РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет, - Зеленський

Зранку 15 січня 2025 року війська РФ здійснили черговий масований удар по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей - газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", - інформує глава держави.

Скільки ракет запустив ворог?

За словами Зеленського, понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів.

"Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи.

Але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", - нагадує Зеленський.

"Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни - надійно та на довгий час", - резюмує він.

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.