УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11613 відвідувачів онлайн
Новини
306 0

Росіяни обстріляли Львове на Херсонщині, поранений чоловік, - ОВА

Наслідки обстріли Львового 15 січня

Сьогодні 15 січня російська армія обстріляла з артилерії Львове Бериславського району Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Внаслідок удару постраждав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього - вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Читайте: Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30375) Херсонська область (6112) Бериславський район (119) Львове (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 