УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
2 775 40

Через атаку РФ на Україну Польща підняла бойову авіацію

Польща підняла винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні

Вранці 15 січня Польща підняла в небо винищувачі через масовану ракетну атаку Росії по території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське оборонне відомство.

"Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - ідеться в Х.

Як зазначається, оперативне командування Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Польські військові запевнили, що вони вжили заходів, спрямованих на забезпечення територій, що межують із загрозливими районами.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підсумували у відомстві.

Також читайте: Ворог підняв у небо Ту-95мс, є ракети в напрямку Стрия на Львівщині (оновлено)

Автор: 

авіація (4243) Польща (8750) ракети (4144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Моцно!
показати весь коментар
15.01.2025 08:20 Відповісти
+7
Поляки захищають простори Польщі і своїх громадян та українців, які виїхали до них. Чомусь не заривають останнє в асфальт і не відводять свої частини подалі від польських кордонів та не знімають клістрони, чи як там називаються комплектуючі на Петріотах та Іріст Т.
показати весь коментар
15.01.2025 08:33 Відповісти
+6
Моцно но НАВІЩО?
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моцно!
показати весь коментар
15.01.2025 08:20 Відповісти
Що моцно? Що поляки піднімали свою авіацію? А їм що, заборонено це робити? Чи вони залітали чи бомбили територію України, як це постійно роблять кацапи?
показати весь коментар
15.01.2025 08:22 Відповісти
вони як союзники мали б допомагати Україні, українцям збивати кацпське лайно що літає як мінімум по річку Збуч, а Краще по Дніпро !!!
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Яки союзники? Я шось пропустив? Коли та кім був підписаний договір о союзниках?
Може всеж партнери? Вони ДОБРОВІЛЬНІ партнери.
показати весь коментар
15.01.2025 08:30 Відповісти
Не пишіть неправду, поляки союзники всіх членів НАТО, а наші союзники по всіх договорах кацапи.. Чи то поляки понапідписували різні договори про дрючбу і братерство з кацапами, замість того, щоб разом з нами йти до НАТО і ЄС?
показати весь коментар
15.01.2025 08:30 Відповісти
Якби вони ще й допомогали збивати кацапсячі ракети на території України було б добре. А то ж не хочуть...
показати весь коментар
15.01.2025 08:28 Відповісти
Моцно но НАВІЩО?
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Селфи сделают на форакет и взрывов и будут потом за стоом рассказывать о тяжелых боевых буднях,а могли бы хотябы приграничную зону прикрыть с воздуха.
показати весь коментар
15.01.2025 10:03 Відповісти
Герої...
показати весь коментар
15.01.2025 08:25 Відповісти
Та й не дураки ж
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Поляки захищають простори Польщі і своїх громадян та українців, які виїхали до них. Чомусь не заривають останнє в асфальт і не відводять свої частини подалі від польських кордонів та не знімають клістрони, чи як там називаються комплектуючі на Петріотах та Іріст Т.
показати весь коментар
15.01.2025 08:33 Відповісти
Ти "хворий"? Що ти мелеш? Клістрони знімалися ще до війни - бо хотіли у черговий раз обпаскудить Порошенка, довірені люди якого закуповували ті клістрони, через "тіньові схеми", в Росії. І ставилися вони на радянські комплекси (чи С-300, чи інші).
А як "поляки захищають свої кордони", ми вже бачили... Поховали вбитих ракетою фермерів, і "запхнули язики у сраку" (так само, як і з Катинню чи вбивством верхівки польської влади під Смоленськом). Про таких в Україні кажуть: "Молодець - проти овець... А проти баранця - сам вівця...". Вони тільки вміють нагадувать про "Волинську різню", ініціаторами якої були саме кацапи-НКВСівці. Навіть "смердіж" про неї створений книгою польського комуняки, першого начальника політуправління ВМС післявоєнної Польщі. Саме він керував у війну польським підрозділом диверсійного загону "Баті". Саме його підрозділ, перевдягшись в бандерівців, вирізав польські села... А поляки це не розслідують - бо незручно, обісравшись, прать привселюдно обісрані штани... Краще "кабанєв" топтать - благо, вони не мають сил до спротиву - з кацапнею воююить...
