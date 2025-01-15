УКР
Воїни 3 ОШБр зірвали спробу окупантів атакувати наші позиції та ліквідували росіян, які переховувалися. ВIДЕО

Бійці підрозділу артилерійського дивізіону "Вершники Грому" 3-ої окремої штурмової бригади відпрацювали по особовому складу ворога в будівлях, лісосмугах та полях. А також – вчасно виявили та зірвали прицільними ураженнями нічну спробу атакувати позиції бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни знищили позиції росіян ударними дронами та гаубицею Д-30.

Також дивіться: Прикордонники-аеророзвідники знищили моторний катер окупантів на Півдні України. ВIДЕО

дякуємо!
15.01.2025 16:39 Відповісти
Слава!!!
булоб краще, якби у всіх брг було таке оснащення та таке керівництво
15.01.2025 22:47 Відповісти
 
 