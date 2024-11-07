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Новини
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Європа має передати нам 300 млрд заморожених російських активів, це українські гроші, - Зеленський

зеленський

Європі потрібно зважитися на сильні рішення і передати 300 мільярдів заморожених російських активів Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зеленський підкреслив, що не можна покладатися тільки на США в питаннях допомоги Україні.

"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А чи можна нам узяти належні нам 300 мільярдів… Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" — сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів, - Зеленський

Президент також нагадав, що Кремль не цінує людей, а тільки гроші. І тому для Росії буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.

"Російські активи. Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це теж буде уроком, коли російські активи працюватимуть в Україні. Чесно кажучи, це українські гроші", — вважає Зеленський.

Також читайте: Нам потрібна зброя, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Євросоюз (13798) заморожені активи (596)


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Топ коментарі
+34
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07.11.2024 22:53 Відповісти
+31
у зе!лідора відчувається юридична освіта.
всі помітили?
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07.11.2024 22:53 Відповісти
+31
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07.11.2024 23:02 Відповісти
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Бо кармани вже пришиті.
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07.11.2024 22:53 Відповісти
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07.11.2024 23:02 Відповісти
Не бачу на картинці медалів
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07.11.2024 23:08 Відповісти
Зжерли
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07.11.2024 23:44 Відповісти
мілко берете... не млн, а лярдів
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07.11.2024 23:44 Відповісти
Діти війни... сиротинці.
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08.11.2024 14:26 Відповісти
"Європа МАЄ передати нам..." ))))))))
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07.11.2024 23:39 Відповісти
нам - це лідору та дєрмаку, напевне
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08.11.2024 12:30 Відповісти
Україні чи вам, мерзота ? вдавися нарешті майськими шашликами ...
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08.11.2024 00:15 Відповісти
у зе!лідора відчувається юридична освіта.
всі помітили?
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07.11.2024 22:53 Відповісти
ні, тільки криворагульська дипломатія від Моськи на стероїдах.
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07.11.2024 23:01 Відповісти
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07.11.2024 22:53 Відповісти
Фантазіі
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07.11.2024 22:53 Відповісти
Таки он идиот...
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07.11.2024 22:54 Відповісти
Ну🤡 кляте падло , недадуть топі андонію гроші іди су* о на вибори , шоб ти передознувся !
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07.11.2024 22:56 Відповісти
Робимо ставки, через скільки годин після передачі 300млрд. баксів Боневтік перетвориться Згрошимавтіка?
Якщо їх колись і передадуть (що фактично фантастика), то бажано дрібними купюрами готівкою - нехай гниди, хоч грижу отримають, та може щось випаде з кишень по дорозі, бо інакше.....1...2...3..привіт поповнення рахунків в Омані на 300лярдів.
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07.11.2024 22:58 Відповісти
тікати, мабудь, не стане, а от тендерів на будівництво доріг по-більшає
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07.11.2024 23:01 Відповісти
Та ладна! Це дебілятко Бориспіль відкрити хоче...не просто ж так..
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07.11.2024 23:46 Відповісти
рученята *********?
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07.11.2024 22:59 Відповісти
Бубочка, передати гроші "вам" і передати гроші Україні, то, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. "Вам" точно давати не будуть.
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07.11.2024 22:59 Відповісти
Може і передадуть, якщо зебуба буде за гратами разом зі своїми ефективними корупціонерами.
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07.11.2024 22:59 Відповісти
Парєнь растьот, матєрєєт, смєлєєт! Красавєц!!
Дайтє єму єсчьо 5лєт!
Шостий рік дивуюсь, як можна було таке тупе чмо вибрати президентом.
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07.11.2024 23:03 Відповісти
Ні. Це відібрані у Роісі гроші.

І нічого Європа Україні не винна. Якщо дадуть, то буде добре.

Але не у бюджет і тільки за жорстким контролем.

