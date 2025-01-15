УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11572 відвідувача онлайн
Новини
1 733 7

Варшава отримала від України відзнаку "Місто-рятівник". ФОТО

Президент Володимир Зеленський передав меру польської столиці Рафалу Тшасковському відзнаку України "Місто-рятівник".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський та мер Варшави Рафал Тшасковський

"Цінуємо всю допомогу, яку надала Варшава нашим людям у найтяжчий час. Дякуємо за солідарність з українським народом, за вагому підтримку нашого захисту", - написав Зеленський у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюватимуть для підтримки українців: Зеленський анонсував створення "осередків єдності" за кордоном

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) нагорода (1303) Польща (8750) Варшава (192) Тшасковський Рафал (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буба, это твоя рацуха?
показати весь коментар
15.01.2025 20:56 Відповісти
Молодець. Попіарив майбутнього президента Польщі.
показати весь коментар
15.01.2025 20:57 Відповісти
Заради цього й нагородили. Навряд Бубан знає хто такий Тшасковскі і де ця Польща знаходиться
показати весь коментар
15.01.2025 21:23 Відповісти
А чому не Жешув(Ряшів), чи Пшемисль(Перемишль)? Одне місто - хаб для військово-технічної допомоги, інше - для вимушених українських мігрантів? Варшава не є хабом нічого.
показати весь коментар
15.01.2025 21:06 Відповісти
тому що Тжасковскі кандидат в президенти від лівих, так само як була Харріс. клоун підпрацьовує фоном в їх виборчих кампаніях
показати весь коментар
15.01.2025 21:38 Відповісти
Варшава то є Мазовія - з Мазовії був останій король Руського Королівства , такшо норм.
показати весь коментар
16.01.2025 04:56 Відповісти
Ну навіщо критикувати там де не треба, правильне рішення. Це важливао для України.
показати весь коментар
15.01.2025 21:23 Відповісти
 
 