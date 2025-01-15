УКР
Робимо все для того, щоб Україна була забезпечена боєприпасами впродовж 2025 року, - Дуда

Дуда про забезпечення України боєприпасами

Союзники по НАТО "зробили висновки" з минулорічної ситуації, коли українські захисники відчували нестачу боєприпасів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Дуди, під час зустрічі із Зеленським йшлося про можливі транші допомоги Україні, насамперед, військової, а також про фінансову допомогу. 

"Хочу вас запевнити, що ми робимо все для того, щоб ситуація, як на початку минулого року, коли був брак засобів оборони, насамперед боєприпасів, в української армії, щоб такої ситуації більше не повторилося. Зроблено висновки і з минулорічної ситуації серед країн-союзників НАТО, і я сподіваюся, що в цьому плані Україна буде в цілковитій безпеці впродовж 2025 року", - заявив польський лідер.

Дуда нагадав, що Польща  бере участь у чеській ініціативі щодо постачання боєприпасів.

Він додав, що рішення про підтримку боєприпасами в необхідному Україні обсязі тривають і реалізовуються.

боєприпаси (2338) НАТО (6718) Польща (8750) Дуда Анджей (804)
з початку підітріть комишняка - він нам вареники рахує
15.01.2025 18:37 Відповісти
дякуємо, пане Президент !

.
15.01.2025 18:41 Відповісти
15.01.2025 18:45 Відповісти
16 січня в українському прокаті стартує біографічний фільм польського режисера Патрика Вегі "Смерть Путіна", знятий в стилі політичного триллера з використанням штучного інтелекту
15.01.2025 18:46 Відповісти
Пора Польщі і Україні створити НОВИЙ ГОЛЛИВУД і знимати фільми про цю війну .
І буде дохід у бюджет великий від просмотрів по світу , ТОМУ ЩО СВІТУ ВІЙНУ НЕ ПОКАЗУЮТЬ
15.01.2025 18:48 Відповісти
У нас теж є люди, які тільки цим і живуть. Свіжий випадок:

15.01.2025 18:58 Відповісти
Оманський Гниді ********** не потрібні ..їй потрібні 250млрд..бажано готівкою..або ж біткоїнами
15.01.2025 19:08 Відповісти
 
 