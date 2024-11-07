Европа должна передать нам 300 млрд замороженных российских активов, это украинские деньги, - Зеленский
Европе нужно решиться на сильные решения и передать 300 миллиардов замороженных российских активов Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Зеленский подчеркнул, что нельзя полагаться только на США в вопросах помощи Украине.
"Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно ли нам взять положенные нам 300 миллиардов... Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" - сказал Зеленский.
Президент также напомнил, что Кремль не ценит людей, а только деньги. И поэтому для России будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину.
"Российские активы. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали - оно ценит только деньги. И поэтому для них это тоже будет уроком, когда российские активы будут работать в Украине. Честно говоря, это украинские деньги", - считает Зеленский.
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Якщо їх колись і передадуть (що фактично фантастика), то бажано дрібними купюрами готівкою - нехай гниди, хоч грижу отримають, та може щось випаде з кишень по дорозі, бо інакше.....1...2...3..привіт поповнення рахунків в Омані на 300лярдів.
Дайтє єму єсчьо 5лєт!
Шостий рік дивуюсь, як можна було таке тупе чмо вибрати президентом.
І нічого Європа Україні не винна. Якщо дадуть, то буде добре.
Але не у бюджет і тільки за жорстким контролем.
А ЗЄ могли б вже і послати нах нарешті. Він вже ніхто.
Нащо аудит за 900 тис для каналу Gaze?
Нащо мільярди на марафон?
Будувати кладовища, коли не можуть з ахмодитом розібратись?
Нащо фінансувати подальші забудови атомних блоків, якщо не має захисту від атак? І ще мільйон нащо.
А не банді Єрмака-Зеленського.
То є дві великі різниці.
А сделать так чтобы как и обещал на стадионе не может, тогда придется остаться одному !!!
Зєлю геть, вибори
А з останніх слухів, що трамп може накласти ембарго на поставку зброї в Україну. Це буде останній анекдот, маючи навіть ці 300 млрд, нам зброю ніхто не продасть.
Хай вони горять у пеклі.
Тому хай горить у пеклі зеленський, уся його банда, ти, та твоя мати, яка такого дурня виховала.
Треба більше транслювати що ми саме робимо для перемоги, як держ апарат. А то шось тікі про пяних ментів читаєш, та про закони де за дрова саджають, чи про мсєк який накрав, чи ше про щось
Держ апарат не працює ніхріна, поки журналісти не піднімуть галас - ніхера не робиться. Нахіба ті спікери МВД, де бляха шмарофон? Кругом жопа одна, і кадри рівня підара куніцького - якого теж бляха випустили , це триндець.
Куніцькій всіх повертів на херу, а тут путьку перемогти хочуть муорів бухих полтавських спочатку перемогти треба і прокурорів інвалідів, потім і до перемоги кацпськоі арміі дійдемо
Чи це інше?
Лицемір клятий!!!