показати весь коментар
15.01.2025 09:18 Відповісти
А навіщо про це писати?
Ну піднімали авіацію, бо розуміють що кацапські ракети можуть полетіти по зовсім непередбачуваному маршруту... Звичайна справа.
Але... нам то що з того?!!
Поляки убезпечують себе, а ми розпинаємось ніби вони захищають наше небо.
показати весь коментар
15.01.2025 08:27 Відповісти
Десь в них 30 -ть МіГ- 29 які вони хочуть передати Украіні - бо наших техніків вже підтягують до окопів
показати весь коментар
15.01.2025 08:32 Відповісти
❗️Комбінована масована атака рф по Україні: чудово відпрацювало ППО русня трошки соснула
показати весь коментар
15.01.2025 08:37 Відповісти
А ось старий турок ердоган взяв та й збив літачок московитів і що?
І нічого йому не зробили,
а ці гонорові і президента втратили
і досі тільки спостерігають, ню ню...
показати весь коментар
15.01.2025 08:37 Відповісти
Так кацапські літаки не залітають на територію Прольщі, як вони мають їх збивати? А чому наші літаки не збивають, у Вас немає питань до Верховного головнокомандувача, який вже шостий рік найкращий в світі?
показати весь коментар
15.01.2025 08:43 Відповісти
А ракети кацапські теж не залітають?
показати весь коментар
15.01.2025 09:19 Відповісти
Ці "ґонорові" сміливі лише зі слабшими. Тими, хто не дає їм щосили в мордяку при черговому загостренні їх шизофренії з галюцинаціями про "вАлинську різню", вимогами переписування історії на догоду пшеко-нацистам. Пам'ять їм відбило, хто знищив всю їх елітку одним терактом на президентському літаку. А кассаби моґутпавтаріть. Тоді нам слід висловити глибоку стурбованість
показати весь коментар
15.01.2025 08:48 Відповісти
Просніться, на нас сьогодні напали смердячі кацапи, а не гонорові поляки. Не роздувайте ненависть до поляк, бо через їх країну проходить до 80% всіх поставок до України і поляки передали нам більше танків, САУ, бронетехніки та літаків, чим сам наш Верховний Гундос Потужний та найбільше приютили наших обездолених громадян.
показати весь коментар
15.01.2025 08:58 Відповісти
Так, передали. А ше блокували кордон руками невідомих мітингувальників з мовчазної згоди Варшави. От Ви спробуйте перекрити в пшекланді, скажімо, злітну смугу в аеропорту Варшави. Заявіть : у нас тут протест, ми махаємо поакатами з вимогами. Довго ви простоїте на смузі, блокуючи зліт і посадку літаків? Чи вас тут же скрутить "страж ґранічьна" разом з "поліцйа" і спецназом?
показати весь коментар
15.01.2025 09:08 Відповісти
Перекривали кордони не держава Польща, а фермери, які захищали свої інтереси. Звичайно я такі дії не підтримую, бо то було на шкоду України під час війни. А тисячі українців стали під прапори кацапів з Дронецької, Луганської областей і Криму і воюють проти України не чули? В кожному суспільстві є патріоти і ідіоти.
показати весь коментар
15.01.2025 09:25 Відповісти
Чому ж тоді влада Польщі не втрутилася у ситуацію із блокуванням кордону?
Бо конкурентів не шкода? А те, що прихистили біженців, так знову ж не за "дякую", а за живі грошики та робочу силу- зараз поміняли стару зброю на нову, знов таки за спільний кошт НАТО.
І згідно опитувань половина поляків при загрозі наступу здичавілих просто здрисне до безпечніших місць, так що не треба маніпулювати!
А щодо луганців, порахуйТЕ, скільки мешканців Херсонщини стали до армії рф і цифри вас не порадують
показати весь коментар
15.01.2025 09:36 Відповісти
Ви читали Конституцію Польщі? Зараз кордони заблоковані? А ті, що висипали зерно і кликали пуйло під слідством, не чули? "Біженців приютили за живі грошики" як це? Біженці їм платять гроші за приют, чи працюють на благо своєї родини на польським підприємствах? Велика подяка полякам, що забезпечили українців роботою. Немає питань, поїдьте в Польщу і повісьте об'яви, про роботу в Україні з високими зарплатами і благами, як обіцяв Великий Потужній У;хилянт під час виборів і народ побіжить до України. Немає цього? То вони мають своїх дітей привести під удари КАБів і ракет?
