Україна запросила нове керівництво США до Києва, сподівається також на візит Трампа, - Сибіга

Україна запросила вище керівництво США до Києва для активізації двосторонніх відносин після інавгурації Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, Україна розглядає зміну влади у США як "додаткові можливості та шанси" для поглиблення співпраці. Він також зазначив, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтримує прямі контакти з майбутньою адміністрацією Білого дому.

"Після 20 січня, коли вже не буде юридичних обмежень для офіційних контактів, ми дуже сподіваємося на початок активної фази наших формальних відносин. Для нас важливо, щоб у США було усвідомлення, що безпека України - це невід'ємний елемент трансатлантичної безпеки. Що ми з ними об'єднані спільним інтересом. І ми дуже хочемо, щоби перші візити вищих представників нової адміністрації США відбулися в Україну, і передаємо нашим американським друзям і союзникам сигнали про це", - підкреслив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не піде на поступки щодо вступу в НАТО під час мирних переговорів, - Сибіга

Крім того, Сибіга заявив, що візит спецпредставника США з питань України і Росії Кіта Келлога, відкладений через юридичні обмеження, очікується незабаром після інавгурації. "Я не буду оголошувати дату, бо це має бути рішення спецпредставника, але ми очікуємо його якнайшвидше і готові відразу приступити до роботи", - сказав він.

Щодо можливого візиту Дональда Трампа, глава МЗС зазначив, що Україна зацікавлена в такій зустрічі: "Ми зацікавлені, безумовно, також у візиті президента. Але головне - не місце, а результат. Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо. І далі вже будемо визначатися щодо подальших кроків для досягнення нашої спільної із США мети - справедливого миру".

Нагадаємо, Сибіга також зазначив, що Україна не змінює своєї позиції щодо прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters