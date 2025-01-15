УКР
Зближуючись з РФ, словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, - Зеленський

Зеленський про прагнення України робить усе для завершення війни з гідністю цього року

Президент Володимир Зеленський заявив, що словацькі політики "не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".

Про це він сказав у інтервʼю польським ЗМІ під час візиту до Варшави, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави спитали про поширення проросійських настроїв у деяких європейських країнах, зокрема Словаччині.

Він зазначив, що у випадку Словаччини йдеться про те, що "їхні політики не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою".

"Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і робить це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране", – пояснив Зеленський.

Також читайте: Україна не відмовиться від зупинки транзиту газу з РФ навіть для "примирення" з Фіцо, - Сибіга

Далі він згадав про розмову з Робертом Фіцо, яка, судячи з контексту, відбулась на одному із самітів ЄС.

"Він каже мені, що "тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні", а я йому відповів, що не можна прощати вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ти не простив вбивцю? Чому ти заарештував людину, яка в тебе стріляла?" – зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словацька опозиція ініціює вотум недовіри уряду Фіцо

Зеленський Володимир (25153) росія (67242) Словаччина (1170) Фіцо Роберт (244)
+9
Оце так поворот. А хто у 2019 році на весь свій кричав, що в очах пуйла тільки один мир? Хто ввів в оману світ, що означало - торгуйте, будуйте газомагістралі з пуйлом він нормальний, то все Порошенко не припиняв війну, бо він на ній наживався. Чи не так було?
показати весь коментар
15.01.2025 23:06 Відповісти
+6
А четырежды ухмылянт боневтик который строит со своими корешами тут рашку 2.0 это зло иль нет?
показати весь коментар
15.01.2025 23:08 Відповісти
+5
Щось хрюкнула свиня *****, своєю дегенеративною пикою?
показати весь коментар
15.01.2025 22:59 Відповісти
Щось хрюкнула свиня *****, своєю дегенеративною пикою?
показати весь коментар
15.01.2025 22:59 Відповісти
Воно вивчило нове слово. Тепер потужно і незламно затрахає кон'юнктурою.
показати весь коментар
15.01.2025 23:42 Відповісти
Вислови мастурбованість та потужно засуди!
показати весь коментар
15.01.2025 23:03 Відповісти
З нового року Україна припинила транзит російського газу до Європи через свою територію. Словаччина опинилася на перехресті газопроводів. Щомісяця вона імпортувала близько двох мільярдів кубометрів газу, 90% з яких перенаправляла далі. Тепер Словаччина втрачатиме понад 400 млн євро на рік, які раніше отримувала у вигляді транзитних зборів. Крім того, їй доведеться купувати газ за вищою ціною, через що словацький бюджет втратить мільярд євро.
Не допоміг ані візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, ані погрози Україні припинити постачання електроенергії.
показати весь коментар
15.01.2025 23:05 Відповісти
У кабінеті Фіцо ще більше не вистачатиме грошей через обіцянку не підвищувати ціни на газ та опалення для населення з нового року. Словаччина субсидує зростання цін, виділяючи з резервів на ці потреби 235 млн євро.
показати весь коментар
15.01.2025 23:07 Відповісти
Більшість європейських країн диверсифікували свої джерела, і крім Словаччини, вкрай залежною від російського газу залишається лише Угорщина, яка домовилася про постачання через Туреччину.
показати весь коментар
15.01.2025 23:10 Відповісти
Уряд Фіцо, який щедро роздавав соціальні обіцянки на шляху до влади, тепер змушений вдатися до жорсткої економії та підвищення податків, щоб скоротити дефіцит бюджету.
показати весь коментар
15.01.2025 23:26 Відповісти
Оце так поворот. А хто у 2019 році на весь свій кричав, що в очах пуйла тільки один мир? Хто ввів в оману світ, що означало - торгуйте, будуйте газомагістралі з пуйлом він нормальний, то все Порошенко не припиняв війну, бо він на ній наживався. Чи не так було?
показати весь коментар
15.01.2025 23:06 Відповісти
У мудрого нарида память как рыбки, не удивляюсь если на следующих выборах зеля будет опять ************
показати весь коментар
15.01.2025 23:09 Відповісти
Велика ймовірність що так і станеться, дуже багато людей не пов'язують свій про%об в 2919 як причину того, що відбувається зара.
показати весь коментар
15.01.2025 23:53 Відповісти
А четырежды ухмылянт боневтик который строит со своими корешами тут рашку 2.0 это зло иль нет?
показати весь коментар
15.01.2025 23:08 Відповісти
Це Зєлєнскій хоче розказати про свій досвід з 2019 року?
показати весь коментар
15.01.2025 23:40 Відповісти
Данко зараз попруть із влади за цю поїздку до кацапів. Це просто сором - він пішов по кацапським магазинам порівнювати ціни , мов у кацапів дешевше продукти . А про якість продуктів мовчить . Привезли конфети з кацапіі - їсти не можливо
Опозиція вносить пропозицію уряд у відставку .
показати весь коментар
16.01.2025 03:42 Відповісти
Але що цикаво - раніше про Україну і війну в Україні по новинам говорили менше , а зараз постійно : Зеленський то , Зеленський се, Зеленський у Польщі і т п.
показати весь коментар
16.01.2025 03:46 Відповісти
Фіцо не брехав йому просто показали потомкінську деревню - ціники в дорогому магазинні замінили і все . Якшо з любителькою коней прокатило то з Фіцо ше як прокатило ( і з деякими виборцями в Словачинні - бо судячи з усього на Фіцо ніту де клейма ставити а за нього проголосували ( ну за його партію )).
показати весь коментар
16.01.2025 06:10 Відповісти
а "главноє пєрєстать стрєлять" в 2019-у то було нах безпечно?
показати весь коментар
16.01.2025 08:20 Відповісти
Да, брехлива влада це наш вирок.А раніше: " заберите меня за далги"!
показати весь коментар
16.01.2025 09:15 Відповісти
 
 