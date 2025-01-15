Найсильніша підтримка української армії - надати 250 млрд російських заморожених активів, - Зеленський

Найсильнішою підтримкою для української армії було б отримання 250 млрд дол. заморожених російських активів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що в межах виконання рішення G7 Україні було виділено $50 млрд доходів від заморожених російських активів, із них $20 млрд забезпечують США, $18 млрд - Європейський Союз та інші партнери. Однак підтримка України "розмазана" в часі, тому необхідно ухвалити прагматичні рішення.

"Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів зброї, яких в Україні немає", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

