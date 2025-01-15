Из-за атаки РФ на Украину Польша подняла боевую авиацию
Утром 15 января Польша подняла в небо истребители из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское оборонное ведомство.
"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в Х.
Как отмечается, оперативное командование Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняло в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.
Польские военные заверили, что они приняли меры, направленные на обеспечение территорий, граничащих с угрожающими районами.
"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - подытожили в ведомстве.
Може всеж партнери? Вони ДОБРОВІЛЬНІ партнери.
А як "поляки захищають свої кордони", ми вже бачили... Поховали вбитих ракетою фермерів, і "запхнули язики у сраку" (так само, як і з Катинню чи вбивством верхівки польської влади під Смоленськом). Про таких в Україні кажуть: "Молодець - проти овець... А проти баранця - сам вівця...". Вони тільки вміють нагадувать про "Волинську різню", ініціаторами якої були саме кацапи-НКВСівці. Навіть "смердіж" про неї створений книгою польського комуняки, першого начальника політуправління ВМС післявоєнної Польщі. Саме він керував у війну польським підрозділом диверсійного загону "Баті". Саме його підрозділ, перевдягшись в бандерівців, вирізав польські села... А поляки це не розслідують - бо незручно, обісравшись, прать привселюдно обісрані штани... Краще "кабанєв" топтать - благо, вони не мають сил до спротиву - з кацапнею воююить...
Ну піднімали авіацію, бо розуміють що кацапські ракети можуть полетіти по зовсім непередбачуваному маршруту... Звичайна справа.
Але... нам то що з того?!!
Поляки убезпечують себе, а ми розпинаємось ніби вони захищають наше небо.
І нічого йому не зробили,
а ці гонорові і президента втратили
і досі тільки спостерігають, ню ню...
Бо конкурентів не шкода? А те, що прихистили біженців, так знову ж не за "дякую", а за живі грошики та робочу силу- зараз поміняли стару зброю на нову, знов таки за спільний кошт НАТО.
І згідно опитувань половина поляків при загрозі наступу здичавілих просто здрисне до безпечніших місць, так що не треба маніпулювати!
А щодо луганців, порахуйТЕ, скільки мешканців Херсонщини стали до армії рф і цифри вас не порадують
Ви знову пишите якусь недотепну пропаганду, що мов поляки віддали нас стару зброю, а за кошт НАТО купили собі нову. То чому тоді наші не купили відразу собі нову? Не продавали? То навіщо брехати і звинувачувати поляків, які віддали нам тільки в 2022 році більше 240 танків і 100 БТР...а скільки САУ КРАБ? А літаків? Були ще бажаючі віддати нам свою зброю??? А їх лякали кацапи і примушувати не віддавати нам нічого.
А що будуть робити поляки в разі нападу здичавілих, то їх справа. Хоч кацапи здичавілі, але не дурні нападати на країну, що знаходиться під захистом парасольки НАТО, краще порахуйте скільки українців втікає від бусифікації, а ще більше повертається на окуповані території, бо вони владі не потрібні. Для того, щоб ніхто не втікав потрібно ввести норму про демобілізацію і контракти за великі гроші, а не безкоштовно відправляти одних на смерть, а іншим мільйони і вільний виїзд за кордон, тобто розділити на "своїх" і "чужих".
Ніжні пальчики пілотів пітніли і щосили стискали ручки управління винищувачами. Командири розрахунків пшецької ППО прикипали поглядами до екранів радарів і радісно звітували в Варшаву, що ракети мирні, не несуть небезпеку ґоноровим панам.
хаха, та ви жовтизну своєї білизни не контролюєте під час пусків