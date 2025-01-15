Працюватимуть для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності" за кордоном

У Польщі, Німеччині та інших країнах буде створено "осередки єдності", які працюватимуть для підтримки українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що під час зустрічі із Дудою обговорив підтримку українців, які перебувають у Польщі, та збереження зв’язків української громади та Української держави.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди",- заявив глава держави.

Водночас президент не уточнив, якими будуть головні завдання майбутніх осередків.

