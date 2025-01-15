УКР
Україна запросила нове керівництво США до Києва, сподівається також на візит Трампа, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Україна запросила вище керівництво США до Києва для активізації двосторонніх відносин після інавгурації Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, Україна розглядає зміну влади у США як "додаткові можливості та шанси" для поглиблення співпраці. Він також зазначив, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтримує прямі контакти з майбутньою адміністрацією Білого дому.

"Після 20 січня, коли вже не буде юридичних обмежень для офіційних контактів, ми дуже сподіваємося на початок активної фази наших формальних відносин. Для нас важливо, щоб у США було усвідомлення, що безпека України - це невід'ємний елемент трансатлантичної безпеки. Що ми з ними об'єднані спільним інтересом. І ми дуже хочемо, щоби перші візити вищих представників нової адміністрації США відбулися в Україну, і передаємо нашим американським друзям і союзникам сигнали про це", - підкреслив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не піде на поступки щодо вступу в НАТО під час мирних переговорів, - Сибіга

Крім того, Сибіга заявив, що візит спецпредставника США з питань України і Росії Кіта Келлога, відкладений через юридичні обмеження, очікується незабаром після інавгурації. "Я не буду оголошувати дату, бо це має бути рішення спецпредставника, але ми очікуємо його якнайшвидше і готові відразу приступити до роботи", - сказав він.

Щодо можливого візиту Дональда Трампа, глава МЗС зазначив, що Україна зацікавлена в такій зустрічі: "Ми зацікавлені, безумовно, також у візиті президента. Але головне - не місце, а результат. Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо. І далі вже будемо визначатися щодо подальших кроків для досягнення нашої спільної із США мети - справедливого миру".

Нагадаємо, Сибіга також зазначив, що Україна не змінює своєї позиції щодо прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters

США (24070) Трамп Дональд (6913) Сибіга Андрій (612)
Не підлизуйтесь - Трумп злопам'ятний!
показати весь коментар
15.01.2025 13:26 Відповісти
на шашлики, на 9 травня?...
показати весь коментар
15.01.2025 13:30 Відповісти
Дивіться!!! Трамп вже шнурки прасує!!!!
показати весь коментар
15.01.2025 13:30 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 13:47 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 13:49 Відповісти
