Новини
Війська РФ цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем

Ворог атакував критичну інфраструктуру Прикарпаття

Під час ранкової масованої ракетної атаки ціллю ворога була критична інфраструктура Івано-Франківщини.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння.

"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація - під контролем", - зазначила очільниця регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Путивльську громаду на Сумщині: без світла 185 населених пунктів двох районів

Більше інформації щодо атаки на Прикарпаття на цю хвилину не відомо. 

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.

ракети (4144) енергетика (2660) Івано-Франківська область (979)
Какую еще «движуху» им надо устроить, чтобы они, наконец, поняли, что нельзя безнаказанно рвать подводные кабели, сбивать пассажирские самолеты и поджигать леса в Калифорнии?
15.01.2025 09:08 Відповісти
Только лоботомия. Им эта "движуха" в кайф. "мы за ценой не постоим"...
15.01.2025 09:16 Відповісти
Сарана не зрозуміє. Бо вона сарана...
15.01.2025 09:47 Відповісти
Депортувати назад на рашку всі виводки "елітарієв".
15.01.2025 10:34 Відповісти
На Львівщині влучання в два об'єкти критичної інфраструктури, є руйнування (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3530308
15.01.2025 09:50 Відповісти
"Ситуація - під контролем"
Це як? Отак "У низці областей застосовані аварійні відключення" - ну такий собі "контроль"....
15.01.2025 10:24 Відповісти
 
 