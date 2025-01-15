Через атаку РФ на Україну Польща підняла бойову авіацію

Вранці 15 січня Польща підняла в небо винищувачі через масовану ракетну атаку Росії по території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польське оборонне відомство.

"Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації на об'єкти, розташовані, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - ідеться в Х.

Як зазначається, оперативне командування Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, підняло в повітря чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

Польські військові запевнили, що вони вжили заходів, спрямованих на забезпечення територій, що межують із загрозливими районами.

"Оперативне командування Збройних Сил контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підсумували у відомстві.

