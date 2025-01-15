УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11613 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 495 53

Рештки окупанта із уцілілою пикою валяються на польовій дорозі. ВIДЕО 18+

Український дрон зафільмував, як на польовій дорозі валяються рештки окупанта із уцілілим лицем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Бійці бригади "Хижак" атакували окупанта, поки той справляв природні потреби у туалеті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) війна (1467) ліквідація (4360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Якась кучка лайна
показати весь коментар
15.01.2025 23:00 Відповісти
+17
показати весь коментар
15.01.2025 23:25 Відповісти
+15
Слєдуєт лі рассматрівать ето ліцо как офіціальноє, юрідічєскоє ілі частноє?
показати весь коментар
15.01.2025 23:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русскопикий.
показати весь коментар
15.01.2025 22:59 Відповісти
Ну хоч є чим кобздона подивитись
показати весь коментар
16.01.2025 09:19 Відповісти
Якась кучка лайна
показати весь коментар
15.01.2025 23:00 Відповісти
лайном був, лайном і залишився
показати весь коментар
16.01.2025 00:11 Відповісти
Слєдуєт лі рассматрівать ето ліцо как офіціальноє, юрідічєскоє ілі частноє?
показати весь коментар
15.01.2025 23:01 Відповісти
Це було ліцо заінтересованоє....
показати весь коментар
15.01.2025 23:03 Відповісти
чимсь-колись))
показати весь коментар
15.01.2025 23:44 Відповісти
Скоріш як «нємитоє»
показати весь коментар
15.01.2025 23:26 Відповісти
Етта трєть'є ліцо, пєрвьіє два - дальши лєжат...😉😁
показати весь коментар
15.01.2025 23:30 Відповісти
А ві, батєнька, хороші в юріспрудєнціі. Йєль, Оксфорд, а можєт Гарвард?
показати весь коментар
16.01.2025 00:59 Відповісти
Как свинособачью морду.
показати весь коментар
16.01.2025 05:44 Відповісти
Трефа, чирва та бубна не вціліли!
показати весь коментар
15.01.2025 23:01 Відповісти
Цікаво чим його так порвало. Слідів від вибуху немає - трава не підгоряна...
показати весь коментар
15.01.2025 23:02 Відповісти
просто він здувся
показати весь коментар
15.01.2025 23:09 Відповісти
Стомились і висипали з мішка прямо на дорогу.
показати весь коментар
15.01.2025 23:16 Відповісти
Те, що свині не доїли.
показати весь коментар
16.01.2025 01:35 Відповісти
погидували...
показати весь коментар
16.01.2025 06:00 Відповісти
Вирва у кадр не потрапила... Ноги, можливо, лежать ще далі - тільки по її інший бік...
показати весь коментар
16.01.2025 06:08 Відповісти
На трату... Троту... На проезжей части?
показати весь коментар
16.01.2025 11:45 Відповісти
Ягелю переїв.
показати весь коментар
16.01.2025 09:27 Відповісти
Пика як надгробок
показати весь коментар
15.01.2025 23:02 Відповісти
Руські пики "такі", мені подобаються
показати весь коментар
15.01.2025 23:03 Відповісти
наче казковий гном сховався під шматтям
показати весь коментар
15.01.2025 23:08 Відповісти
Орк-конструктор "збери мене".
показати весь коментар
15.01.2025 23:15 Відповісти
Половина Лади
показати весь коментар
15.01.2025 23:18 Відповісти
Скрепно, это эфиоп, считавший себя французом и ненавидевший парашное говно написал.
показати весь коментар
15.01.2025 23:23 Відповісти
він за гроші працював
що купляли те й писав
показати весь коментар
16.01.2025 06:19 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 09:17 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 23:25 Відповісти
це гарантовано найкращий комент у треді.
показати весь коментар
15.01.2025 23:49 Відповісти
походу- вартнуло *******..- мона фото прям на абъел1ск..))
показати весь коментар
15.01.2025 23:47 Відповісти
Так вони вже подібне почали на пам"ятниках зображать... Недавно фото у Інтернет промайнуло - сидить тіло на постаменті. Голова опущена і все зображення показує єдину "мислю": ""Ну, вот и ******!!!" І зображене воно у момент виривання чеки з гранати...
показати весь коментар
16.01.2025 06:12 Відповісти
Посміхніться - вас знімають.
показати весь коментар
15.01.2025 23:56 Відповісти
Фото на паспорт))))
показати весь коментар
16.01.2025 00:19 Відповісти
В стилі Пікассо.
показати весь коментар
16.01.2025 01:10 Відповісти
У них вся "країна" у стилі Пікасо, чомби й ні...)))
показати весь коментар
16.01.2025 01:20 Відповісти
расплескалась синева
показати весь коментар
16.01.2025 02:14 Відповісти
... миллионэр
показати весь коментар
16.01.2025 02:23 Відповісти
І чим воно буде "керувати "бєлай ладой"?... Тепер не воно, а його маруха - нарешті дочекалась.
показати весь коментар
16.01.2025 02:34 Відповісти
Пофарбувати сірою фарбою, і пам'ятника не треба.
показати весь коментар
16.01.2025 03:24 Відповісти
Як на мене 18+ зайве в заголовку... навіть дуже класно
показати весь коментар
16.01.2025 06:03 Відповісти
Лежить "ненадовго"... До першої звіринки... Чи (якщо погидують) - то до першого весняного тепла... У нас, на лугу, уже в квітні, над таким (тільки більш вцілілим), мухи хмарою літали. А восени лише кістяк залишився... Сусід у болото викинув... Благо - форма синтетична, і не згнила. Так він усі кістки в неї згріб...
показати весь коментар
16.01.2025 06:17 Відповісти
Опариші лікті кусають...
показати весь коментар
16.01.2025 11:47 Відповісти
Така музичка заспокійлива, на ніч можна дивитися, щоб спалося краще.
показати весь коментар
16.01.2025 08:35 Відповісти
Треба було оті "Рученьки, ніженьки, лагідні очі / Спокійної ночі, скінчилася гра..."
показати весь коментар
16.01.2025 11:37 Відповісти
Компактненький такий.
показати весь коментар
16.01.2025 09:29 Відповісти
приїде посилка- пазл на раісю, буде синуля складати
показати весь коментар
16.01.2025 10:13 Відповісти
"Спят усталые игрушки...".
показати весь коментар
16.01.2025 10:14 Відповісти
Тепер всі знають чому земля така родюча в Україні?
показати весь коментар
16.01.2025 10:33 Відповісти
на Бредли, как кентавра примотать....
показати весь коментар
16.01.2025 10:50 Відповісти
Компактно вляглася свинособака
показати весь коментар
16.01.2025 11:35 Відповісти
Бяда та какая((((
показати весь коментар
16.01.2025 11:49 Відповісти
 
 