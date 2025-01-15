298 0
Польща готує вже 46-й пакет допомоги для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща наразі готує 46-й пакет допомоги для України.
Про це він заявив під час пресконференції із Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки часу початку цієї війни, і зараз готується 46 пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема у виробництво українських дронів. Це дійсно більш вигідно робити в Україні", - зазначив він.
За словами Зеленського, під час зустрічі з Дудою також обговорювали закупівлю артилерії та необхідних для України снарядів.
