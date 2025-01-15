РУС
Новости
2 775 40

Из-за атаки РФ на Украину Польша подняла боевую авиацию

Утром 15 января Польша подняла в небо истребители из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское оборонное ведомство.

"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в Х.

Как отмечается, оперативное командование Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняло в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

Польские военные заверили, что они приняли меры, направленные на обеспечение территорий, граничащих с угрожающими районами.

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - подытожили в ведомстве.

авиация (2902) Польша (8611) ракеты (3683)
Топ комментарии
+9
Моцно!
15.01.2025 08:20 Ответить
+7
Поляки захищають простори Польщі і своїх громадян та українців, які виїхали до них. Чомусь не заривають останнє в асфальт і не відводять свої частини подалі від польських кордонів та не знімають клістрони, чи як там називаються комплектуючі на Петріотах та Іріст Т.
15.01.2025 08:33 Ответить
+6
Моцно но НАВІЩО?
15.01.2025 08:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Моцно!
15.01.2025 08:20 Ответить
Що моцно? Що поляки піднімали свою авіацію? А їм що, заборонено це робити? Чи вони залітали чи бомбили територію України, як це постійно роблять кацапи?
15.01.2025 08:22 Ответить
вони як союзники мали б допомагати Україні, українцям збивати кацпське лайно що літає як мінімум по річку Збуч, а Краще по Дніпро !!!
15.01.2025 08:27 Ответить
Яки союзники? Я шось пропустив? Коли та кім був підписаний договір о союзниках?
Може всеж партнери? Вони ДОБРОВІЛЬНІ партнери.
15.01.2025 08:30 Ответить
Не пишіть неправду, поляки союзники всіх членів НАТО, а наші союзники по всіх договорах кацапи.. Чи то поляки понапідписували різні договори про дрючбу і братерство з кацапами, замість того, щоб разом з нами йти до НАТО і ЄС?
показать весь комментарий
Якби вони ще й допомогали збивати кацапсячі ракети на території України було б добре. А то ж не хочуть...
показать весь комментарий
Моцно но НАВІЩО?
показать весь комментарий
15.01.2025 08:27 Ответить
Селфи сделают на форакет и взрывов и будут потом за стоом рассказывать о тяжелых боевых буднях,а могли бы хотябы приграничную зону прикрыть с воздуха.
15.01.2025 10:03 Ответить
Герої...
15.01.2025 08:25 Ответить
Та й не дураки ж
15.01.2025 08:27 Ответить
Поляки захищають простори Польщі і своїх громадян та українців, які виїхали до них. Чомусь не заривають останнє в асфальт і не відводять свої частини подалі від польських кордонів та не знімають клістрони, чи як там називаються комплектуючі на Петріотах та Іріст Т.
15.01.2025 08:33 Ответить
Ти "хворий"? Що ти мелеш? Клістрони знімалися ще до війни - бо хотіли у черговий раз обпаскудить Порошенка, довірені люди якого закуповували ті клістрони, через "тіньові схеми", в Росії. І ставилися вони на радянські комплекси (чи С-300, чи інші).
А як "поляки захищають свої кордони", ми вже бачили... Поховали вбитих ракетою фермерів, і "запхнули язики у сраку" (так само, як і з Катинню чи вбивством верхівки польської влади під Смоленськом). Про таких в Україні кажуть: "Молодець - проти овець... А проти баранця - сам вівця...". Вони тільки вміють нагадувать про "Волинську різню", ініціаторами якої були саме кацапи-НКВСівці. Навіть "смердіж" про неї створений книгою польського комуняки, першого начальника політуправління ВМС післявоєнної Польщі. Саме він керував у війну польським підрозділом диверсійного загону "Баті". Саме його підрозділ, перевдягшись в бандерівців, вирізав польські села... А поляки це не розслідують - бо незручно, обісравшись, прать привселюдно обісрані штани... Краще "кабанєв" топтать - благо, вони не мають сил до спротиву - з кацапнею воююить...