Ви знову пишите якусь недотепну пропаганду, що мов поляки віддали нас стару зброю, а за кошт НАТО купили собі нову. То чому тоді наші не купили відразу собі нову? Не продавали? То навіщо брехати і звинувачувати поляків, які віддали нам тільки в 2022 році більше 240 танків і 100 БТР...а скільки САУ КРАБ? А літаків? Були ще бажаючі віддати нам свою зброю??? А їх лякали кацапи і примушувати не віддавати нам нічого.
А що будуть робити поляки в разі нападу здичавілих, то їх справа. Хоч кацапи здичавілі, але не дурні нападати на країну, що знаходиться під захистом парасольки НАТО, краще порахуйте скільки українців втікає від бусифікації, а ще більше повертається на окуповані території, бо вони владі не потрібні. Для того, щоб ніхто не втікав потрібно ввести норму про демобілізацію і контракти за великі гроші, а не безкоштовно відправляти одних на смерть, а іншим мільйони і вільний виїзд за кордон, тобто розділити на "своїх" і "чужих".
показати весь коментар
15.01.2025 11:21 Відповісти
А які "інтереси" у "рольників", на кордоні з Україною? У них там поля розташовані? Та поки вони займалися "перекриттям" - у них чверть урожаю на полях, та у сховищах, згнила... Бо українці, надивившись на те, що польська влада не може навести порядок у країні, поїхали працювать у Німеччину та інші країни... Значний вплив був і розгул шовінізму, стосовно українців, на території "паньства гоноровего"...
показати весь коментар
15.01.2025 10:12 Відповісти
А що, Польща вже у складі Німеччини?
показати весь коментар
15.01.2025 08:40 Відповісти
Ну подняли. И что?
показати весь коментар
15.01.2025 08:41 Відповісти
Спостерігали, як смерть летить на голови українців. Дристали і нервово підтирались, щоб ніхто не побачив, як рідке пшецьке лайно стікає по біло-червоних парадних кальсонах славетних нащадків "крилатих гусарів".
Ніжні пальчики пілотів пітніли і щосили стискали ручки управління винищувачами. Командири розрахунків пшецької ППО прикипали поглядами до екранів радарів і радісно звітували в Варшаву, що ракети мирні, не несуть небезпеку ґоноровим панам.
показати весь коментар
15.01.2025 08:55 Відповісти
Коли ***** почне лупити по Польщі , вони з переляку та у паніці будуть лупити по нас .
показати весь коментар
15.01.2025 08:43 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣на шмарахвоні сказали???
показати весь коментар
15.01.2025 08:51 Відповісти
Ти шо таке?
показати весь коментар
15.01.2025 09:13 Відповісти
Ти про "старобуба"? ВОНО - "батрак внутріМКАДівський"...
показати весь коментар
15.01.2025 11:08 Відповісти
Дякую! Буду знати.
показати весь коментар
15.01.2025 12:35 Відповісти
А вони можуть. Зі слабшими ох які сміливі і рішучі. Не здивуюсь, коли в контрактних умовах транзиту американської зброї через їх територію пропишуть умову, що в Україні всі вулиці міст, названі на честь Степана Бандери, нам слід перейменувати прізвищем хєроя пшекланда Пілсудського.
показати весь коментар
15.01.2025 09:03 Відповісти
Читав недавно - сплив їх "стратеговий план" - у випадку удару кацапів через їх кордони, "геройськи" відступить за Віслу...
показати весь коментар
15.01.2025 09:24 Відповісти
Досить вже цього пшецького трешу.
показати весь коментар
15.01.2025 08:52 Відповісти
А пес у сусідньому дворі підняв ногу -- ці дві "новини" однаково важливі.
показати весь коментар
15.01.2025 10:28 Відповісти
Повиганяли павуків з двигунів у літаків.
показати весь коментар
15.01.2025 10:49 Відповісти
«Контролює поточну ситуацію»?) які дії були? Змінюється серйозність міміки?)
хаха, та ви жовтизну своєї білизни не контролюєте під час пусків
показати весь коментар
15.01.2025 11:42 Відповісти
Повилазили коментатори і давай обсирати поляків, цікаво,яке ваше собаче діло до них?Чи жаба давить?
показати весь коментар
15.01.2025 12:17 Відповісти
 
 