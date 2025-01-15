УКР
3 244 73

Найсильніша підтримка української армії - надати 250 млрд російських заморожених активів, - Зеленський

Президент України Зеленський у Польщі

Найсильнішою підтримкою для української армії було б отримання 250 млрд дол. заморожених російських активів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що в межах виконання рішення G7 Україні було виділено $50 млрд доходів від заморожених російських активів, із них $20 млрд забезпечують США, $18 млрд - Європейський Союз та інші партнери. Однак підтримка України "розмазана" в часі, тому необхідно ухвалити прагматичні рішення.

"Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів зброї, яких в Україні немає", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Читайте також: Європа має передати нам 300 млрд заморожених російських активів, це українські гроші, - Зеленський

Зеленський Володимир (25153) заморожені активи (603)
+45
"...Найсильніша підтримка української армії - надати 250 млрд..."

Все по Фрейду - не зброю, не ввести миротворчий контингент, не вдарити по рашистах - а дати бабло. Тільки є одна загвоздочка - західні партнери вже прекрасно знають, що зеленим клептоманам бабло давати - це лити воду крізь сито. Все вкрадуть і ще мало буде.
показати весь коментар
15.01.2025 18:42 Відповісти
+30
Щоб ти їх розікрав?!
показати весь коментар
15.01.2025 18:42 Відповісти
+29
Тільки строго у вигляді озброєння, причому під контролем союзників. Інакше все як у Бермудський трикутник.
показати весь коментар
15.01.2025 18:45 Відповісти
Ой хлопці... Якби ж не така репутація була у українських чиновників. На таку репутацію працювали всі попередні уряди та депудятли на протязі останніх 30 років. До речі не без підтримки та участі кацапів.
показати весь коментар
15.01.2025 18:42 Відповісти
Чиновники з неба не падають ...
показати весь коментар
15.01.2025 18:43 Відповісти
А я шо, сказав шо падають? Я ж про це й написав, про репутацію українських чиновників...
показати весь коментар
15.01.2025 18:45 Відповісти
Їх призначає Зеленський !
показати весь коментар
15.01.2025 21:37 Відповісти
Как складно получается у ванька найти виновных: чиновники зеленский и кацапы ))) Честно говоря так складно и у немцев получалось когда с них спросили за концлагеря и лагеря смерти с газовыми камерами с крематориями которые чадили сутками на пролет! А мы не видели ничего не знали-говорили .
показати весь коментар
15.01.2025 23:17 Відповісти
Шо значить складно? Ще й вумний нарід є, який обирає то комуняк то зеків то клованів.
показати весь коментар
16.01.2025 00:47 Відповісти
І ще не вумний нарід а суспільство і не вибирає, а складається! Чуєш різницю в якій і твоя дупа вимазана в лайні )))
показати весь коментар
16.01.2025 02:45 Відповісти
А твоя дупа в якому лайні?
показати весь коментар
16.01.2025 09:52 Відповісти
Навіщо ти так, може щось і ЗСУ дістанеться
показати весь коментар
15.01.2025 22:01 Відповісти
Тільки в еквіваленті озброєння
показати весь коментар
15.01.2025 18:43 Відповісти
оманська гнида чітко прогундосило - давати баблом
показати весь коментар
15.01.2025 19:13 Відповісти
Може і дадуть. Протягом десяти років...
показати весь коментар
15.01.2025 19:52 Відповісти
Не дай боже!
показати весь коментар
15.01.2025 18:43 Відповісти
ему дать деньгами
показати весь коментар
15.01.2025 18:56 Відповісти
Що би ви знов купили літні куртки, яйця по 17, прострочені некаллиберні міни, не стріляючи кулемети, "золоті" фляжки, китайські турнікети, і ще СОТНІ бракованих витворів по ЗАХМАРНИМ цінам?!!
показати весь коментар
15.01.2025 18:44 Відповісти
ви такі смішні..а озброєння вони проїбуть в зазделегіть пройобоаних атака на мінні поля ..чи координаті за складами здадуть )

де там Леопарди ..Абрамси.як там контрнаступ на півдні ? ))
показати весь коментар
15.01.2025 19:14 Відповісти
між про*обаним озброєнням і новою вілою в Іспанії для наших можновладців з тих коштів , я все-таки виберу перше.
показати весь коментар
15.01.2025 19:50 Відповісти
Але частина озброєння таки приносить користь, інакше де б вже були окупанти?
показати весь коментар
15.01.2025 20:17 Відповісти
я не знаю...

Ви можете навести статистику важкої бронетехніки що залишилась в строю?

