Варшава отримала від України відзнаку "Місто-рятівник". ФОТО

Президент Володимир Зеленський передав меру польської столиці Рафалу Тшасковському відзнаку України "Місто-рятівник".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - написав Зеленський у фейсбуці.

