30 із 43 ракет і 47 із 74 БпЛА знищено над Україною 15 січня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Скільки ракет збили 15 січня 2025 року

Російські війська атакували Україну ракетами різних типів, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);
  • 7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – РФ.);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет, - Зеленський

Скільки цілей вдалося збити

Станом на 10.30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

  • 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
  • 3 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

"Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей! Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", - підсумували у Повітряних силах.

Ракетна атака РФ 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована ракетна атака РФ на Україну: над Хмельниччиною знищено 4 ворожі цілі

Автор: 

війна (1467) ППО (3473) Повітряні сили (2949) війна в Україні (5754)
Дякуємо нашим військовим і західним партнерам, які дали нам свої системи ППО, ракети до них і навчили ними користуватися.
