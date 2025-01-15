Росіяни обстріляли Львове на Херсонщині, поранений чоловік, - ОВА

Сьогодні 15 січня російська армія обстріляла з артилерії Львове Бериславського району Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Внаслідок удару постраждав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього - вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