А ЗЄ могли б вже і послати нах нарешті. Він вже ніхто.
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07.11.2024 23:04 Відповісти
потрібно прояснити, якщо європейці не віддадуть нам "наші 300 млрд доларів" вовина тисяча накриється, чи ні?
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07.11.2024 23:06 Відповісти
Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" - сказав Зеленський. Чому прикрив бабломойского від американського правосуддя,в котрого є докази того, що він тирив в українців гроші???
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07.11.2024 23:07 Відповісти
Ей, Європа, ти нам должен!
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07.11.2024 23:11 Відповісти
Тобі Вальодя неможно бо ти їх с3,14здиш.
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07.11.2024 23:12 Відповісти
Это еще мало, рашисты должны платить репарац
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07.11.2024 23:12 Відповісти
___Виступ президента України на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти. _____ А от і відповідь, чому )))) Це так дипломатично послали після вимагання 300 млд
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07.11.2024 23:12 Відповісти
Ви не вмієте їх освоювати с користю для нації.
Нащо аудит за 900 тис для каналу Gaze?
Нащо мільярди на марафон?
Будувати кладовища, коли не можуть з ахмодитом розібратись?
Нащо фінансувати подальші забудови атомних блоків, якщо не має захисту від атак? І ще мільйон нащо.
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07.11.2024 23:14 Відповісти
Україні передати.
А не банді Єрмака-Зеленського.
То є дві великі різниці.
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07.11.2024 23:19 Відповісти
Левова частка цих російських грошей лежить у банках Бельгії. Віддати ці гроші третій стороні - вдар по іміджу цих банків. Зараз Україна отримує з арештованих російських рахунків банківські відсотки по одноосібному рішенню бельгійців. Щоб Україна отримала ці гроші треба, щоб Раша програла війну і міжнародний суд в Гаазі присудив віддати ці гроші Україні.
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07.11.2024 23:19 Відповісти
Ці 50 млрд. Що нам передадуть. Це як раз кредит за рахунок відсотків з тих 300млрд. І кредит цей розрахований на 40 років. Тобто 40 років вони будуть там лежати поки відсотки нападають нашим кредиторам 50 млрд.
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07.11.2024 23:35 Відповісти
Членом тобі хіба що по лобу постучать, а не гроші...
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07.11.2024 23:21 Відповісти
Має, але вам не передасть...
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07.11.2024 23:22 Відповісти
у ненасытимости 2 дочери :давай,давай
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07.11.2024 23:24 Відповісти
у Зе истерика, понимает что денежек могут не дать....
А сделать так чтобы как и обещал на стадионе не может, тогда придется остаться одному !!!
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07.11.2024 23:25 Відповісти
Може ще й біт-койнами передати? Для надійності. Щоб не загубилися по дорозі.
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07.11.2024 23:26 Відповісти
Мінфін України каже, що в бюджеті діра в 500 млрд. гр. Зєля хоче погасити цей дефіцит російськими грошима, але не хоче чипати корупцію, бо його влада на корупції тримається.

Зєлю геть, вибори
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07.11.2024 23:29 Відповісти
Йулю на нари..
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08.11.2024 01:43 Відповісти
Де б ти, недолугий, ще б підробивсь, як не на Юлі
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08.11.2024 10:31 Відповісти
Ванья,не бикуй...
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08.11.2024 12:26 Відповісти
никаких выборов. надо клоуна ******* до просветления пока не ********.
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08.11.2024 02:07 Відповісти
Починай, "стетхем" каканий
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08.11.2024 10:33 Відповісти
НАМ - Володимиру Херпіду І-му
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07.11.2024 23:32 Відповісти
ЄС мав би Зєлі алаверди показати дорогу на х

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07.11.2024 23:41 Відповісти
Володя, спочатку зроби так, ШОБ ГРОШИ НЕ ПИЗ...ЛИ В УКРАИНЕ, а потом выставляй претензии до Европы, ибо если так будут красть , то не только эти гроши не передадут, а ваабще перестанут давать денег.
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07.11.2024 23:44 Відповісти
у вована вже руки чешуться запустити в цю скриньку
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07.11.2024 23:47 Відповісти
Уже расписали Мародеры.
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07.11.2024 23:49 Відповісти
ссиклива і гнила єуропа все одно нічого не дасть.
А з останніх слухів, що трамп може накласти ембарго на поставку зброї в Україну. Це буде останній анекдот, маючи навіть ці 300 млрд, нам зброю ніхто не продасть.
Хай вони горять у пеклі.
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08.11.2024 00:25 Відповісти
зелебобікі ви ще існуєте?
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08.11.2024 01:07 Відповісти
Нам вже третій рік кожен місяць дають по 5лярдів, ми їх витрачаємо на дороги та пенсії для прокурорів. А могли на ті гроші запустити виробництво як дронів так і ракет в такій кількості, що вистачить по декілька штук на усіх росіян разом з дітьми та пенсіонерами.
Тому хай горить у пеклі зеленський, уся його банда, ти, та твоя мати, яка такого дурня виховала.
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08.11.2024 11:33 Відповісти
звісно, у всьому винувати дороги і прокурори. Якщо б не вони, ми б вже біля москви були. Де ви такі беретеся??
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09.11.2024 01:05 Відповісти
Не дороги, а зеленський та його банда. І точно не США та Європа.
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09.11.2024 10:03 Відповісти
Я нікаму нічего не должен (с) Не пригадуєш хто казав?

