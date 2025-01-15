УКР
НАТО має готуватися до війни. Настав час мислити як у воєнний час, - Рютте

Рютте закликав країни НАТО готуватися до війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав членів Північноатлантичного Альянсу готуватися до війни з РФ, яка може бути через 4-5 років, та посилити підтримку Україні.

Про це він сказав під час сесії Військового комітету НАТО у Брюсселі 15 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Щоб запобігти війні, треба до неї готуватися. Настав час переходити до мислення воєнного часу, а це означає, що нам потрібно зробити нашу оборону ще сильнішою, витрачаючи більше на оборону, створюючи більше та кращі оборонні можливості", - наголосив він.

"Нам потрібно більше підтримувати Україну, щоб змінити траєкторію війни, ми всі хочемо, щоб вона закінчилася, але насамперед ми хочемо, щоб мир тривав", - зауважив високопосадовець.

"Ми в безпеці тільки сьогодні, але мине чотири чи п'ять років, і якщо ми нічого не зробимо, то ми вже не будемо в безпеці. Тож завершуйте свої "християнські мовні курси" або їдьте до Нової Зеландії... І ці дебати необхідно завершити впродовж трьох-чотирьох місяців, аби залишатися в безпеці в цій частині світу і захистити себе", - наголосив Рютте.

Своїм пріоритетом на посаді генсек Альянсу назвав є "забезпечення того, щоб ми робили все, що необхідно, і щоб були активними щодо України та партнерства, повністю та швидко. І для цього я розраховую на вашу постійну участь і підтримку".

Рютте додав, що члени Альянсу мають співпрацювати з партнерами по всьому світу.

Він зауважив, що загрозливі дії Росії проти європейських країн набирають обертів і Альянс повинен захистити своїх людей.

"Ми повинні продовжувати робити все можливе разом, щоб захистити всіх наших людей. Наша безпека в майбутньому під загрозою, війна Росії проти України триває, ворожі дії Росії проти наших власних країн набирають обертів через кібератаки, замахи, акти саботажу тощо. Раніше ми це називали гібридними діями, але це дестабілізаційні дії та кампанії", - зазначив Рютте.

За словами Рютте, Росія "намагається послабити наші демократії, щоб поступово підірвати наші свободи. І вона не одна, поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран".

