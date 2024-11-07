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Европа должна передать нам 300 млрд замороженных российских активов, это украинские деньги, - Зеленский

зеленський

Европе нужно решиться на сильные решения и передать 300 миллиардов замороженных российских активов Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Зеленский подчеркнул, что нельзя полагаться только на США в вопросах помощи Украине.

"Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно ли нам взять положенные нам 300 миллиардов... Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" - сказал Зеленский.

Читайте также: Во время войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов, - Зеленский

Президент также напомнил, что Кремль не ценит людей, а только деньги. И поэтому для России будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину.

"Российские активы. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали - оно ценит только деньги. И поэтому для них это тоже будет уроком, когда российские активы будут работать в Украине. Честно говоря, это украинские деньги", - считает Зеленский.

Читайте также: Нам нужно оружие, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Евросоюз (17341) замороженные активы (303)


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Топ комментарии
+34
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07.11.2024 22:53 Ответить
+31
у зе!лідора відчувається юридична освіта.
всі помітили?
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07.11.2024 22:53 Ответить
+31
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07.11.2024 23:02 Ответить
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Бо кармани вже пришиті.
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07.11.2024 22:53 Ответить
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07.11.2024 23:02 Ответить
Не бачу на картинці медалів
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07.11.2024 23:08 Ответить
Зжерли
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07.11.2024 23:44 Ответить
мілко берете... не млн, а лярдів
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07.11.2024 23:44 Ответить
Діти війни... сиротинці.
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08.11.2024 14:26 Ответить
"Європа МАЄ передати нам..." ))))))))
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07.11.2024 23:39 Ответить
нам - це лідору та дєрмаку, напевне
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08.11.2024 12:30 Ответить
Україні чи вам, мерзота ? вдавися нарешті майськими шашликами ...
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08.11.2024 00:15 Ответить
у зе!лідора відчувається юридична освіта.
всі помітили?
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07.11.2024 22:53 Ответить
ні, тільки криворагульська дипломатія від Моськи на стероїдах.
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07.11.2024 23:01 Ответить
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07.11.2024 22:53 Ответить
Фантазіі
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07.11.2024 22:53 Ответить
Таки он идиот...
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07.11.2024 22:54 Ответить
Ну🤡 кляте падло , недадуть топі андонію гроші іди су* о на вибори , шоб ти передознувся !
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07.11.2024 22:56 Ответить
Робимо ставки, через скільки годин після передачі 300млрд. баксів Боневтік перетвориться Згрошимавтіка?
Якщо їх колись і передадуть (що фактично фантастика), то бажано дрібними купюрами готівкою - нехай гниди, хоч грижу отримають, та може щось випаде з кишень по дорозі, бо інакше.....1...2...3..привіт поповнення рахунків в Омані на 300лярдів.
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07.11.2024 22:58 Ответить
тікати, мабудь, не стане, а от тендерів на будівництво доріг по-більшає
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07.11.2024 23:01 Ответить
Та ладна! Це дебілятко Бориспіль відкрити хоче...не просто ж так..
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07.11.2024 23:46 Ответить
рученята *********?
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07.11.2024 22:59 Ответить
Бубочка, передати гроші "вам" і передати гроші Україні, то, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. "Вам" точно давати не будуть.
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07.11.2024 22:59 Ответить
Може і передадуть, якщо зебуба буде за гратами разом зі своїми ефективними корупціонерами.
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07.11.2024 22:59 Ответить
Парєнь растьот, матєрєєт, смєлєєт! Красавєц!!
Дайтє єму єсчьо 5лєт!
Шостий рік дивуюсь, як можна було таке тупе чмо вибрати президентом.
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07.11.2024 23:03 Ответить
Ні. Це відібрані у Роісі гроші.

І нічого Європа Україні не винна. Якщо дадуть, то буде добре.

Але не у бюджет і тільки за жорстким контролем.

