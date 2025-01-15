В Курській області росіянин покидає свого пораненого "товариша" та йде геть. ВIДЕО
В Курській області військовослужбовці 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади проводили розвідку в одному з районів відповідальності.
В об'єктив дрона потрапили два росіянина: після того, як FPV-дрон уразив одного з окупантів, його "побратим", як ні в чому не бувало, пішов далі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кількість таких випадків серед окупантів, розвінчує російський міф про "єдіноє братство". Навіть на своїй території – Курській області рф. Кидати поранених напризволяще – норма в армії рф", - повідомили наші бійці.
