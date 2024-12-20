Робота над наданням Україні 20 систем ППО ведеться в терміновому порядку, - голова Представництва Альянсу Тернер

Питання надання 20 додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергооб'єктів в Україні обговорюється в терміновому порядку.

Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, деталі щодо конкретних систем та термінів надання поки не можуть бути розголошені, але питання є надзвичайно важливим і терміновим.

"Ми знаємо, що це нагальна потреба і невідкладне прохання. Можу вас запевнити, що на зустрічі в Брюсселі багато часу було присвячено обговоренню цього запиту і що робота над ним ведеться в терміновому порядку", - зазначив Тернер.

Він також уточнив, що це питання стало важливим пунктом на зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами країн альянсу.

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"Глава МЗС Андрій Сибіга висловив досить конкретне прохання, і генеральний секретар попросив міністрів допомогти у виконанні цього прохання. Я думаю, що окремі члени альянсу докладуть зусиль для виконання цього прохання", - повідомив Тернер.

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО головний акцент був зроблений на виконанні запиту України, і деякі країни альянсу вже працюють над цим.

Нещодавно повідомлялося, що Північноатлантичному Альянсу відоме прохання України про додаткові 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

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