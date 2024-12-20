Центр JATEC НАТО-Україна повністю запрацює вже за кілька тижнів, - голова Представництва Альянсу Тернер

У Польщі найближчими тижнями повноцінно запрацює Спільний Центр НАТО-Україна JATEC, створений для посилення співпраці та військової підготовки українських фахівців.

Про це повідомляє голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я був там, у Бидгощі, минулого місяця і вважаю, що є значний прогрес щодо створення JATEC. Там працюють чудові українські колеги, і протягом наступних кількох тижнів до команди приєднається ще більше українців. Це сильна команда, і вона вже працює зараз, а на наступний рік запланована амбітна програма роботи", - сказав Тернер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ні від кого не чекає запрошення в НАТО, - Зеленський

За його словами, робота Центру зосереджена на навчальних програмах, аналітичній діяльності та підвищенні кваліфікації українських військових у співпраці з партнерами з НАТО.

Він уточнив, що наразі JATEC готується до повного виконання поставлених завдань, а остаточну інформацію щодо оперативної діяльності Центру можна отримати від військових представників.

Нагадаємо, нещодавно Тернер заявив, що присутність НАТО в Україні у 2024 році потроїлася, проте її планують ще більше посилитиу 2025 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО знає про потребу України в 19 системах ППО для захисту критичної інфраструктури, - Рютте