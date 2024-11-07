Європа має передати нам 300 млрд заморожених російських активів, це українські гроші, - Зеленський
Європі потрібно зважитися на сильні рішення і передати 300 мільярдів заморожених російських активів Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Зеленський підкреслив, що не можна покладатися тільки на США в питаннях допомоги Україні.
"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А чи можна нам узяти належні нам 300 мільярдів… Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" — сказав Зеленський.
Президент також нагадав, що Кремль не цінує людей, а тільки гроші. І тому для Росії буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.
"Російські активи. Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це теж буде уроком, коли російські активи працюватимуть в Україні. Чесно кажучи, це українські гроші", — вважає Зеленський.
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Якщо їх колись і передадуть (що фактично фантастика), то бажано дрібними купюрами готівкою - нехай гниди, хоч грижу отримають, та може щось випаде з кишень по дорозі, бо інакше.....1...2...3..привіт поповнення рахунків в Омані на 300лярдів.
Дайтє єму єсчьо 5лєт!
Шостий рік дивуюсь, як можна було таке тупе чмо вибрати президентом.
І нічого Європа Україні не винна. Якщо дадуть, то буде добре.
Але не у бюджет і тільки за жорстким контролем.
А ЗЄ могли б вже і послати нах нарешті. Він вже ніхто.
Нащо аудит за 900 тис для каналу Gaze?
Нащо мільярди на марафон?
Будувати кладовища, коли не можуть з ахмодитом розібратись?
Нащо фінансувати подальші забудови атомних блоків, якщо не має захисту від атак? І ще мільйон нащо.
А не банді Єрмака-Зеленського.
То є дві великі різниці.
А сделать так чтобы как и обещал на стадионе не может, тогда придется остаться одному !!!
Зєлю геть, вибори
А з останніх слухів, що трамп може накласти ембарго на поставку зброї в Україну. Це буде останній анекдот, маючи навіть ці 300 млрд, нам зброю ніхто не продасть.
Хай вони горять у пеклі.
Тому хай горить у пеклі зеленський, уся його банда, ти, та твоя мати, яка такого дурня виховала.
Треба більше транслювати що ми саме робимо для перемоги, як держ апарат. А то шось тікі про пяних ментів читаєш, та про закони де за дрова саджають, чи про мсєк який накрав, чи ше про щось
Держ апарат не працює ніхріна, поки журналісти не піднімуть галас - ніхера не робиться. Нахіба ті спікери МВД, де бляха шмарофон? Кругом жопа одна, і кадри рівня підара куніцького - якого теж бляха випустили , це триндець.
Куніцькій всіх повертів на херу, а тут путьку перемогти хочуть муорів бухих полтавських спочатку перемогти треба і прокурорів інвалідів, потім і до перемоги кацпськоі арміі дійдемо
Чи це інше?
Лицемір клятий!!!