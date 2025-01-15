Масована ракетна атака РФ на Україну: над Хмельниччиною знищено 4 ворожі цілі
Сьогодні, 15 січня 20255 року, вранці, під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили 4 ворожі цілі над Хмельниччиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, місця падіння уламків встановлюються.
"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - наголошують в ОВА.
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.
