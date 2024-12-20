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Новини Війна
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Заяви Путіна про ядерну загрозу не мають реальної основи, - голова Представництва Альянсу Тернер

НАТО: Реальних змін у ядерній політиці РФ не виявлено

НАТО уважно відслідковує можливі ядерні загрози з боку Росії, але не фіксує суттєвих змін у її ядерній політиці.

Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми завжди оцінюємо, чи є серйозна ядерна загроза, 24/7, кожного дня року. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не бачимо серйозних фактичних змін у ядерній політиці Росії. Останнім часом щонайменше двічі було сказано, що Росія переглянула свою ядерну доктрину, але ми не бачимо зростання реальної загрози", - наголосив Тернер.

За його словами, заяви Кремля про можливість використання ядерної зброї спрямовані на залякування українців і стримування партнерів від допомоги Україні. Водночас ці спроби не вплинули ані на підтримку України з боку НАТО, ані на моральний дух українців.

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"Але ми не вважаємо, що наразі є реальне зростання загрози застосування Росією ядерної зброї. І ми не вважаємо корисним витрачати наш час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна", - підкреслив Тернер.

Говорячи про інформаційні провокації Кремля, Тернер зазначив, що це частина ескалації, мета якої -  викликати сумніви серед союзників України. Але такі дії, як і раніше, залишаються безрезультатними.

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Автор: 

НАТО (6441) путін володимир (23811) ядерна зброя (1153)


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Х-ло, х-ло, х-ло! Мы тебя не боимся, аха! (Тернер).)))
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20.12.2024 15:41 Відповісти
Ядреная бимба у него есть. Только кто ж ему разрешить её применить? Та у всей верхушки расеи и дети, и любовницы, и дома/яхты/счета в банках - всё там, на загнивающем Западе 🤣
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20.12.2024 16:12 Відповісти
Рашенфюрер шизофреник полный. Нет слов! >> https://youtu.be/VxtvHoO0hlg?t=16
Путлер: "Скучно, движухи хочется!"
Движуха по-путлеровски, это когда на войну покорно идут на двух ногах, а назад на одной или в гробу. А то ему очень скучно! Повесели российский народ своего фюрера!
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20.12.2024 18:25 Відповісти
 
 