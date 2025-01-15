Польща готує вже 46-й пакет допомоги для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща наразі готує 46-й пакет допомоги для України.

Про це він заявив під час пресконференції із Анджеєм Дудою, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки часу початку цієї війни, і зараз готується 46 пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема у виробництво українських дронів. Це дійсно більш вигідно робити в Україні", - зазначив він.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Дудою також обговорювали закупівлю артилерії та необхідних для України снарядів.

