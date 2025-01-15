Бійці 12 бригади "Азов" взяли в полон 23 російських загарбників під час штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 12-ої бригади "Азов" взяли в полон 23 окупантів під час штурму на Торецькому напрямку. Росіяни здалися добровільно: їх знайшли у підвалах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Зараз полонені перебувають в в задовільному стані та адекватних умовах утримання. Згодом їх передадуть у відповідну структуру для обміну в майбутньому". - додали у публікації.

