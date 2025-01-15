РУС
Новости
Войска РФ целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем

Ворог атакував критичну інфраструктуру Прикарпаття

Во время утренней массированной ракетной атаки целью врага была критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила в телеграм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что утро в Украине началось с ракетного обстрела. Враг применил различные типы вооружения.

"На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем", - отметила руководительница региона.

Читайте также: Из-за атаки РФ на Украину Польша подняла боевую авиацию

Больше информации относительно атаки на Прикарпатье на эту минуту не известно.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя во Львовской и Ивано-Франковской областях. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.

Какую еще «движуху» им надо устроить, чтобы они, наконец, поняли, что нельзя безнаказанно рвать подводные кабели, сбивать пассажирские самолеты и поджигать леса в Калифорнии?
15.01.2025 09:08 Ответить
Только лоботомия. Им эта "движуха" в кайф. "мы за ценой не постоим"...
15.01.2025 09:16 Ответить
Сарана не зрозуміє. Бо вона сарана...
15.01.2025 09:47 Ответить
Депортувати назад на рашку всі виводки "елітарієв".
15.01.2025 10:34 Ответить
На Львівщині влучання в два об'єкти критичної інфраструктури, є руйнування (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3530308
15.01.2025 09:50 Ответить
"Ситуація - під контролем"
Це як? Отак "У низці областей застосовані аварійні відключення" - ну такий собі "контроль"....
15.01.2025 10:24 Ответить
 
 