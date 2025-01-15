УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11572 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 320 43

Бійці 12 бригади "Азов" взяли в полон 23 російських загарбників під час штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон 23 окупантів під час штурму на Торецькому напрямку. Росіяни здалися добровільно: їх знайшли у підвалах. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Зараз полонені перебувають в в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Згодом їх передадуть у відповідну структуру для обміну в майбутньому". - додали у публікації.

Також дивіться: Окупант проповз рачки понад півкілометра і потім був ліквідований влучним скидом гранати на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) війна (1467) полон (1635) Азов (806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
"Азов" красівчики!
Героям слава!
показати весь коментар
15.01.2025 20:13 Відповісти
+30
показати весь коментар
15.01.2025 20:22 Відповісти
+15
🔥🔥🔥👍
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🔥🔥🔥👍
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
"Азов" красівчики!
Героям слава!
показати весь коментар
15.01.2025 20:13 Відповісти
Діти підземелля?
показати весь коментар
15.01.2025 20:14 Відповісти
Живые мертвецы.
показати весь коментар
15.01.2025 20:26 Відповісти
іпатєчніки. Від слова "іпать", бо іхня влада буде іпать своє стадо ще багато років.
показати весь коментар
15.01.2025 20:16 Відповісти
Там пара поглядів аж ніяк "нє їбатєчьніков"...
показати весь коментар
15.01.2025 21:10 Відповісти
вони там усі такі, бо у всього населення кацапії від захоплення чужої території завжди тєчка.
показати весь коментар
15.01.2025 21:33 Відповісти
Ні-і-і... Там погляди тих, хто ще раз двадцять у полон попаде.... Таких у СБУ треба відбирати... Буде ці - івани бєлыє...
показати весь коментар
16.01.2025 00:03 Відповісти
А яку мету має наша влада з такими законами постановами та рішеннями? не зробити з нами теж саме що ***** зробило з орками?
бо виглядає саме так!!!!!!
показати весь коментар
15.01.2025 22:04 Відповісти
по перше - не ставте риторичних питань. Самі знаєте що у нас влада - СН+полонені ОПЗЖ.
А по друге - ***** у них не вийде. Просто помруть втомленими, або будуть жити у Форте-дей-Мармі.
показати весь коментар
15.01.2025 22:11 Відповісти
Що опзжопники полонені опою, я б не сказав. скоріше, роблять одну справу, а от третє речення твоє, мені подобається!!!!!!!
слава зсу
показати весь коментар
15.01.2025 22:24 Відповісти
Ми гаварім ОПа - падразумєваєм СН. Ми гаварім СН - падразумєваєм ОПа.
показати весь коментар
15.01.2025 23:19 Відповісти
Красунчики!
Героям слава!!!!!
показати весь коментар
15.01.2025 20:16 Відповісти
Одни монголы!
показати весь коментар
15.01.2025 20:17 Відповісти
Солідно!
показати весь коментар
15.01.2025 20:21 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 20:22 Відповісти
Паноптікум відправити назад у терраріум.
показати весь коментар
15.01.2025 20:33 Відповісти
..та н1тттт..- так просто це не вийде..)
показати весь коментар
15.01.2025 23:57 Відповісти
Супер новина. Це 23 врятованих життя наших полонених хлопців
показати весь коментар
15.01.2025 20:39 Відповісти
Ти дійсно так думаєш? Це 23 врятованих кацапських життів, аж ніяк не українських.
показати весь коментар
16.01.2025 00:05 Відповісти
Тобі треба пояснювати - що таке обмін?
показати весь коментар
16.01.2025 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MFaEEx3XZjE Нона детонюрен, танки-шманки, бехи, повні бк, будні Донбасу.Очі та Жало- хробачий жах.
показати весь коментар
15.01.2025 20:58 Відповісти
я вже подивився. класний відосик рекомендую )
показати весь коментар
15.01.2025 23:00 Відповісти
це ви ще серіал "Тринадцять ********" не дивитесь. Рекомендую.
показати весь коментар
15.01.2025 23:16 Відповісти
дивився пару серій. шедеврально!
показати весь коментар
16.01.2025 21:28 Відповісти
я "********" на реддіті із запізненням дивлюсь, бо тєлєги у мене нема.
показати весь коментар
17.01.2025 01:39 Відповісти
...і взагалі я підписаний на Мадяра
показати весь коментар
16.01.2025 22:17 Відповісти
Дякуємо хлопцям азовцям за гарну роботу. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
15.01.2025 21:06 Відповісти
На гіляку.....
показати весь коментар
15.01.2025 21:07 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
показати весь коментар
15.01.2025 21:08 Відповісти
Дарма. Кацапи давно беруть у полон хіба що командирів. Це сміття самим кацапам непотрібне. А Україні навантаження на бюджет.
показати весь коментар
15.01.2025 23:04 Відповісти
AZOVu - Slava !💪
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦
показати весь коментар
16.01.2025 09:27 Відповісти
Одні відступають, другі штурмують. Хтось щось розуміє? Схоже на безлад.
показати весь коментар
16.01.2025 09:34 Відповісти
Азовцям Слава!
показати весь коментар
16.01.2025 09:36 Відповісти
Одна із головних причин захвату України русьньою - ДНК українців, щоб європеєзувати цю азіатчину. Так писали аналітики на Заході.
показати весь коментар
16.01.2025 09:51 Відповісти
Я, з одного боку, за людяність та гуманність
показати весь коментар
16.01.2025 10:15 Відповісти
Гарний улов!!! Люблю вас, хлопчики рідні!!
показати весь коментар
16.01.2025 10:43 Відповісти
вчора дивилась "Антизомбі" і там прикольно Григорій Герман сказав: Ещё 10-15 лет назад мы даже представить себе не могли что Украинские воины будут американскими танками на российской земле давить севернокорейских солдатов".. Реально сюр якийсь відбувається!
показати весь коментар
16.01.2025 10:48 Відповісти
Сипляться кацапи, як тільки нариваються на добре підготовлену, вмотивовану бригаду чи полк.
Нема вже в кацапів ні броні, ані арти - нема довгих колон броні на прорив, як було у 2022, нема "вогняних валів", як було у 2023. Залишилось "м'ясо" і КАБи з ФАБами.
показати весь коментар
16.01.2025 11:18 Відповісти
Орда.... більше половини чурбани косорилі
показати весь коментар
16.01.2025 12:49 Відповісти
 
 