я гарантовано знаю як кидали бронетехніку просто тупо під обстріл...безнадійно
показати весь коментар
15.01.2025 20:22 Відповісти
я знаю що якби не було Оманської гниди ..то окупанти сиділи би в кордонах 2014 року
показати весь коментар
15.01.2025 20:26 Відповісти
tel:+100500 +100500 це точно!
показати весь коментар
15.01.2025 20:58 Відповісти
Тільки зброєю,ніяких грошей тим зеленим чортам давати не можна!
показати весь коментар
15.01.2025 18:45 Відповісти
і поставки зброї напряму в бригади, адресно, під наглядом натівських няньок.
показати весь коментар
15.01.2025 23:33 Відповісти
Коли ж ти вже нарешті луснеш, пдр.
показати весь коментар
15.01.2025 18:45 Відповісти
жодного надійного правового шляху, який дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС чи штатів наразі не існує.
показати весь коментар
15.01.2025 18:46 Відповісти
віднімуть так
показати весь коментар
15.01.2025 19:02 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 19:37 Відповісти
тіки-шо ж було 300, шо вже 50 тю-тю?
показати весь коментар
15.01.2025 18:47 Відповісти
50 на відкати. Усе правильно
показати весь коментар
15.01.2025 18:51 Відповісти
Пресловуті 300 руських ярдів не лежать десь у сейфі на великій купі, як собі уявляє дебіл зеленський, а знаходяться в акціях і цінних паперах, капіталізація яких після попадання в лапи зе команди зменшиться разів у 10.
показати весь коментар
15.01.2025 18:47 Відповісти
Угу, все одно як принести в гуртожиток 250 тарганів у коробці, випустити вночі і потім шукати куди вони поділися
показати весь коментар
15.01.2025 18:50 Відповісти
Вовачка, тобі і гроша ломаного не можна довіряти
показати весь коментар
15.01.2025 18:52 Відповісти
Ще не вся шобла прібарахлілась для онуків?
показати весь коментар
15.01.2025 18:53 Відповісти
зелено-дєрьмаківська шобла.
показати весь коментар
15.01.2025 18:58 Відповісти
Не переживайте літом ще по тисячі підкине.
показати весь коментар
15.01.2025 19:18 Відповісти
Кому віддати? Мародерам ?
показати весь коментар
15.01.2025 19:01 Відповісти
цей гидотний понос від оманської гниди навіть коментувати гидко

оманська гнида це істота яка здає Україну кремлівській потворі

Оманська гнида - слуга кремля
показати весь коментар
15.01.2025 19:04 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 19:06 Відповісти
Сержант Журавель помирав к пекельних муках "під особистим контролем" верховного головнокомандувача ЗСУ Зеленського. Дві доньки сержанта Журавля залишилися сиротами, дружина - вдовою. На похорони героя президент Зеленський не приїхав. Він навіть не висловив співчуття рідним…

Два роки тому Верховна Рада проголосувала звернення до президента Зеленського присвоїти звання Герой України сержанту Ярославу Журавлю (посмертно). Але "Янелоху-Боневтіку" герой Журавель не потрібний, він хоче, щоб про нього забули, тому що знає з чиєї вини він помер…
показати весь коментар
15.01.2025 19:15 Відповісти
А я б ще й сімейку ******** сюди додав. Негуманно? Діти не при чому? А наших дітей падло хрипате жаліє?
показати весь коментар
15.01.2025 22:18 Відповісти
Ідея чудова, але гроші потрібні всім. Тож нам від туди якщо щось перепаде, то як кредити. Гасла весь світ з нами виявилися як і все, що нам розповідали гучномовці просто пшиком.
показати весь коментар
15.01.2025 19:07 Відповісти
Такстоп!
Булож триста, не?
показати весь коментар
15.01.2025 19:09 Відповісти
50 оформлені як забезпечення європейського кредиту. Україна вже заявила що не буде оплачувати цей кредит.
показати весь коментар
15.01.2025 19:19 Відповісти
Ага. А зелені розкрадуть,а на те що залишиться наклепають бракованих мін.
показати весь коментар
15.01.2025 19:10 Відповісти
усе в Божих руках, як народ в гріхах покається. так воно за ніч усе й перевернеться.
Але церкви пусті..... Дайте танки...джавеліни.... ф14.... атакамси...
ну-ну, нате що просили
показати весь коментар
15.01.2025 19:10 Відповісти
Знову санітари забухали?
показати весь коментар
15.01.2025 22:20 Відповісти
НАТО - гарантія ? Школяр Словаччини не подав руку президенту країни (у нас ніхто не зважиться на такий крок) пояснюючи його популістичними заявами президента (тоді кандидат в президенти) про ГАРАНТІЇ, що Словаччина війська в Україну не відправить за жодних умов. А в країни Балтії погодиться послати ? Я не впевнений ! А інші країни НАТО не можуть відмовитись виконувати ст.5 ? Все залежить від парламентів. І їх відданості Статуту НАТО ! Тому 100 % перетворюються у ....... невизначенність.
показати весь коментар
15.01.2025 19:10 Відповісти
на кінець року в бюджеті скільки там мільярдів залишилось? які не змогли витратити на ЗСУ? 100 млрд?

