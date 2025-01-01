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Єврокомісія (2097) транзит газу (978)

Європейська газова інфраструктура - гнучка і готова до постачання неросійського газу, - Єврокомісія про зупинку транзиту через Україну

Транзит газу

Зупинка транзиту російського газу через Україну була очікуваною, ЄС підготував альтернативні маршрути для транспортування блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія, у координації з державами-членами, вже більше року працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", - йдеться у коментарі Єврокомісії.

Повідомляється, що безпека архітектури газопостачання ЄС була посилена за останні кілька років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися, - Шмигаль

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.

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Удар в спину ПТНу.....
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02.01.2025 00:14 Відповісти
...пониже... и без смазки.
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02.01.2025 03:05 Відповісти
Фiцо, на килим до х-ла з батьками!
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02.01.2025 02:55 Відповісти
Щас рашисты путинячьи закукарекают: нам не больно-курица давольна, замарозим гейропейцев, нибудим за транзит платить хохлам, им же хуже, это наша ачярядная вяликая и яркая пабеда. Увидите.
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02.01.2025 03:03 Відповісти
С новым новым годом УКРАИНЦЫ .
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02.01.2025 03:27 Відповісти
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02.01.2025 09:45 Відповісти
 
 