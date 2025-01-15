УКР
Окупант проповз рачки понад півкілометра і потім був ліквідований влучним скидом гранати на Запоріжжі. ВIДЕО

Під Роботиним в Запорізькій області бійці 65-ої окремої механізованої бригади скинули гранату з дрона на російського загарбника, якому вдалося проповзи в сторону ворожих позицій більш ніж півкілометра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Курській області росіянин покидає свого пораненого "товариша" та йде геть. ВIДЕО

армія рф (18483) війна (1467) ліквідація (4360) Запорізька область (3969) 65 ОМБр (35) Пологівський район (117) Роботине (3)
Топ коментарі
+16
15.01.2025 19:04 Відповісти
15.01.2025 19:04 Відповісти
+11
Квадробер.
15.01.2025 19:08 Відповісти
15.01.2025 19:08 Відповісти
+7
Пацан полз к успеху... Рачки
15.01.2025 19:10 Відповісти
15.01.2025 19:10 Відповісти
15.01.2025 19:04 Відповісти
15.01.2025 19:04 Відповісти
Пацан полз к успеху... Рачки
15.01.2025 19:10 Відповісти
15.01.2025 19:10 Відповісти
"Навигационные огни ВЫКЛ." - це доповідь від ШІ дрона про стан цілі?
15.01.2025 19:06 Відповісти
15.01.2025 19:06 Відповісти
Не в ту сторону повз....
15.01.2025 19:08 Відповісти
15.01.2025 19:08 Відповісти
Просто по слідах,куди вели туди і повз.
15.01.2025 19:57 Відповісти
15.01.2025 19:57 Відповісти
"Звідки прийшов" - тут не проходить!
Білий стяг підняв би - і міг би жити.... В Європі!
15.01.2025 20:04 Відповісти
15.01.2025 20:04 Відповісти
Квадробер.
15.01.2025 19:08 Відповісти
15.01.2025 19:08 Відповісти
рачко-хряк
15.01.2025 19:20 Відповісти
15.01.2025 19:20 Відповісти
рождённый ползать-летать не может!
15.01.2025 19:29 Відповісти
15.01.2025 19:29 Відповісти
тумберг не виступає на захист квадроберів, тому що їх мільйони, та і їх ареал проживання по всьому світу.
15.01.2025 19:35 Відповісти
15.01.2025 19:35 Відповісти
Маресьев!
15.01.2025 19:38 Відповісти
15.01.2025 19:38 Відповісти
****, резвая тварь! Хорошо, что умер уставшим
15.01.2025 19:50 Відповісти
15.01.2025 19:50 Відповісти
Земли тварь кацапская захотела своей ей мало мля ...а шо оно с ней делать будет животное так и не поняло ...сдох ну и пох
15.01.2025 20:01 Відповісти
15.01.2025 20:01 Відповісти
Полкилометра вставал с колен. Надеялся эволюционировать от четвероногого к прямоходящему.
15.01.2025 20:02 Відповісти
15.01.2025 20:02 Відповісти
Это кокосовый краб- сухопутный рак-отшельник, который ищет мусорный бак ....
15.01.2025 21:03 Відповісти
15.01.2025 21:03 Відповісти
тарган, що з "величием"?
15.01.2025 20:02 Відповісти
15.01.2025 20:02 Відповісти
точність снайперська
15.01.2025 20:09 Відповісти
15.01.2025 20:09 Відповісти
пропотел...ето хорошо
15.01.2025 20:55 Відповісти
15.01.2025 20:55 Відповісти
Туди - пішки, звідти рачки... Невже водички з Ла-Маншу ніс до Мордовії(ніяк, ****, не скінчиться!)???
15.01.2025 21:22 Відповісти
15.01.2025 21:22 Відповісти
А може це "ГТО"? Чи " Ахота на ліс"? Лемінги такі винахідливість та тупі...
15.01.2025 21:23 Відповісти
15.01.2025 21:23 Відповісти
Здох втомлений вялічієм, встаючи "скалєн". Путь тіпічнава руzzкава.
16.01.2025 00:04 Відповісти
16.01.2025 00:04 Відповісти
І то було варто стільки повзти?
16.01.2025 05:52 Відповісти
16.01.2025 05:52 Відповісти
Добру справу, можна робити, як тільки виявили рашиста!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам!
16.01.2025 06:13 Відповісти
16.01.2025 06:13 Відповісти
Полз до Берлина, а приполз к кабздону.
16.01.2025 06:18 Відповісти
16.01.2025 06:18 Відповісти
двіжухи захотілося ідіоту...
лазити рачки вдома між ізбою та генделиком йому видавалося скУчним..
16.01.2025 07:32 Відповісти
16.01.2025 07:32 Відповісти
Слідопит.
16.01.2025 10:33 Відповісти
16.01.2025 10:33 Відповісти
Батерфляем шел!
16.01.2025 13:13 Відповісти
16.01.2025 13:13 Відповісти
Такого робити не варто. Кацап-інвалід має доповзти назад і "впасти на бюджет" ********** важким тягарем пожиттєво. Кожен кацап-інвалід "СВО" де факто стає нашим латентним пропагандистом і демонструє кацапам наслідки спроб окупації України.
16.01.2025 15:45 Відповісти
16.01.2025 15:45 Відповісти
А че он...
16.01.2025 19:33 Відповісти
16.01.2025 19:33 Відповісти
 
 