Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом: після багатьох місяців інтенсивної дипломатії

Чинний президент США Джо Байден підтвердив, що після місяців інтенсивної дипломатії Ізраїль і ХАМАС через посередників домовилися про припинення вогню, а також звільнення заручників.

Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден висловив сподівння, що ця угода дозволить зупинити бойові дії в Секторі Газа.

"Сьогодні (15 січня, - ред.), після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів разом з Єгиптом і Катаром, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню і звільнення заручників. Ця угода дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню, а також возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення", - сказав очільник Білого дому.

Чинний президент США зауважив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії",- сказав політик.

Байден додав, що настав час припинити бойові дії в Секторі Газа і почати роботу з побудови миру і безпеки. Також він нагадав, що ХАМАС утримує трьох американських заручників.

"У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - наголосив глава Білого дому.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

