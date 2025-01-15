Розпочато відбір претендентів на посаду голови Держкосмосу України, - Сметанін
В Україні стартував відбір кандидатів на посаду голови Державного космічного агентства (ДКАУ).
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочинаємо відбирати претендентів на голову Державного космічного агентства України. Щоб процес проходив чесно й неупереджено, відповідним Наказом створив робочу групу. До неї ввійшли представники Мінстратегпрому, Мінекономіки, Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та НАДС", - зазначив Сметанін.
До роботи також залучать представників громадських організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, а також представників дипломатичних місій, зокрема посольств і представництва ЄС в Україні.
Варто зазначити, що ДКАУ вже понад три роки працює без постійного керівника. Останнім головою був Володимир Тафтай, звільнений 20 грудня 2022 року. Відтоді агентство очолювали виконувачі обов’язків.
IMHO, найвідповідніші кандидати для цієї посади!
Коли там відбір на голову Держгною?
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елімєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
Чи М.Безумну?
Кадри то в нас є...
Перший космонавт України Каденюк Леонід Костянтинович помер 31 січня 2018 року.
Каденюк, щоб заробити цю пенсію, пахав все життя.
А ти що зробив в своєму житті, що заздриш, БОТЯРА?
1. американский шатл, амеріканські гроші.
2. Пенсію платили платники податків, для яких існує обмеження максимальної пенсії в розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. То вкрадені у таких як ти лохів гроші.
3. То шо воно прекратило отримувати пенсію, це добре, але половину його пенсії зараз отримує вдова.
Доречі, для цього космонафта навіть був створений Центр аерокосмічної медицини у Вінниці з підвищеною зарплатнею. Центр і зарплатня є, а космонаФтів немає.