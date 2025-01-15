Робимо все для того, щоб Україна була забезпечена боєприпасами впродовж 2025 року, - Дуда

Союзники по НАТО "зробили висновки" з минулорічної ситуації, коли українські захисники відчували нестачу боєприпасів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, під час зустрічі із Зеленським йшлося про можливі транші допомоги Україні, насамперед, військової, а також про фінансову допомогу.

"Хочу вас запевнити, що ми робимо все для того, щоб ситуація, як на початку минулого року, коли був брак засобів оборони, насамперед боєприпасів, в української армії, щоб такої ситуації більше не повторилося. Зроблено висновки і з минулорічної ситуації серед країн-союзників НАТО, і я сподіваюся, що в цьому плані Україна буде в цілковитій безпеці впродовж 2025 року", - заявив польський лідер.

Дуда нагадав, що Польща бере участь у чеській ініціативі щодо постачання боєприпасів.

Він додав, що рішення про підтримку боєприпасами в необхідному Україні обсязі тривають і реалізовуються.

