УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11590 відвідувачів онлайн
Новини
3 621 33

Працюватимуть для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності" за кордоном

Зеленський про появу осередків єдності

У Польщі, Німеччині та інших країнах буде створено "осередки єдності", які працюватимуть для підтримки українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що під час зустрічі із Дудою обговорив підтримку українців, які перебувають у Польщі, та збереження зв’язків української громади та Української держави.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди",- заявив глава держави.

Водночас президент не уточнив, якими будуть головні завдання майбутніх осередків.

Читайте також: До 30 млн українців можуть перебувати поза межами України, - Чернишов

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) українці (2572) Дуда Анджей (804)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Ти піторас потужний розкажи краще як ти підтримуєш ЗСУ або переселенців з Донбасу в середині країни. А про нашиї біженців там інші держави дбають покраще ніж ти, тварюка хуцпата.
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
+27
А для Зеленського і його кодла, терміново створити осередок єдності у в'язниці, передбачивши їм там "баланду єдності" та "парашу потужного єднання". І цілодобовий показ телемарафону на максимальній гучності звісно.
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
+18
Та не томи, кажи вже, скільки на це буде відслюнявлено з бюджету.
показати весь коментар
15.01.2025 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не томи, кажи вже, скільки на це буде відслюнявлено з бюджету.
показати весь коментар
15.01.2025 17:28 Відповісти
в залежності від країни.

ось осередок Єдності в Монако ;

показати весь коментар
15.01.2025 18:03 Відповісти
Потужно, бл..
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
Піздець, як потужно
показати весь коментар
15.01.2025 17:36 Відповісти
А для Зеленського і його кодла, терміново створити осередок єдності у в'язниці, передбачивши їм там "баланду єдності" та "парашу потужного єднання". І цілодобовий показ телемарафону на максимальній гучності звісно.
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
Ти піторас потужний розкажи краще як ти підтримуєш ЗСУ або переселенців з Донбасу в середині країни. А про нашиї біженців там інші держави дбають покраще ніж ти, тварюка хуцпата.
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
під вибори готують..."обєднувачі " хєрови
показати весь коментар
15.01.2025 17:30 Відповісти
для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності"

Українців там водитимуть під руки чи підіпруть з боків паличками?
показати весь коментар
15.01.2025 17:31 Відповісти
Приставлять до кожного чоловіка українця, для єдності, звичайно, зо три - п'ятьох, тцкшника, "інваліда-фронтовика", з війська кирилика тимошенко, або колі каклєти! 😁
показати весь коментар
15.01.2025 17:50 Відповісти
Замасковані філіали ТЦК для відлову "ухилянтів"?
показати весь коментар
15.01.2025 17:32 Відповісти
Ніхто закордоном,цього не хоче.
показати весь коментар
15.01.2025 17:32 Відповісти
Українці ті що за кордоном не хочуть мати нічого спільного з Україною
Багато тих що в штатах репостять інфу про пожежі в Каліфорнії, збирають донати.
Здогадайтесь чи є там хоч речення про Україну і війну
показати весь коментар
15.01.2025 17:33 Відповісти
Яка нормальна людина буле сумувати за тюрьмою з якої втік, так шо все це нормально.
показати весь коментар
15.01.2025 17:41 Відповісти
Сволото ти без родна! Нехай твоя мама ( щоб їй довго не прожити) і Батька, який отримує стипендію, віддають. гроші.. Ти, тварюко, твої посіпаки, твої випердеші, твоя Лєнка, з окружної. Щоб повиздихало усе твоє гнилє сім,я. Тварюка!!!!
показати весь коментар
15.01.2025 17:33 Відповісти
Ленка прилетіла в давос відпочивати ,лідора чекає на лижах буде кататися
показати весь коментар
15.01.2025 18:17 Відповісти
Зєля, будуть депортовувати ухилянтів?
показати весь коментар
15.01.2025 17:45 Відповісти
Краще б турбувався про тих хто залишився в Україні , а так якісь бонуси для тих хто з'їбався, а для нас ТЦК, податки , захмарні ціни .
показати весь коментар
15.01.2025 17:45 Відповісти
Вава -Лідор та МінʼЄд! Незламно!
показати весь коментар
15.01.2025 17:46 Відповісти
гниль зелёная, министерство Едности должно же для какой то видимости существовать, бабки мыть на чём то надо, ну нужно и евреев объединять всё таки
показати весь коментар
15.01.2025 17:46 Відповісти
І що паспорти консульства будуть видавати без резерв+? Хоча будуть,будуть але вже не українські.
показати весь коментар
15.01.2025 17:46 Відповісти
А шо толку? Буде закон про подвійне громадянство і ніхто з вас українського не зніме
показати весь коментар
15.01.2025 17:58 Відповісти
Зелений і закордоном хоче свій бардак смарагдовий розвести.
показати весь коментар
15.01.2025 17:52 Відповісти
Открываются новые филиалы с друзьями из ТЦК впридачу. Заходите к ним на огонёк.
показати весь коментар
15.01.2025 17:57 Відповісти
Чим би не займатися, аби нічим не займатися...
" осередки", мінєдності, вовіна тисяча, надуті щоки перед суфльором..
А реальна відповідальнісь, що міни браковані, ситуація на фронті наближається до некерованої..
А воно знає собі що б піаритися..
показати весь коментар
15.01.2025 17:59 Відповісти
і шо він думає, що ці осередки не будуть осирать його як найвеличнішого діяча єпохи дєрьмака? ну хіба шо ще послиць з окружної набере керулями осеруньських ячейок ))
показати весь коментар
15.01.2025 18:32 Відповісти
кайданки з собою нести чи там видаватимуть казьоні??
показати весь коментар
15.01.2025 18:35 Відповісти
Осередок районої місцевої єдності: прокурор, суддя, очільник МВД, голова місцевої адміністрації. Якщо виходити на обласний рівень, то буде те саме, тільки з областних осіб в додачу районні. Далі те саме...
показати весь коментар
15.01.2025 18:39 Відповісти
Зе, пора в москалів відбирати громадянство , бо ці суки наголосують як у Грузії ‼️
показати весь коментар
15.01.2025 18:39 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 18:40 Відповісти
Гундос готується до виборів, з цією метою створюються "пункти єдності" у країнах, де тимчасово проживають громадяни України. За суттю, це філії нещодавно створеної агітаційної структури у виборчому штабі гундоса, яка завуальована під назвою міністерства, так званої, єдності. Одним словом, хитрозроблені Єрмак і Ко свою виборчу кампанію збираються проводити за наш з вами рахунок.
показати весь коментар
15.01.2025 18:48 Відповісти
Потім будуть" осередки незламності".
показати весь коментар
15.01.2025 21:58 Відповісти
Паспорти людям видайте. Не вішайте лапшу на вуха
показати весь коментар
19.01.2025 05:31 Відповісти
 
 