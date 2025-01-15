Воїни 3 ОШБр зірвали спробу окупантів атакувати наші позиції та ліквідували росіян, які переховувалися. ВIДЕО
Бійці підрозділу артилерійського дивізіону "Вершники Грому" 3-ої окремої штурмової бригади відпрацювали по особовому складу ворога в будівлях, лісосмугах та полях. А також – вчасно виявили та зірвали прицільними ураженнями нічну спробу атакувати позиції бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни знищили позиції росіян ударними дронами та гаубицею Д-30.
булоб краще, якби у всіх брг було таке оснащення та таке керівництво