А ЗЄ могли б вже і послати нах нарешті. Він вже ніхто.
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07.11.2024 23:04 Ответить
потрібно прояснити, якщо європейці не віддадуть нам "наші 300 млрд доларів" вовина тисяча накриється, чи ні?
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07.11.2024 23:06 Ответить
Чи можна ми самі вирішуватимемо, яка нам потрібна зброя? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?" - сказав Зеленський. Чому прикрив бабломойского від американського правосуддя,в котрого є докази того, що він тирив в українців гроші???
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07.11.2024 23:07 Ответить
Ей, Європа, ти нам должен!
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07.11.2024 23:11 Ответить
Тобі Вальодя неможно бо ти їх с3,14здиш.
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07.11.2024 23:12 Ответить
Это еще мало, рашисты должны платить репарац
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07.11.2024 23:12 Ответить
___Виступ президента України на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада не потрапив до офіційного стріму заходу, який отримують журналісти. _____ А от і відповідь, чому )))) Це так дипломатично послали після вимагання 300 млд
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07.11.2024 23:12 Ответить
Ви не вмієте їх освоювати с користю для нації.
Нащо аудит за 900 тис для каналу Gaze?
Нащо мільярди на марафон?
Будувати кладовища, коли не можуть з ахмодитом розібратись?
Нащо фінансувати подальші забудови атомних блоків, якщо не має захисту від атак? І ще мільйон нащо.
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07.11.2024 23:14 Ответить
Україні передати.
А не банді Єрмака-Зеленського.
То є дві великі різниці.
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07.11.2024 23:19 Ответить
Левова частка цих російських грошей лежить у банках Бельгії. Віддати ці гроші третій стороні - вдар по іміджу цих банків. Зараз Україна отримує з арештованих російських рахунків банківські відсотки по одноосібному рішенню бельгійців. Щоб Україна отримала ці гроші треба, щоб Раша програла війну і міжнародний суд в Гаазі присудив віддати ці гроші Україні.
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07.11.2024 23:19 Ответить
Ці 50 млрд. Що нам передадуть. Це як раз кредит за рахунок відсотків з тих 300млрд. І кредит цей розрахований на 40 років. Тобто 40 років вони будуть там лежати поки відсотки нападають нашим кредиторам 50 млрд.
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07.11.2024 23:35 Ответить
Членом тобі хіба що по лобу постучать, а не гроші...
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07.11.2024 23:21 Ответить
Має, але вам не передасть...
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07.11.2024 23:22 Ответить
у ненасытимости 2 дочери :давай,давай
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07.11.2024 23:24 Ответить
у Зе истерика, понимает что денежек могут не дать....
А сделать так чтобы как и обещал на стадионе не может, тогда придется остаться одному !!!
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07.11.2024 23:25 Ответить
Може ще й біт-койнами передати? Для надійності. Щоб не загубилися по дорозі.
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07.11.2024 23:26 Ответить
Мінфін України каже, що в бюджеті діра в 500 млрд. гр. Зєля хоче погасити цей дефіцит російськими грошима, але не хоче чипати корупцію, бо його влада на корупції тримається.

Зєлю геть, вибори
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07.11.2024 23:29 Ответить
Йулю на нари..
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08.11.2024 01:43 Ответить
Де б ти, недолугий, ще б підробивсь, як не на Юлі
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08.11.2024 10:31 Ответить
Ванья,не бикуй...
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08.11.2024 12:26 Ответить
никаких выборов. надо клоуна ******* до просветления пока не ********.
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08.11.2024 02:07 Ответить
Починай, "стетхем" каканий
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08.11.2024 10:33 Ответить
НАМ - Володимиру Херпіду І-му
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07.11.2024 23:32 Ответить
ЄС мав би Зєлі алаверди показати дорогу на х

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07.11.2024 23:41 Ответить
Володя, спочатку зроби так, ШОБ ГРОШИ НЕ ПИЗ...ЛИ В УКРАИНЕ, а потом выставляй претензии до Европы, ибо если так будут красть , то не только эти гроши не передадут, а ваабще перестанут давать денег.
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07.11.2024 23:44 Ответить
у вована вже руки чешуться запустити в цю скриньку
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07.11.2024 23:47 Ответить
Уже расписали Мародеры.
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07.11.2024 23:49 Ответить
ссиклива і гнила єуропа все одно нічого не дасть.
А з останніх слухів, що трамп може накласти ембарго на поставку зброї в Україну. Це буде останній анекдот, маючи навіть ці 300 млрд, нам зброю ніхто не продасть.
Хай вони горять у пеклі.
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08.11.2024 00:25 Ответить
зелебобікі ви ще існуєте?
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08.11.2024 01:07 Ответить
Нам вже третій рік кожен місяць дають по 5лярдів, ми їх витрачаємо на дороги та пенсії для прокурорів. А могли на ті гроші запустити виробництво як дронів так і ракет в такій кількості, що вистачить по декілька штук на усіх росіян разом з дітьми та пенсіонерами.
Тому хай горить у пеклі зеленський, уся його банда, ти, та твоя мати, яка такого дурня виховала.
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08.11.2024 11:33 Ответить
звісно, у всьому винувати дороги і прокурори. Якщо б не вони, ми б вже біля москви були. Де ви такі беретеся??
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09.11.2024 01:05 Ответить
Не дороги, а зеленський та його банда. І точно не США та Європа.
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09.11.2024 10:03 Ответить
Я нікаму нічего не должен (с) Не пригадуєш хто казав?

