Окупант проповз рачки понад півкілометра і потім був ліквідований влучним скидом гранати на Запоріжжі. ВIДЕО
Під Роботиним в Запорізькій області бійці 65-ої окремої механізованої бригади скинули гранату з дрона на російського загарбника, якому вдалося проповзи в сторону ворожих позицій більш ніж півкілометра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+16 Алекс Скела
показати весь коментар15.01.2025 19:04 Відповісти Посилання
+11 zloj pens #587166
показати весь коментар15.01.2025 19:08 Відповісти Посилання
+7 Vitalij Romanishin
показати весь коментар15.01.2025 19:10 Відповісти Посилання
Білий стяг підняв би - і міг би жити.... В Європі!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам!
лазити рачки вдома між ізбою та генделиком йому видавалося скУчним..