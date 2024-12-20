УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11220 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 049 2

Зеленський та Павел обговорили підготовку бригад і посилення ППО для України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чехії Петром Павелом, під час якої обговорили актуальні питання безпеки та оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський і Павел обговорили військову підготовку та ППО для України

Зеленський подякував Чехії за постійну підтримку України та поінформував про поточну ситуацію на фронті, включаючи питання підготовки українських бригад.

Особлива увага була приділена обговоренню можливостей союзників щодо тренування українських бригад, зокрема за прикладом Франції та США, а також необхідності забезпечення бригад технікою та озброєнням, які вони використовуватимуть на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар актом геноциду. ВIДЕО

Окремо обговорили ситуацію з ракетними обстрілами Києва, після яких Україна посилила свої вимоги щодо надання засобів ППО. Зеленський також наголосив на необхідності продовження постачання артилерійських снарядів і інших ресурсів для зміцнення оборонних спроможностей.

Лідери також торкнулися питання відкриття представництва Міністерства національної єдності України в Чехії. Зеленський подякував за ініціативу та зазначив, що підтримка Чехії є важливою для майбутнього відновлення справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, палата депутатів парламенту Чехії остаточно - у третьому читанні - схвалили закон Lex Ukrajina VII, який, серед іншого, продовжить тимчасовий захист українським біженцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота над наданням Україні 20 систем ППО ведеться в терміновому порядку, - голова Представництва Альянсу Тернер

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) ППО (3185) Чехія (1612) підготовка (184) Павел Петр (152)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а обіцяні ********** в кількості 800000 тисяч вже всі ,чех, "притаскав" в Україну???
показати весь коментар
20.12.2024 17:30 Відповісти
Невже Лідору ще не ясно. Цього вже замало. Треба обговорювати інший важкий крок з партнерами. Партнери повинні стати СОЮЗНИКАМИ. У боротьбі зі Злом в Європі. А для цього потрібні фахівці ! Фахівці, нехай колишні, нехай зі старої гвардії, але з великим досвідом у перемовинах, фахівці з ТОП- послів. А не дЮрмаки та татарови. Навіть Маркарова - це вже минуле дипломатії волюнтаризму зєлєнського.
показати весь коментар
20.12.2024 18:22 Відповісти
 
 