Працюватимуть для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності" за кордоном
У Польщі, Німеччині та інших країнах буде створено "осередки єдності", які працюватимуть для підтримки українців.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що під час зустрічі із Дудою обговорив підтримку українців, які перебувають у Польщі, та збереження зв’язків української громади та Української держави.
"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди",- заявив глава держави.
Водночас президент не уточнив, якими будуть головні завдання майбутніх осередків.
ось осередок Єдності в Монако ;
Українців там водитимуть під руки чи підіпруть з боків паличками?
Багато тих що в штатах репостять інфу про пожежі в Каліфорнії, збирають донати.
Здогадайтесь чи є там хоч речення про Україну і війну
" осередки", мінєдності, вовіна тисяча, надуті щоки перед суфльором..
А реальна відповідальнісь, що міни браковані, ситуація на фронті наближається до некерованої..
А воно знає собі що б піаритися..