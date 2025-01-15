США запровадили санкції проти компаній із Китаю та банку Киргистану, які співпрацюють з Росією

Міністерство фінансів США розширило санкції проти компаній та установ, які співпрацюють з РФ, тим самим підтримуюючи її агресію проти України. До списку санкцій США повторно включили близько 100 організацій та запровадили обмеження проти 15 нових компаній.

Про це у середу, 15 січня, повідомляє пресслужба Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.

У Мінфіні США зазначили, що нові обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб ліквідувати схеми ухилення від санкцій.

"Ці дії спрямовані на схему ухилення від санкцій, створену між субʼєктами в Росії та Китайській Народній Республіці для полегшення транскордонних платежів за чутливі товари. Крім того, Мінфін США встановило фінансову установу з Киргизької Республіки, яка координувала свої дії з російськими посадовцями для реалізації схеми обходу санкцій", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у схемі беруть участь російські фінансові установи, які раніше вже були внесені до списку санкцій США, а саме "Сбербанк Росії", "Альфа-Банк", "Совкомбанк", T-Bank. Крім того, до оборудки залучили ТОВ "Гербаріум Офіс Менеджмент", "Атлант Торг", "Сігма Партнерс", "Транзакції та розрахунки", а також банки з РФ "Росексімбанк", "Московський кредитний банк", "АК Барс", Московську біржу, "Керемет Банк (Киргизстан)" та інші.

Читайте також: США запровадили санкції проти десятків російських банків, серед них – "Газпромбанк"

Водночас у санкційний список внесено організації з енергосектору РФ, як-от "Газстройпром", "Поліметал", "Русгаздобича", "Сєвєрсталь", а також оборонної сфери і сфери матеріалів: Алексінський хімкомбінат, "Група Кремній Ел", "Російські космічні системи".

"Сьогоднішні дії підривають можливості Кремля обійти наші санкції та отримати доступ до товарів, необхідних для створення зброї для війни в Україні", – заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Читайте також: США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