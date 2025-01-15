Війська РФ цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем

Під час ранкової масованої ракетної атаки ціллю ворога була критична інфраструктура Івано-Франківщини.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що ранок в Україні розпочався з ракетного обстрілу. Ворог застосував різні типи озброєння.

"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація - під контролем", - зазначила очільниця регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Путивльську громаду на Сумщині: без світла 185 населених пунктів двох районів

Більше інформації щодо атаки на Прикарпаття на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення.