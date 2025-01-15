УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12329 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 058 3

Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні на Прикарпатті, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 15 січня вранці російські війська завдали ракетного удару по Івано-Франківській області. Внаслідок ворожого обстрілу на одному із об’єктів критичної інфраструктури виникла пожежа складського приміщення на площі 150 м.кв.

Також читайте: 30 із 43 ракет і 47 із 74 БпЛА знищено над Україною 15 січня, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

пожежа на складі об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті після обстрілу 15 січня 2025 року
пожежа на складі об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті після обстрілу 15 січня 2025 року
пожежа на складі об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті після обстрілу 15 січня 2025 року
пожежа на складі об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті після обстрілу 15 січня 2025 року

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.

Автор: 

обстріл (30375) ДСНС (5243) Івано-Франківська область (979) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гадить Україні, отой старий мізулін-кабаєв!
А зеленський з єрмаком, усе із його запрошенням на оті самміти носиться?
показати весь коментар
15.01.2025 13:56 Відповісти
Які саміти?
показати весь коментар
15.01.2025 14:13 Відповісти
 
 