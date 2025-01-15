Україна вже отримала 80% обіцяних боєприпасів у рамках чеської ініціативи, - Сибіга

В Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках ініціативи Чеської Республіки боєприпасів.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга сказав в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, чеська ініціатива виявилася дуже корисною для України.

Вдалося доставити в Україну вже до 80% обіцяного. Чеська сторона виконала свою обіцянку та поставила до кінця 2024 року 520 тисяч снарядів калібру 155 мм та велику кількість інших калібрів. Але мені підтвердили, що всі обіцяні снаряди різних калібрів закуплені", - розповів Сибіга.

За його словами, зараз йдеться про фіналізацію їхньої поставки в Україну.

"Але слід також пам'ятати, що закупівля залежить і від донорських коштів – Чехія збирає кошти від наших партнерів, і допомога у цьому, робота зі столицями, є одним із завдань української дипломатії. Бо були певні країни, що пообіцяли певну суму коштів, але так їх і не внесли", - додав Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.

До кінця 2024 року Чехія обіцяла поставити Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.