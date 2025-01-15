РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6009 посетителей онлайн
Новости Война
4 503 1

30 из 43 ракет и 47 из 74 БПЛА уничтожены над Украиной 15 января, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Скільки ракет збили 15 січня 2025 року

Российские войска атаковали Украину ракетами различных типов, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:

  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска - Белгородская обл.);
  • 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл. - РФ.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
  • 74 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.).

Читайте также: Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)

Сколько целей удалось сбить

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

  • 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;
  • 3 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

"Далеко не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых, достигли целей! Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - подытожили в Воздушных силах.

Ракетна атака РФ 15 січня 2025 року

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.

Читайте также: Массированная ракетная атака РФ на Украину: над Хмельнитчиной уничтожены 4 вражеских цели

Автор: 

война (1437) ПВО (3025) Воздушные силы (2604) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо нашим військовим і західним партнерам, які дали нам свої системи ППО, ракети до них і навчили ними користуватися.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:37 Ответить
 
 