Треба більше транслювати що ми саме робимо для перемоги, як держ апарат. А то шось тікі про пяних ментів читаєш, та про закони де за дрова саджають, чи про мсєк який накрав, чи ше про щось

Держ апарат не працює ніхріна, поки журналісти не піднімуть галас - ніхера не робиться. Нахіба ті спікери МВД, де бляха шмарофон? Кругом жопа одна, і кадри рівня підара куніцького - якого теж бляха випустили , це триндець.

Куніцькій всіх повертів на херу, а тут путьку перемогти хочуть муорів бухих полтавських спочатку перемогти треба і прокурорів інвалідів, потім і до перемоги кацпськоі арміі дійдемо
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08.11.2024 03:47 Ответить
Передадуть гроші. Швиденько їх розтягнуть, як кури стерво. Мабуть, передавати не гроші, а зброю та у міжнародний фонд для відновлення України.
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08.11.2024 03:58 Ответить
Повністю згоден із Зеленським. Це гроші України, з якими європейські партнери влаштовують незрозумілі махінації.
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08.11.2024 04:14 Ответить
Махінації влаштовує влада, одні прокурори чого варті, корупція зашкалює, бюджет розпилюється на непотріб, а ви про Європу
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08.11.2024 06:50 Ответить
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08.11.2024 05:05 Ответить
На кого ця дебільна промова розрахована?
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08.11.2024 05:28 Ответить
Ваша пісенька відспівана, чув в якомусь мультику.
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08.11.2024 05:56 Ответить
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08.11.2024 08:13 Ответить
У мене питання. А він уже всі активи российских олігархів і їх посіпак в Україні пустив на оборону України?
Чи це інше?
Лицемір клятий!!!
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08.11.2024 06:11 Ответить
Мерзота слиною стікає . Нема куди гроші вже складати? Щоб тебе вдавило тією тисячею , гундоса вульва
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08.11.2024 06:42 Ответить
А ти докажи шо це "українські" гроші...Ось наприклад в Брюсселі рахують ,що ці кошти європйські бо знаходяться в банках ЄС.
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08.11.2024 07:28 Ответить
Попроси ключ від тюремної камери.
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08.11.2024 07:39 Ответить
Йому просто потрібні гроші
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08.11.2024 07:53 Ответить
Щоб ви, зелені сволоти, їх покрали, як завжди. Щоб ви виздихали, суки!
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08.11.2024 07:56 Ответить
Ішак розікрав з своєю бандою все своє і не своє, а тепер відверто претендує на чуже, називаючи це -" яке належить нам". Цього обкуреного мудака не можна допускати до жодного цента. Воно може, як свідчить його т.з. "президенство, лише все бездарно просрати.
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08.11.2024 07:58 Ответить
остап ібрагімович,коли будемо ділити наші гроші?
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08.11.2024 08:30 Ответить
Вам ригослугомаланці мало тих грошей, які ви вкрали за 5,5 років, то ви ще і ті хочете забрати? Дудки. Ті гроші мають надійти в Україну, коли тут буде нова влада без мародерів і брехунів.
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08.11.2024 08:41 Ответить
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08.11.2024 08:44 Ответить
Отримати гроші - гарна ідея. Головне одразу ці гроші поділити! А то можуть "загубитися" у ....деклараціях посадовців!
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08.11.2024 08:58 Ответить
Вчора у Лапіна на стрімі - силовики-пенсіонери в 24-му році отримали 88лярдів пенсій, до кінця року отримають всього 120. Це оті хлопчики, які вже в 40 на пенсії і яких нізя мобілізувати.
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08.11.2024 11:36 Ответить
 
 