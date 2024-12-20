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Новини Війна
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Знищено всі 5 балістичних ракет, що летіли на Київ. Збито 40 ударних БПЛА із 65 випущених. ІНФОГРАФІКА

Обстріл Києва 20 грудня. Скільки ракет вдалося збити

Російські війська в ніч на 20 грудня атакували Україну ракетами різного типу та ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, із 19:00 19 грудня окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу РФ уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві палають автівки внаслідок падіння уламків ракети, є потерпілі (оновлено). ВIДЕО

Ранковий обстріл Києва

Близько 7 години ранку рашисти атакували Київ 5 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

Сили протиповітряної оборони збили усі 5 балістичних цілей.

"На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені", - додали там.

Також читайте: Ракетна атака на Київ: ворог випустив 8 "Кинджалів" та Іскандерів, загинула людина, 10 постраждалих, значні пошкодження у 3 районах. ФОТОрепортаж

Обстріл Києва 20 грудня. Скільки ракет вдалося збити

Автор: 

обстріл (28449) ППО (3185) Повітряні сили (2636) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
Всє обьєкти поражєни. Можна знову витягувати форму на парад по Хрещатику...
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20.12.2024 11:05
+3
Ракети після збиття в небі не залишаються, як не дивно.
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20.12.2024 11:31
+2
Про Кинджали написати забули? Тобто, три пропущених.
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20.12.2024 10:40
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Про Кинджали написати забули? Тобто, три пропущених.
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20.12.2024 10:40 Відповісти
Та читайте уважно, не тупіть. Перші ракети були ще ввечері 19-го, потім вночі щось гупало (десь між 3 і 5 годинами, це я чув), а вранці 20-го - ще 5 шт. балістики.
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20.12.2024 11:10 Відповісти
Еге ж, уважно читав попередню новину про ракети, де йшлося про 8 ракет. Новину вже видалили, мабуть для красивої статистики. Та й вибухів було значно більше 10, і не 5 парних.
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20.12.2024 11:56 Відповісти
Під цим постом пише що було 9 цілей ..., тут 'всі 5'
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20.12.2024 10:44 Відповісти
... що летіли на Київ. Можна припустити, що у 4-х були інші цілі. Або не долетіли (KN-23 не надто надійний віріб)
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20.12.2024 10:50 Відповісти
А вже немає тої новини - видалили
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20.12.2024 11:19 Відповісти
У зелених речників з дитинства з математикою проблеми , саме тому у них одні тамади та фотографи у минулому .
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20.12.2024 10:52 Відповісти
Там 8 тут 5 ? Або Кинжали ішли не на Київ
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20.12.2024 10:50 Відповісти
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20.12.2024 10:55 Відповісти
Всє обьєкти поражєни. Можна знову витягувати форму на парад по Хрещатику...
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20.12.2024 11:05 Відповісти
наші повідомлення схожі на кацапські: усі цілі збиваємо, але є прильоти і загиблі
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20.12.2024 11:23 Відповісти
Ракети після збиття в небі не залишаються, як не дивно.
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20.12.2024 11:31 Відповісти
Ну уламки так чи інакше падають на землю. Іноді на землі детонує вибухівка. Вже за стільки років можна ж розхуміти це
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20.12.2024 11:31 Відповісти
А що там розуміти, пишуть 8 ракет: 5 балістичниз + 3 кінжала. Пишуть збили 5 балістичних. Про кінжали не пишуть, тобто не збили. які уламки
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20.12.2024 11:47 Відповісти
П'ять на Київ, їх збили. Відверто кажучи взагалі ніколи не розумів сенсу цього моніторингу. Для мене це інформація з нульовим ККД
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20.12.2024 11:54 Відповісти
А це , часом не ,,арешнікі" були ?
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20.12.2024 11:51 Відповісти
 
 