина, Італія) та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3528199

Вы это объясните этой истеричке, фице.
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02.01.2025 18:41 Відповісти
Там же всё понятно - всё это мимо Словакии...
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02.01.2025 19:05 Відповісти
 
 