15.01.2025 09:18 Ответить
А навіщо про це писати?
Ну піднімали авіацію, бо розуміють що кацапські ракети можуть полетіти по зовсім непередбачуваному маршруту... Звичайна справа.
Але... нам то що з того?!!
Поляки убезпечують себе, а ми розпинаємось ніби вони захищають наше небо.
15.01.2025 08:27 Ответить
Десь в них 30 -ть МіГ- 29 які вони хочуть передати Украіні - бо наших техніків вже підтягують до окопів
показать весь комментарий
15.01.2025 08:32 Ответить
❗️Комбінована масована атака рф по Україні: чудово відпрацювало ППО русня трошки соснула
15.01.2025 08:37 Ответить
А ось старий турок ердоган взяв та й збив літачок московитів і що?
І нічого йому не зробили,
а ці гонорові і президента втратили
і досі тільки спостерігають, ню ню...
15.01.2025 08:37 Ответить
Так кацапські літаки не залітають на територію Прольщі, як вони мають їх збивати? А чому наші літаки не збивають, у Вас немає питань до Верховного головнокомандувача, який вже шостий рік найкращий в світі?
показать весь комментарий
15.01.2025 08:43 Ответить
А ракети кацапські теж не залітають?
показать весь комментарий
15.01.2025 09:19 Ответить
Ці "ґонорові" сміливі лише зі слабшими. Тими, хто не дає їм щосили в мордяку при черговому загостренні їх шизофренії з галюцинаціями про "вАлинську різню", вимогами переписування історії на догоду пшеко-нацистам. Пам'ять їм відбило, хто знищив всю їх елітку одним терактом на президентському літаку. А кассаби моґутпавтаріть. Тоді нам слід висловити глибоку стурбованість
15.01.2025 08:48 Ответить
Просніться, на нас сьогодні напали смердячі кацапи, а не гонорові поляки. Не роздувайте ненависть до поляк, бо через їх країну проходить до 80% всіх поставок до України і поляки передали нам більше танків, САУ, бронетехніки та літаків, чим сам наш Верховний Гундос Потужний та найбільше приютили наших обездолених громадян.
15.01.2025 08:58 Ответить
Так, передали. А ше блокували кордон руками невідомих мітингувальників з мовчазної згоди Варшави. От Ви спробуйте перекрити в пшекланді, скажімо, злітну смугу в аеропорту Варшави. Заявіть : у нас тут протест, ми махаємо поакатами з вимогами. Довго ви простоїте на смузі, блокуючи зліт і посадку літаків? Чи вас тут же скрутить "страж ґранічьна" разом з "поліцйа" і спецназом?
15.01.2025 09:08 Ответить
Перекривали кордони не держава Польща, а фермери, які захищали свої інтереси. Звичайно я такі дії не підтримую, бо то було на шкоду України під час війни. А тисячі українців стали під прапори кацапів з Дронецької, Луганської областей і Криму і воюють проти України не чули? В кожному суспільстві є патріоти і ідіоти.
15.01.2025 09:25 Ответить
Чому ж тоді влада Польщі не втрутилася у ситуацію із блокуванням кордону?
Бо конкурентів не шкода? А те, що прихистили біженців, так знову ж не за "дякую", а за живі грошики та робочу силу- зараз поміняли стару зброю на нову, знов таки за спільний кошт НАТО.
І згідно опитувань половина поляків при загрозі наступу здичавілих просто здрисне до безпечніших місць, так що не треба маніпулювати!
А щодо луганців, порахуйТЕ, скільки мешканців Херсонщини стали до армії рф і цифри вас не порадують
15.01.2025 09:36 Ответить
Ви читали Конституцію Польщі? Зараз кордони заблоковані? А ті, що висипали зерно і кликали пуйло під слідством, не чули? "Біженців приютили за живі грошики" як це? Біженці їм платять гроші за приют, чи працюють на благо своєї родини на польським підприємствах? Велика подяка полякам, що забезпечили українців роботою. Немає питань, поїдьте в Польщу і повісьте об'яви, про роботу в Україні з високими зарплатами і благами, як обіцяв Великий Потужній У;хилянт під час виборів і народ побіжить до України. Немає цього? То вони мають своїх дітей привести під удари КАБів і ракет?
