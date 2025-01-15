РФ целила по газовой инфраструктуре и энергетическим объектам. Уничтожено не менее 30 из более 40 ракет, - Зеленский

Утром 15 января 2025 года войска РФ осуществили очередной массированный удар по Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Середина зимы, и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей", - информирует глава государства.

Сколько ракет запустил враг?

По словам Зеленского, более 40 ракет было в этом ударе, в том числе, и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов.

"Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы.

Но постоянно нуждаемся в усилении имеющихся возможностей украинского воздушного щита. Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - напоминает Зеленский.

"Мы благодарны всем, кто помогает нашему государству. Но это значительно больше, чем потребности нашего государства. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и вообще демократический мир останавливать войны - надежно и на долгое время", - резюмирует он.

Ракетная атака на Украину 15 января 2025 года

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения. На Львовщине попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом.

По данным ОВА, войска РФ также целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем. Над Хмельницкой областью во время атаки было уничтожено 4 вражеские цели.