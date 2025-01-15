Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу у складському приміщенні на Прикарпатті, що виникла внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 15 січня вранці російські війська завдали ракетного удару по Івано-Франківській області. Внаслідок ворожого обстрілу на одному із об’єктів критичної інфраструктури виникла пожежа складського приміщення на площі 150 м.кв.
Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.
Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року
Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.
За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.
За даними президента України Володимира Зеленського, РФ цілила по газовій інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Знищено щонайменше 30 із понад 40 ракет.
