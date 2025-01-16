УКР
Росіяни запустили ударні БпЛА з декількох напрямків, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 15 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Загроза застосування ударних БпЛА існує для Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

Оновлення станом на 22:26

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА в східній частині Полтавщини курс західний.
  • БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 23:24

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південний.
  • БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курсом на Черкащину.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-східний.

Оновлення станом на 00:12

  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
  • БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

Оновлення станом на 01:02

  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.

Читайте: 30 із 43 ракет і 47 із 74 БпЛА знищено над Україною 15 січня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

15.01.2025 21:47 Відповісти
У нас каждую ночь как дежурные трамваи. Туда, сюда. Их аэродром приманивает. Жена просыпается, я пох...ист. Это каким надо быть невезучим чоб на тебя шахед упал?
В Советском Союзе в 8-десятых "микроскопический" метеорит в тайге убил амурского тигра. Ото невезуха.
Х.р знает откуда прилететь. Отклониться на децл и попасть в Китай, где их как грязи. Нет же нашел одного из 150 на всю тайгу.
15.01.2025 21:57 Відповісти
Один з "законів Мерфі" каже: те, що має статися - обов'язково станеться.
15.01.2025 22:54 Відповісти
15.01.2025 22:03 Відповісти
15.01.2025 22:26 Відповісти
згорить нахєр, бо грошей на піноутворювач вже рік не виділяють. Та і поки на той сраний хутір із Лісок приїхали усі три пожарки, які на ходу, то там вже добряче розгорілосьб. Так що пожежники будуть контролювати контрольоване вигоряння.
15.01.2025 23:57 Відповісти
 
 