Найсильніша підтримка української армії - надати 250 млрд російських заморожених активів, - Зеленський
Найсильнішою підтримкою для української армії було б отримання 250 млрд дол. заморожених російських активів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент зазначив, що в межах виконання рішення G7 Україні було виділено $50 млрд доходів від заморожених російських активів, із них $20 млрд забезпечують США, $18 млрд - Європейський Союз та інші партнери. Однак підтримка України "розмазана" в часі, тому необхідно ухвалити прагматичні рішення.
"Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів зброї, яких в Україні немає", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
Все по Фрейду - не зброю, не ввести миротворчий контингент, не вдарити по рашистах - а дати бабло. Тільки є одна загвоздочка - західні партнери вже прекрасно знають, що зеленим клептоманам бабло давати - це лити воду крізь сито. Все вкрадуть і ще мало буде.
де там Леопарди ..Абрамси.як там контрнаступ на півдні ? ))
Ви можете навести статистику важкої бронетехніки що залишилась в строю?
я гарантовано знаю як кидали бронетехніку просто тупо під обстріл...безнадійно
оманська гнида це істота яка здає Україну кремлівській потворі
Оманська гнида - слуга кремля
Два роки тому Верховна Рада проголосувала звернення до президента Зеленського присвоїти звання Герой України сержанту Ярославу Журавлю (посмертно). Але "Янелоху-Боневтіку" герой Журавель не потрібний, він хоче, щоб про нього забули, тому що знає з чиєї вини він помер…
Булож триста, не?
Але церкви пусті..... Дайте танки...джавеліни.... ф14.... атакамси...
ну-ну, нате що просили
а вони хочуть 250 млрд * 42. Навіщо? все одно не зможуть зброю купити.
чи перефразувати
"та да .. для Дуди Оманська Гнида пусте місце" ..так зрозуміліше ?
На оружие, на логистику и заказы.
+ Важно добиться, что б Запад оплачивал лечение всем пострадавшим, раненым и на жилье беженцам.
Все людям! И пострадавшим предприятиям!!
Ни копейки зеленой мародерне!! Их режим давно пора признать нелигитимным
вистачило щоб всіх купити за 200тис$
вибір вмирати, або 200тис
в 2022 пропонували безоплатний лендліз - виявилось, що достатньо "халяви"
правда основний "халявщик", виїхав до США, згідно якогось листа, щоб випустили
такий закон - дозволяє по листу випускати
за гроші ніхто зброю не продасть
та й мало 250млрд
якщо вірити, що США надали 170млрд
то 31танк, 21 хаймарс, 0 літаків - виявилось недстатньо
додаткові умовні 40 танків, 30 хаймарсів, 0 літаків - нічого не вирішать