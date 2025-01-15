30 из 43 ракет и 47 из 74 БПЛА уничтожены над Украиной 15 января, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские войска атаковали Украину ракетами различных типов, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска - Белгородская обл.);

7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл. - РФ.);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

74 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.).

Читайте также: Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)

Сколько целей удалось сбить

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

3 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

"Далеко не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых, достигли целей! Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - подытожили в Воздушных силах.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.

Читайте также: Массированная ракетная атака РФ на Украину: над Хмельнитчиной уничтожены 4 вражеских цели