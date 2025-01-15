УКР
В Курській області росіянин покидає свого пораненого "товариша" та йде геть. ВIДЕО

В Курській області військовослужбовці 80-ої окремої десантно-штурмової Галицької бригади проводили розвідку в одному з районів відповідальності.

В об'єктив дрона потрапили два росіянина: після того, як FPV-дрон уразив одного з окупантів, його "побратим", як ні в чому не бувало, пішов далі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кількість таких випадків серед окупантів, розвінчує російський міф про "єдіноє братство". Навіть на своїй території – Курській області рф. Кидати поранених напризволяще – норма в армії рф", - повідомили наші бійці.

Топ коментарі
+11
Служилі два товаріща, ага... (с)
показати весь коментар
15.01.2025 17:34 Відповісти
+7
показати весь коментар
15.01.2025 17:49 Відповісти
+6
Своих не бросаем, раз бросили это не свои.
показати весь коментар
15.01.2025 17:38 Відповісти
Служилі два товаріща, ага... (с)
показати весь коментар
15.01.2025 17:34 Відповісти
Нет на рузкий лад : жили у бабуси два веселых гуся один серый другой белый два веселых гуся )
показати весь коментар
15.01.2025 21:00 Відповісти
В аднєм и тєм палкє..
показати весь коментар
15.01.2025 21:31 Відповісти
Своих не бросаем, раз бросили это не свои.
показати весь коментар
15.01.2025 17:38 Відповісти
Навіщо ти так, він його родину сповістив і пішов чекати на зупинці
показати весь коментар
15.01.2025 22:10 Відповісти
Перед прильотом дрона (міни) отримав кулю в спину від 3.14дера?
показати весь коментар
15.01.2025 17:40 Відповісти
нет он просто свалился
показати весь коментар
15.01.2025 21:03 Відповісти
Цікаво - хто з них двох першим потрапив на концерт Кобзона? Перший був лише поранений. А другий хоч і пройшов потім сотню метрів, але його накрило вибухом... Можливо, насмерть...
показати весь коментар
15.01.2025 22:19 Відповісти
А может и правильно, что бросил? Этот таварисчь ему стакан недолил!
показати весь коментар
15.01.2025 17:43 Відповісти
На расее у сослуживцев можуть бути погрози статевих взаэмовідносин з мамами інших. Тому не дивно...
показати весь коментар
15.01.2025 18:07 Відповісти
"Надо поровну наливать!" (С)
показати весь коментар
15.01.2025 18:31 Відповісти
озвучка бомбезна!
показати весь коментар
15.01.2025 17:44 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 17:45 Відповісти
а який сенс був допомагати, якщо він знає, що через сто метрів сам такий буде.
показати весь коментар
15.01.2025 17:49 Відповісти
"Умри ты здесь и сейчас, а я за сто метров дальше и на пять минут позже...".
показати весь коментар
15.01.2025 19:37 Відповісти
щось мені здається, що е итата з бойового устава армії рф.
показати весь коментар
15.01.2025 19:42 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 17:49 Відповісти
Со спиртзаводом , это геноцит, бендеровцы совсем зверствуют, сакрального лишают.
показати весь коментар
15.01.2025 22:39 Відповісти
Дикуни агресивні нелюди розв'язували вже війни, й 6авіть іноді захоплювали якісь землі сусідів, таке вже було у Історії. ЄС якщо не прокинеться то буде воювати з дикунами.
показати весь коментар
15.01.2025 17:49 Відповісти
По истории мацкали с 14 -го века ведут захватнические войны, безпрерывно.
показати весь коментар
15.01.2025 19:45 Відповісти
Вже пора давно розвінчувати міфи і про рузьку армію і про рузьку культуру і про те як рузькі сваих не брасают
показати весь коментар
15.01.2025 17:58 Відповісти
Для этого надо иметь Украина тудей.
показати весь коментар
15.01.2025 19:47 Відповісти
На расее 80% шлюбів розпадаються на перший рік. Ось це не виключення
показати весь коментар
15.01.2025 17:59 Відповісти
Він йому не товариш, він - спільник.
показати весь коментар
15.01.2025 18:58 Відповісти
тамбовський вовк йому товариш
показати весь коментар
15.01.2025 20:53 Відповісти
Золотошукачі ?
показати весь коментар
15.01.2025 19:48 Відповісти
Золотарі.
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
Нюхачі без роду племені
показати весь коментар
15.01.2025 21:04 Відповісти
бросил - патамушта добрый! А мог бы и добить...
показати весь коментар
15.01.2025 21:09 Відповісти
Да і товаришували вони завсім нічого!! Так, на пів-шишечьки...
показати весь коментар
15.01.2025 21:34 Відповісти
ПРИКОПАЛИ МОСКАЛЯ КРАЙДОРОГИ,
ВИДНО ГОЛОВУ ЙОГО ВИДНО РОГИ.
ПРИКОПАЛИ МОКАЛЯ ЯК СОБАКУ,
ВИДНО ГОЛОВУ ЙОГО ВИДНО СРАКУ
показати весь коментар
15.01.2025 21:42 Відповісти
Все так як написано на їхній 3-х літровій банці зі щами " ми сваіх нє брасаєм"
показати весь коментар
16.01.2025 09:11 Відповісти
 
 