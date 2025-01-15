Бійці 12 бригади "Азов" взяли в полон 23 російських загарбників під час штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон 23 окупантів під час штурму на Торецькому напрямку. Росіяни здалися добровільно: їх знайшли у підвалах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Зараз полонені перебувають в в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Згодом їх передадуть у відповідну структуру для обміну в майбутньому". - додали у публікації.
Топ коментарі
+43 Only
показати весь коментар15.01.2025 20:13 Відповісти Посилання
+30 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар15.01.2025 20:22 Відповісти Посилання
+15 Nika Vesela
показати весь коментар15.01.2025 20:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава!
бо виглядає саме так!!!!!!
А по друге - ***** у них не вийде. Просто помруть втомленими, або будуть жити у Форте-дей-Мармі.
слава зсу
Героям слава!!!!!
Slava Ukrains'kiy Nacii !🇺🇦
Нема вже в кацапів ні броні, ані арти - нема довгих колон броні на прорив, як було у 2022, нема "вогняних валів", як було у 2023. Залишилось "м'ясо" і КАБи з ФАБами.