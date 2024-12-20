Заяви Путіна про ядерну загрозу не мають реальної основи, - голова Представництва Альянсу Тернер

НАТО уважно відслідковує можливі ядерні загрози з боку Росії, але не фіксує суттєвих змін у її ядерній політиці.

Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми завжди оцінюємо, чи є серйозна ядерна загроза, 24/7, кожного дня року. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не бачимо серйозних фактичних змін у ядерній політиці Росії. Останнім часом щонайменше двічі було сказано, що Росія переглянула свою ядерну доктрину, але ми не бачимо зростання реальної загрози", - наголосив Тернер.

За його словами, заяви Кремля про можливість використання ядерної зброї спрямовані на залякування українців і стримування партнерів від допомоги Україні. Водночас ці спроби не вплинули ані на підтримку України з боку НАТО, ані на моральний дух українців.

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"Але ми не вважаємо, що наразі є реальне зростання загрози застосування Росією ядерної зброї. І ми не вважаємо корисним витрачати наш час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна", - підкреслив Тернер.

Говорячи про інформаційні провокації Кремля, Тернер зазначив, що це частина ескалації, мета якої - викликати сумніви серед союзників України. Але такі дії, як і раніше, залишаються безрезультатними.

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