Треба більше транслювати що ми саме робимо для перемоги, як держ апарат. А то шось тікі про пяних ментів читаєш, та про закони де за дрова саджають, чи про мсєк який накрав, чи ше про щось

Держ апарат не працює ніхріна, поки журналісти не піднімуть галас - ніхера не робиться. Нахіба ті спікери МВД, де бляха шмарофон? Кругом жопа одна, і кадри рівня підара куніцького - якого теж бляха випустили , це триндець.

Куніцькій всіх повертів на херу, а тут путьку перемогти хочуть муорів бухих полтавських спочатку перемогти треба і прокурорів інвалідів, потім і до перемоги кацпськоі арміі дійдемо
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08.11.2024 03:47 Відповісти
Передадуть гроші. Швиденько їх розтягнуть, як кури стерво. Мабуть, передавати не гроші, а зброю та у міжнародний фонд для відновлення України.
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08.11.2024 03:58 Відповісти
Повністю згоден із Зеленським. Це гроші України, з якими європейські партнери влаштовують незрозумілі махінації.
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08.11.2024 04:14 Відповісти
Махінації влаштовує влада, одні прокурори чого варті, корупція зашкалює, бюджет розпилюється на непотріб, а ви про Європу
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08.11.2024 06:50 Відповісти
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08.11.2024 05:05 Відповісти
На кого ця дебільна промова розрахована?
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08.11.2024 05:28 Відповісти
Ваша пісенька відспівана, чув в якомусь мультику.
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08.11.2024 05:56 Відповісти
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08.11.2024 08:13 Відповісти
У мене питання. А він уже всі активи российских олігархів і їх посіпак в Україні пустив на оборону України?
Чи це інше?
Лицемір клятий!!!
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08.11.2024 06:11 Відповісти
Мерзота слиною стікає . Нема куди гроші вже складати? Щоб тебе вдавило тією тисячею , гундоса вульва
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08.11.2024 06:42 Відповісти
А ти докажи шо це "українські" гроші...Ось наприклад в Брюсселі рахують ,що ці кошти європйські бо знаходяться в банках ЄС.
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08.11.2024 07:28 Відповісти
Попроси ключ від тюремної камери.
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08.11.2024 07:39 Відповісти
Йому просто потрібні гроші
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08.11.2024 07:53 Відповісти
Щоб ви, зелені сволоти, їх покрали, як завжди. Щоб ви виздихали, суки!
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08.11.2024 07:56 Відповісти
Ішак розікрав з своєю бандою все своє і не своє, а тепер відверто претендує на чуже, називаючи це -" яке належить нам". Цього обкуреного мудака не можна допускати до жодного цента. Воно може, як свідчить його т.з. "президенство, лише все бездарно просрати.
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08.11.2024 07:58 Відповісти
остап ібрагімович,коли будемо ділити наші гроші?
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08.11.2024 08:30 Відповісти
Вам ригослугомаланці мало тих грошей, які ви вкрали за 5,5 років, то ви ще і ті хочете забрати? Дудки. Ті гроші мають надійти в Україну, коли тут буде нова влада без мародерів і брехунів.
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08.11.2024 08:41 Відповісти
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08.11.2024 08:44 Відповісти
Отримати гроші - гарна ідея. Головне одразу ці гроші поділити! А то можуть "загубитися" у ....деклараціях посадовців!
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08.11.2024 08:58 Відповісти
Вчора у Лапіна на стрімі - силовики-пенсіонери в 24-му році отримали 88лярдів пенсій, до кінця року отримають всього 120. Це оті хлопчики, які вже в 40 на пенсії і яких нізя мобілізувати.
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08.11.2024 11:36 Відповісти
 
 