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Новини Війна
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Робота над наданням Україні 20 систем ППО ведеться в терміновому порядку, - голова Представництва Альянсу Тернер

НАТО працює над терміновим наданням Україні 20 систем ППО для захисту енергетичної інфраструктури

Питання надання 20 додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергооб'єктів в Україні обговорюється в терміновому порядку. 

Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, деталі щодо конкретних систем та термінів надання поки не можуть бути розголошені, але питання є надзвичайно важливим і терміновим.

"Ми знаємо, що це нагальна потреба і невідкладне прохання. Можу вас запевнити, що на зустрічі в Брюсселі багато часу було присвячено обговоренню цього запиту і що робота над ним ведеться в терміновому порядку", - зазначив Тернер.

Він також уточнив, що це питання стало важливим пунктом на зустрічі генерального секретаря НАТО Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами країн альянсу.

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"Глава МЗС Андрій Сибіга висловив досить конкретне прохання, і генеральний секретар попросив міністрів допомогти у виконанні цього прохання. Я думаю, що окремі члени альянсу докладуть зусиль для виконання цього прохання", - повідомив Тернер.

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО головний акцент був зроблений на виконанні запиту України, і деякі країни альянсу вже працюють над цим.

Нещодавно повідомлялося, що Північноатлантичному Альянсу відоме прохання України про додаткові 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури від російських атак. 

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Автор: 

НАТО (6441) ППО (3185) допомога (8343)


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20.12.2024 15:49 Відповісти
Три роки у них було. Ні - вони досі радяться. Гроші у кацапів забрали? Ну от з них і сплачуйте за ці 20 систем ППО.
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20.12.2024 15:50 Відповісти
Работайте братья!
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20.12.2024 15:52 Відповісти
Терміново!? Шмарклі облизували 3 роки - а тепер проснулися...
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20.12.2024 15:55 Відповісти
Та нє, не поспішайте, в нас цих енергогенеруючих потужностей ще докуя...
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20.12.2024 16:02 Відповісти
Шоб не атомка - світили ми б вже очима
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20.12.2024 16:09 Відповісти
Питання надання 20 додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергооб'єктів в Україні обговорюється в терміновому порядку. "терміново" вже три роки 3,14здимо, а на більше нас у США,ЄС І НАТО часто і немає...
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20.12.2024 16:20 Відповісти
 
 