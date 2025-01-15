УКР
Новини
5 335 31

РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет, - Зеленський

Атака РФ на енергетику

Зранку 15 січня 2025 року війська РФ здійснили черговий масований удар по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей - газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", - інформує глава держави.

Скільки ракет запустив ворог?

За словами Зеленського, понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів.

"Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи.

Також читайте: Війська РФ цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем

Але постійно потребуємо посилення наявних спроможностей українського повітряного щита. Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", - нагадує Зеленський.

"Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни - надійно та на довгий час", - резюмує він.

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) ракети (4144) енергетика (2660) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+13
Прихильники президента просять Укрпошту випустити марку
показати весь коментар
15.01.2025 10:31 Відповісти
+11
Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", - нагадує Зеленський.

Та роби системи ППО, блд, без ліценцзій. Шо ти в той папірець вчепився як блоха в сучку, чмо ти зелене?
показати весь коментар
15.01.2025 10:23 Відповісти
+9
Дякую гаспадіну Спікеру Охвісу Єрмака за актуальну інформацію!
показати весь коментар
15.01.2025 10:18 Відповісти
Дякую гаспадіну Спікеру Охвісу Єрмака за актуальну інформацію!
показати весь коментар
15.01.2025 10:18 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 10:46 Відповісти
"...понад 40 ракет... ...Щонайменше 30 знищено..."

Янелоху навіть точних даних не надають.
показати весь коментар
15.01.2025 10:22 Відповісти
І правильно роблять!!!
показати весь коментар
15.01.2025 10:24 Відповісти
Якщо вже прилаштувався прес-офіцером Повітряних Сил, то давай звіти з точними цифрами.
показати весь коментар
15.01.2025 10:32 Відповісти
Дотепно...
показати весь коментар
15.01.2025 10:34 Відповісти
15.01.2025 10:23 Відповісти
Мені одному здається що терміни "Технологія" і "Ліцензія" в голові зебіла це одне і теж ?
показати весь коментар
15.01.2025 10:26 Відповісти
Какая разница?
показати весь коментар
15.01.2025 10:30 Відповісти
Технологія своя давно розроблена, і ліцензія не потрібна, і відповідних вітчизняних фахівців маємо, але Лідору подавай технологію системи Петріот. Все що зелений шапітолій зможе зробити з тою технологією, це за недорого кацапам злити.
показати весь коментар
15.01.2025 11:24 Відповісти
Марна справа. У кацапів енергетична галузь міцніша за нашу. Це та сама радянська школа енергетиків, матеріальна база у них більша набагато. Енергетики там профі, такі як і у нас, це не кінчені бурати там працюють. А тепер порахуйте скілько вони ракет та дронів влупили по нам, а енергетика жива. У нас стільки немає. Ось тому наші і не луплять по енергетиці ворога, бо це не має сенсу. Краще вже логістику та склади хєрачить, щоб хлопцям на фронті легше було.
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
Погоджуюсь, але по енергетиці потрібно бити ракетами, а в нас до сих пір їх не має. А дрони ударами по підстанціях і ТП будуть неефективними.
показати весь коментар
15.01.2025 11:12 Відповісти
Ірка, жгі ісчьо.
показати весь коментар
15.01.2025 10:30 Відповісти
Нормальні люди вже давно кажуть, не користуйтесь телеграмом. Мало того, що всі дані проходить через російські сервери, так до Телеграма ще бонусом іде цілий букет шпіонського софту. Заберіть у того недоноска взагалі телефон і дайте йому оселедця.
показати весь коментар
15.01.2025 10:26 Відповісти
Не розумію, чому розказали про Татарова, що "вбивав чеченців" та Арестовича що з "гранатометом вів бої на Банковій", але приховують, що всі ці ракети збив Зеленський особисто?
показати весь коментар
15.01.2025 10:26 Відповісти
Завжди пригадую крилатий вислів
Ми могли би збільшити виділення коштів на армію, але тоді не буде за що будувати дороги
Дякую не надякуюсь
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
Клован,де "Кільчень"?
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
У нас новий речник повітряних сил ?
де дівся той ****** що був призначений замість Гната?
показати весь коментар
15.01.2025 10:38 Відповісти
Яке нахрен ПВО. Скільки потрібно ПВО щоб все захистити. А от чому ми не херачимо по рашистських енергооб'єктах? На Сосії морози більші і заводів більше тому вони більше залежать від енергетики.
показати весь коментар
15.01.2025 10:38 Відповісти
нє хєрачимо через хибне трактування нашими союзниками терміну "гуманізм".
показати весь коментар
15.01.2025 10:51 Відповісти
А чому ж тоді нас постійно схиляють до компромісу? Якщо я правильно пам'ятаю що таке компроміс, в в словнику ще не змінили поняття компромісу, то це означає " ти мені-я тобі". Тобто Урраїна в цілях компромісу повинна аналогічно відповідати на всі дії Сосії. Інакше вибачте, це не компроміс а побиття в одні пику. І про які переговори може йти річ ми на них будемо сидіти в мішку, з зав'язаними руками і кляпом в роті.
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
я ж кажу - через хибне трактування нашими союзниками терміну "гуманізм". Вони застосовують термін humanitas до істот, які не мають нічого спільного з людьми, окрім візуальної подоби.
показати весь коментар
15.01.2025 11:37 Відповісти
всі дев'ять газокомпресорних станції на європейській частині рф знаходяться у досяжності наших дронів. Давно пора кидати цей "гуманізм", бо цей термін можно застосовувати тільки до людей.
показати весь коментар
15.01.2025 10:48 Відповісти
Статист. А уявили собі, якби був хтось інший і несвоєчасно повідомив скільки ракет ворог кинув по Україні? Тут головне повідомити, а не зробити свої ракети і вдарити по ворогу, так 73%?
показати весь коментар
15.01.2025 10:59 Відповісти
лухарі-супротивник для США - це хусіти: Відбиваючи атаки хуситів у Червоному морі ВМС США відстріляли понад 200 ракет з ціною від 4 до 12 млн доларів за одиницю.
120 випущених ракет SM-2 та ще 80 ракет SM-6 - це про 854 млн доларів.
показати весь коментар
15.01.2025 11:11 Відповісти
ти оманська гнида краще б про втрачені населенні пункти говорив , та територіюю..це тобі гнида не про збиті ракети чвакать
показати весь коментар
15.01.2025 11:16 Відповісти
 
 