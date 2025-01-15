Варшава отримала від України відзнаку "Місто-рятівник". ФОТО
Президент Володимир Зеленський передав меру польської столиці Рафалу Тшасковському відзнаку України "Місто-рятівник".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - написав Зеленський у фейсбуці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wlad West
показати весь коментар15.01.2025 20:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
YU ST
показати весь коментар15.01.2025 20:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
zakvova
показати весь коментар15.01.2025 21:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.01.2025 21:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
1 1 #584422
показати весь коментар15.01.2025 21:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
smallevilshort
показати весь коментар16.01.2025 04:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergey Dolgopolov #459832
показати весь коментар15.01.2025 21:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль