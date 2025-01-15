РУС
Массированная ракетная атака РФ на Украину: над Хмельнитчиной уничтожены 4 вражеских цели

Робота ППО на Хмельниччині

Сегодня, 15 января 20255 года, утром, во время воздушной тревоги наши силы ПВО уничтожили 4 вражеские цели над Хмельницкой областью.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, места падения обломков устанавливаются.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", - отмечают в ОВА.

Также читайте: В результате атаки российских БпЛА на Хмельнитчине есть повреждения в домах

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.