Ви знову пишите якусь недотепну пропаганду, що мов поляки віддали нас стару зброю, а за кошт НАТО купили собі нову. То чому тоді наші не купили відразу собі нову? Не продавали? То навіщо брехати і звинувачувати поляків, які віддали нам тільки в 2022 році більше 240 танків і 100 БТР...а скільки САУ КРАБ? А літаків? Були ще бажаючі віддати нам свою зброю??? А їх лякали кацапи і примушувати не віддавати нам нічого.
А що будуть робити поляки в разі нападу здичавілих, то їх справа. Хоч кацапи здичавілі, але не дурні нападати на країну, що знаходиться під захистом парасольки НАТО, краще порахуйте скільки українців втікає від бусифікації, а ще більше повертається на окуповані території, бо вони владі не потрібні. Для того, щоб ніхто не втікав потрібно ввести норму про демобілізацію і контракти за великі гроші, а не безкоштовно відправляти одних на смерть, а іншим мільйони і вільний виїзд за кордон, тобто розділити на "своїх" і "чужих".
15.01.2025 11:21 Ответить
А які "інтереси" у "рольників", на кордоні з Україною? У них там поля розташовані? Та поки вони займалися "перекриттям" - у них чверть урожаю на полях, та у сховищах, згнила... Бо українці, надивившись на те, що польська влада не може навести порядок у країні, поїхали працювать у Німеччину та інші країни... Значний вплив був і розгул шовінізму, стосовно українців, на території "паньства гоноровего"...
15.01.2025 10:12 Ответить
А що, Польща вже у складі Німеччини?
15.01.2025 08:40 Ответить
Ну подняли. И что?
15.01.2025 08:41 Ответить
Спостерігали, як смерть летить на голови українців. Дристали і нервово підтирались, щоб ніхто не побачив, як рідке пшецьке лайно стікає по біло-червоних парадних кальсонах славетних нащадків "крилатих гусарів".
Ніжні пальчики пілотів пітніли і щосили стискали ручки управління винищувачами. Командири розрахунків пшецької ППО прикипали поглядами до екранів радарів і радісно звітували в Варшаву, що ракети мирні, не несуть небезпеку ґоноровим панам.
15.01.2025 08:55 Ответить
Коли ***** почне лупити по Польщі , вони з переляку та у паніці будуть лупити по нас .
15.01.2025 08:43 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣на шмарахвоні сказали???
15.01.2025 08:51 Ответить
Ти шо таке?
15.01.2025 09:13 Ответить
Ти про "старобуба"? ВОНО - "батрак внутріМКАДівський"...
15.01.2025 11:08 Ответить
Дякую! Буду знати.
15.01.2025 12:35 Ответить
А вони можуть. Зі слабшими ох які сміливі і рішучі. Не здивуюсь, коли в контрактних умовах транзиту американської зброї через їх територію пропишуть умову, що в Україні всі вулиці міст, названі на честь Степана Бандери, нам слід перейменувати прізвищем хєроя пшекланда Пілсудського.
15.01.2025 09:03 Ответить
Читав недавно - сплив їх "стратеговий план" - у випадку удару кацапів через їх кордони, "геройськи" відступить за Віслу...
15.01.2025 09:24 Ответить
Досить вже цього пшецького трешу.
15.01.2025 08:52 Ответить
А пес у сусідньому дворі підняв ногу -- ці дві "новини" однаково важливі.
15.01.2025 10:28 Ответить
Повиганяли павуків з двигунів у літаків.
15.01.2025 10:49 Ответить
«Контролює поточну ситуацію»?) які дії були? Змінюється серйозність міміки?)
хаха, та ви жовтизну своєї білизни не контролюєте під час пусків
15.01.2025 11:42 Ответить
Повилазили коментатори і давай обсирати поляків, цікаво,яке ваше собаче діло до них?Чи жаба давить?
15.01.2025 12:17 Ответить
 
 