а вони хочуть 250 млрд * 42. Навіщо? все одно не зможуть зброю купити.
показати весь коментар
15.01.2025 19:15 Відповісти
У Європі не дурні. Зеленський візьме, а наступного дня буде ще просити. А так можна не один рік потроху давати ці гроші або відсотки, як ніби європейці дають свої гроші.
показати весь коментар
15.01.2025 19:16 Відповісти
Тебе розкусили вже всі, бабок ти не получішь, а йому все мало, ну тебе їми наркомлять.
показати весь коментар
15.01.2025 19:22 Відповісти
З "трампліном" така "зелена авантюра" не пройде.Ці гроші будуть виробляти зброю,але на американських заводах.чи в країнах НАТО."Зелене корупційне болото" в Україні вже добре відоме у всьому світі,так що, є велика реальність,що жадні до грошей "зелені корупціонери" можуть від такого бажання власними слюнями захлиснутися....
показати весь коментар
15.01.2025 19:23 Відповісти
сподіваюсь потім Штати прослідкують всі корумповані валютні потоки та кожна зелена гнида отримає по заслузі.
показати весь коментар
15.01.2025 19:25 Відповісти
не виключено.що однією із причин припинення,або зменшення допомоги Україні з боку США,будуть результати "трампонівських" ревізорів,котрі мабуть проведуть аудит американських грошей, наданих Україні , адміністрацією "байди" ???
показати весь коментар
15.01.2025 19:33 Відповісти
З них ми ******** 200, а може і більше.
показати весь коментар
15.01.2025 19:31 Відповісти
Шоб яйця для армії були не по 17 грн\см а по 1700?
показати весь коментар
15.01.2025 19:33 Відповісти
Потішно, коли тупе думає, що воно хитре і розумне.
показати весь коментар
15.01.2025 19:52 Відповісти
Воно занадто хитровиїбане.Але його хамство в першу чергу вдарить по нас
показати весь коментар
15.01.2025 20:25 Відповісти
Буба, а Дуда рядом не обоссался от смеха, когда ты это брякнул?
показати весь коментар
15.01.2025 19:57 Відповісти
для Дуди Оманська Гнида пусте місце
показати весь коментар
15.01.2025 20:24 Відповісти
А где я писал, шо он для Дуды авторитет?
показати весь коментар
15.01.2025 20:53 Відповісти
я написав комент в підтримку Вашого поста ..якщо незрозуміло українською можу видалити.

чи перефразувати

"та да .. для Дуди Оманська Гнида пусте місце" ..так зрозуміліше ?
показати весь коментар
15.01.2025 20:58 Відповісти
Справа ні в українськой...а в не зовсім чіткому смисловому формулюванні
показати весь коментар
15.01.2025 21:23 Відповісти
Найсильніша підтримка Української Армії - це щомісяця садити 250 чиновників у всіх гілках влади, і 250 розстрілювати
показати весь коментар
15.01.2025 20:16 Відповісти
Бабло. Йому потрібне бабло і він шантажує Європу капітуляцією України.
показати весь коментар
15.01.2025 20:23 Відповісти
Спочатку він візьме бабло, а потім капітулює.
показати весь коментар
15.01.2025 21:35 Відповісти
Но не зельцману!
На оружие, на логистику и заказы.
+ Важно добиться, что б Запад оплачивал лечение всем пострадавшим, раненым и на жилье беженцам.
Все людям! И пострадавшим предприятиям!!
Ни копейки зеленой мародерне!! Их режим давно пора признать нелигитимным
показати весь коментар
15.01.2025 20:43 Відповісти
члЭном по роялю
показати весь коментар
15.01.2025 21:00 Відповісти
та с-3,14-дити.....
показати весь коментар
15.01.2025 22:20 Відповісти
Якщо б було та просто, то наданих 100млрд в розрахунку на 500тис
вистачило щоб всіх купити за 200тис$
вибір вмирати, або 200тис

в 2022 пропонували безоплатний лендліз - виявилось, що достатньо "халяви"
правда основний "халявщик", виїхав до США, згідно якогось листа, щоб випустили
такий закон - дозволяє по листу випускати

за гроші ніхто зброю не продасть
та й мало 250млрд
якщо вірити, що США надали 170млрд
то 31танк, 21 хаймарс, 0 літаків - виявилось недстатньо
додаткові умовні 40 танків, 30 хаймарсів, 0 літаків - нічого не вирішать
показати весь коментар
16.01.2025 00:17 Відповісти
 
 