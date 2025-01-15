УКР
1 922 11

Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом: після багатьох місяців інтенсивної дипломатії

Байден про угоду між Ізраїлем і ХАМАСом

Чинний президент США Джо Байден підтвердив, що після місяців інтенсивної дипломатії Ізраїль і ХАМАС через посередників домовилися про припинення вогню, а також звільнення заручників.

Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байден висловив сподівння, що ця угода дозволить зупинити бойові дії в Секторі Газа.

"Сьогодні (15 січня, - ред.), після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів разом з Єгиптом і Катаром, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню і звільнення заручників. Ця угода дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню, а також возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення", - сказав очільник Білого дому.

Чинний президент США зауважив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії",- сказав політик.

Читайте також: ХАМАС погодився на проєкт угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа, - ЗМІ

Байден додав, що настав час припинити бойові дії в Секторі Газа і почати роботу з побудови миру і безпеки. Також він нагадав, що ХАМАС утримує трьох американських заручників.

"У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - наголосив глава Білого дому.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Читайте також: Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників, - ЗМІ (оновлено)

Автор: 

Байден Джо (2897) Ізраїль (1818) угода (701) Хамас (201)
Топ коментарі
+3
Трумп не згідний, бо:
1. Він створив Землю
2. Він створив і арабів і юдеїв
3. І возрадовался, бо всі жили мирно за його першого терміну
4. ******* бідон сфальсифікував вибори і тому бойові дії почалися
5. Але як тільки сонцесяйний переміг бідона, всі його злякалися і знову буде мир!

А ви кажете якась дипломатія!
15.01.2025 21:59 Відповісти
+3
Добре. Тепер би в Україні війну припинити.
15.01.2025 22:13 Відповісти
+1
Там вже од того Хамаса одні роги та ноги остались. З Байдена сміялись що він стара тряпка но він не лизався ні з ****** ні х ХАМАСом. Побачимо тепер як крепкий горішок Трамп буде повзати на колінах перед всіма диктаторами і терористами і вмовляти жертв скоритися перед ними.
15.01.2025 22:56 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В сирийском городе Хама бурные торжества по случаю прекращения огня в Секторе Газа.

"А что, эти нас тоже победили?"
15.01.2025 21:42 Відповісти
"після багатьох місяців інтенсивної дипломатії" - а замість цього можна було передавати якійсь стороні стрілецьку зброю і розказувати про "позицію сили" і необхідність посилення мобілізації.
15.01.2025 21:53 Відповісти
15.01.2025 21:59 Відповісти
15.01.2025 22:13 Відповісти
Останній рік? Ти таких наївний? Скоро будеш воювати тільки вже в розійській армії з гвинтівкою або цеглиною в руках в м'ясних штурмах
15.01.2025 22:58 Відповісти
15.01.2025 22:56 Відповісти
найшов чим хвалитсь, ***, в мене піська сама менша в світі, і всі побігли дивитись,, ви так ніколи не станете грейт егейн
15.01.2025 23:03 Відповісти
Отже, в війні, де Ізраіль на десяток голов вищий за Сектор Газа, знищив всю верхівку (і не тільки) Хамасу, зайняв що міг і не міг, і міг продовжувати такі дії без зайвих проблем - на які "поступки" ідуть сторони? Ізраілю відходять землі Сектору, чи Сектору землі Ізраілю? Мають же бути поступки?
15.01.2025 23:29 Відповісти
Після програшу в плюс
- допомога збільшилась в 2 рази. Хоча не визнають 2.1млрд аудиту, та ще є залишок 5.8млрд
- реальні санкції
- 50млрд з конфіскації, та розмови конфіскувати решту - 250млрд. Хоча це закон від республіканців

Плюс також, що ця угода до інагурації
тепер будуть казати, що Байден зробив
Трампу прийдеться інше "чудо" робити
16.01.2025 00:02 Відповісти
Дідусь ставить це у свою заслугу, але Хамас погодився на умови Ізраїлю, які той запропонував ще в травні 2024 року. Хамас погодився після того, як Трамп пригрозив, що якщо до 20 січня Хамас не віддасть заручників, то хамасу буде пекло. А Байден цілий рік замість пекла посилено годував Хамас гуманітаркою.
16.01.2025 01:40 Відповісти
 
 