Центр NSATU у Вісбадені бере на себе функції допомоги Україні, - голова Представництва Альянсу Тернер

У Вісбадені почав роботу Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання NSATU, який бере на себе ключові функції з координації військової підтримки для України.

Про це повідомляє голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"NSATU зі штаб-квартирою у Вісбадені вже працює і починає брати на себе обов'язки механізмів, створених для надання підтримки Україні незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - сказав Тернер.

На базі NSATU координуватимуть передачу, ремонт військового обладнання та навчання українських військових у країнах-членах НАТО. Його мета - підвищити ефективність ЗСУ та синхронізувати їхні можливості із силами Альянсу.

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Тернер зазначив, що Центр вже перебирає функції Міжнародного координаційного центру донорів (IDCC) та Групи сприяння безпеці України (SAG-U), яка діяла під керівництвом США.

"Ця діяльність буде синхронізована із зусиллями щодо подальшого розвитку майбутніх Збройних сил України, щоб вони могли безперешкодно діяти разом із силами Альянсу та використовувати стандарти НАТО", - підкреслив він.

Нагадаємо, Тернер також повідомив, що у Польщі найближчими тижнями повноцінно запрацює Спільний Центр НАТО-Україна JATEC, створений для посилення співпраці та військової підготовки українських фахівців.

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