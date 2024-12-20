Знищено всі 5 балістичних ракет, що летіли на Київ. Збито 40 ударних БПЛА із 65 випущених. ІНФОГРАФІКА

Російські війська в ніч на 20 грудня атакували Україну ракетами різного типу та ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Так, із 19:00 19 грудня окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу РФ уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

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Ранковий обстріл Києва

Близько 7 години ранку рашисти атакували Київ 5 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

Сили протиповітряної оборони збили усі 5 балістичних цілей.

"На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені", - додали там.

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