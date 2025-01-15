30 із 43 ракет і 47 із 74 БпЛА знищено над Україною 15 січня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська атакували Україну ракетами різних типів, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);
- 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – РФ.);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
- 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).
Скільки цілей вдалося збити
Станом на 10.30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:
- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
- 3 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
"Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей! Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", - підсумували у Повітряних силах.
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.
