Зближуючись з РФ, словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що словацькі політики "не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".

Про це він сказав у інтервʼю польським ЗМІ під час візиту до Варшави, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави спитали про поширення проросійських настроїв у деяких європейських країнах, зокрема Словаччині.

Він зазначив, що у випадку Словаччини йдеться про те, що "їхні політики не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".

"Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і робить це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране", – пояснив Зеленський.

Далі він згадав про розмову з Робертом Фіцо, яка, судячи з контексту, відбулась на одному із самітів ЄС.

"Він каже мені, що "тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні", а я йому відповів, що не можна прощати вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ти не простив вбивцю? Чому ти заарештував людину, яка в тебе стріляла?" – зазначив президент.

