Розпочато відбір претендентів на посаду голови Держкосмосу України, - Сметанін

В Україні стартував відбір кандидатів на посаду голови Державного космічного агентства (ДКАУ).

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаємо відбирати претендентів на голову Державного космічного агентства України. Щоб процес проходив чесно й неупереджено, відповідним Наказом створив робочу групу. До неї ввійшли представники Мінстратегпрому, Мінекономіки, Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та НАДС", - зазначив Сметанін.

До роботи також залучать представників громадських організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, а також представників дипломатичних місій, зокрема посольств і представництва ЄС в Україні.

Варто зазначити, що ДКАУ вже понад три роки працює без постійного керівника. Останнім головою був Володимир Тафтай, звільнений 20 грудня 2022 року. Відтоді агентство очолювали виконувачі обов’язків.

