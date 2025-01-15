Украина пригласила новое руководство США в Киев, надеется также на визит Трампа, - Сибига

Украина пригласила высшее руководство США в Киев для активизации двусторонних отношений после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, Украина рассматривает смену власти в США как "дополнительные возможности и шансы" для углубления сотрудничества. Он также отметил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддерживает прямые контакты с будущей администрацией Белого дома.

"После 20 января, когда уже не будет юридических ограничений для официальных контактов, мы очень надеемся на начало активной фазы наших формальных отношений. Для нас важно, чтобы у США было осознание, что безопасность Украины - это неотъемлемый элемент трансатлантической безопасности. Что мы с ними объединены общим интересом. И мы очень хотим, чтобы первые визиты высших представителей новой администрации США состоялись в Украину, и передаем нашим американским друзьям и союзникам сигналы об этом", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не пойдет на уступки по вступлению в НАТО во время мирных переговоров, - Сибига

Кроме того, Сибига заявил, что визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, отложенный из-за юридических ограничений, ожидается вскоре после инаугурации. "Я не буду объявлять дату, потому что это должно быть решение спецпредставителя, но мы ожидаем его как можно быстрее и готовы сразу приступить к работе", - сказал он.

Относительно возможного визита Дональда Трампа, глава МИД отметил, что Украина заинтересована в такой встрече: "Мы заинтересованы, безусловно, также в визите президента. Но главное - не место, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Это действительно очень важно. И дальше уже будем определяться относительно дальнейших шагов для достижения нашей общей с США цели - справедливого мира".

Напомним, Сибига также отметил, что Украина не меняет своей позиции относительно прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа ждут достижения мирного соглашения по войне в Украине через "несколько месяцев", - Reuters