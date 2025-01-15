Из-за атаки РФ на Украину Польша подняла боевую авиацию

Утром 15 января Польша подняла в небо истребители из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское оборонное ведомство.

"Внимание, в связи с нападением Российской Федерации на объекты, расположенные, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в Х.

Как отмечается, оперативное командование Польши активизировало все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняло в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

Польские военные заверили, что они приняли меры, направленные на обеспечение территорий, граничащих с угрожающими районами.

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - подытожили в ведомстве.

Читайте также: Враг поднимал в небо Ту-95мс и атаковал Украину ракетами (обновлено)