Масована ракетна атака РФ на Україну: над Хмельниччиною знищено 4 ворожі цілі

Робота ППО на Хмельниччині

Сьогодні, 15 січня 20255 року, вранці, під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили 4 ворожі цілі над Хмельниччиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, місця падіння уламків встановлюються.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - наголошують в ОВА.

Також читайте: Внаслідок атаки російських БпЛА на Хмельниччині є пошкодження в будинках

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.

ППО (3473) ракети (4144) Хмельницька область (1008)
