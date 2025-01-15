Рештки окупанта із уцілілою пикою валяються на польовій дорозі. ВIДЕО 18+
Український дрон зафільмував, як на польовій дорозі валяються рештки окупанта із уцілілим лицем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
