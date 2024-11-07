Європа має передати нам 300 млрд заморожених російських активів, це українські гроші, - Зеленський

Європі потрібно зважитися на сильні рішення і передати 300 мільярдів заморожених російських активів Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Зеленський підкреслив, що не можна покладатися тільки на США в питаннях допомоги Україні.

"Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А чи можна нам узяти належні нам 300 мільярдів… Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" — сказав Зеленський.

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Президент також нагадав, що Кремль не цінує людей, а тільки гроші. І тому для Росії буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.

"Російські активи. Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі - вона цінує тільки гроші. І тому для них це теж буде уроком, коли російські активи працюватимуть в Україні. Чесно кажучи, це українські гроші", — вважає Зеленський.

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