Окупант проповз рачки понад півкілометра і потім був ліквідований влучним скидом гранати на Запоріжжі. ВIДЕО

Під Роботиним в Запорізькій області бійці 65-ої окремої механізованої бригади скинули гранату з дрона на російського загарбника, якому вдалося проповзи в сторону ворожих позицій більш ніж півкілометра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Курській області росіянин покидає свого пораненого "товариша" та йде геть. ВIДЕО