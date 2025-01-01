Європейська газова інфраструктура - гнучка і готова до постачання неросійського газу, - Єврокомісія про зупинку транзиту через Україну

Зупинка транзиту російського газу через Україну була очікуваною, ЄС підготував альтернативні маршрути для транспортування блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія, у координації з державами-членами, вже більше року працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, а також над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

"Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту ЗПГ (зрідженого природного газу)", - йдеться у коментарі Єврокомісії.

Повідомляється, що безпека архітектури газопостачання ЄС була посилена за останні кілька років, в тому числі завдяки заходам з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися, - Шмигаль

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своєю чергою запевняє, що зупинка транзиту газу РФ через Україну "матиме різкі наслідки" для всіх у ЄС.