Войска РФ целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем

Во время утренней массированной ракетной атаки целью врага была критическая инфраструктура Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила в телеграм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что утро в Украине началось с ракетного обстрела. Враг применил различные типы вооружения.

"На Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем", - отметила руководительница региона.

Больше информации относительно атаки на Прикарпатье на эту минуту не известно.

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя во Львовской и Ивано-Франковской областях. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения.