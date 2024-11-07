Европа должна передать нам 300 млрд замороженных российских активов, это украинские деньги, - Зеленский

Европе нужно решиться на сильные решения и передать 300 миллиардов замороженных российских активов Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Зеленский подчеркнул, что нельзя полагаться только на США в вопросах помощи Украине.

"Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно ли нам взять положенные нам 300 миллиардов... Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" - сказал Зеленский.

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Президент также напомнил, что Кремль не ценит людей, а только деньги. И поэтому для России будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину.

"Российские активы. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали - оно ценит только деньги. И поэтому для них это тоже будет уроком, когда российские активы будут работать в Украине. Честно говоря, это украинские деньги", - считает Зеленский.

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